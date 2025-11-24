Jeu-concours spectacle de Samuel Bambi au festival Drôlement Bien : découvrez les résultats

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Découvrez vite les résultats du jeu maCommune.info avec NG Productions.

Vous avez été très nombreux et nombreuses à participer au jeu concours proposé sur Macommune.info pour tenter de gagner vos places pour le stand-up de Samuel Bambi qui se produira le jeudi 22 janvier 2026 à l'Auditorium - Cité des Arts de Besançon !

Pour être tirés au sort, les participants ont donné la bonne réponse à la question qui leur était posée :

"Dans la présentation de son spectacle "Machine !", Samuel Bambi se compare à l'orchestre d'un célèbre film, qui continue de jouer malgré le chaos. De quel film s'agit-il ?"

La bonne réponse qu'il fallait donner est : Titanic

Les gagnants tirés au sort parmi les bonnes réponses sont :

Béatrice SURMAIRE

Anthony HEZARD

Ils seront contactés ultérieurement pour la démarche de récupération de leur lot.

Merci à tous pour votre participation nombreuse et bravo aux gagnants.

À bientôt pour de nouveaux jeux !