Lundi 24 Novembre 2025
Besançon
actualité
Jeu-concours spectacle de Samuel Bambi au festival Drôlement Bien : découvrez les résultats

Publié le 24/11/2025 - 17:40
Mis à jour le 24/11/2025 - 17:37

Découvrez vite les résultats du jeu maCommune.info avec NG Productions.

Vous avez été très nombreux et nombreuses à participer au jeu concours proposé sur Macommune.info pour tenter de gagner vos places pour le stand-up de Samuel Bambi qui se produira le jeudi 22 janvier 2026 à l'Auditorium - Cité des Arts de Besançon !

Pour être tirés au sort, les participants ont donné la bonne réponse à la question qui leur était posée :

"Dans la présentation de son spectacle "Machine !", Samuel Bambi se compare à l'orchestre d'un célèbre film, qui continue de jouer malgré le chaos. De quel film s'agit-il ?"

La bonne réponse qu'il fallait donner est :

Les gagnants tirés au sort parmi les bonnes réponses sont :

  • Béatrice SURMAIRE
  • Anthony HEZARD

Ils seront contactés ultérieurement pour la démarche de récupération de leur lot.

Merci à tous pour votre participation nombreuse et bravo aux gagnants.

À bientôt pour de nouveaux jeux !

Publié le 24 novembre à 17h40 par Macommune.info
Besançon
