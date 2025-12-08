Jeu-concours VTT Decathlon : découvrez les résultats !

Vous avez été très nombreux et nombreuses à participer au jeu concours proposé sur maCommune.info pour tenter de gagner votre VTT ST 120 d'une valeur de 339.99€ avec Decathlon Besançon.
Pour être tirés au sort, les participants ont donné la bonne réponse à la question qui leur était posée :
"Quel âge à la tente 2 secondes développée par Décathlon ?"
La bonne réponse qu'il fallait donner est : 20 ans
Le gagnant tiré au sort parmi les bonnes réponses est :
- Julien BIENFAIT
Il sera contacté ultérieurement pour la démarche de récupération de leur lot.
Merci à tous pour votre participation nombreuse et bravo au gagnant qui remporte son VTT.
À bientôt pour de nouveaux jeux !