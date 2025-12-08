Lundi 8 Décembre 2025
Besançon
Jeux-Concours
Jeu-concours VTT Decathlon : découvrez les résultats !

Publié le 08/12/2025 - 16:00
Mis à jour le 08/12/2025 - 15:13

Découvrez vite les résultats du jeu Macommune.info avec Decathlon Besançon

©
©

Vous avez été très nombreux et nombreuses à participer au jeu concours proposé sur maCommune.info pour tenter de gagner votre VTT ST 120 d'une valeur de 339.99€ avec Decathlon Besançon.

Pour être tirés au sort, les participants ont donné la bonne réponse à la question qui leur était posée :

"Quel âge à la tente 2 secondes développée par Décathlon ?"

La bonne réponse qu'il fallait donner est : 20 ans

Le gagnant tiré au sort parmi les bonnes réponses est :

  • Julien BIENFAIT

Il sera contacté ultérieurement pour la démarche de récupération de leur lot.

Merci à tous pour votre participation nombreuse et bravo au gagnant qui remporte son VTT.

À bientôt pour de nouveaux jeux !

