Jeu-Concours
Jeux-Concours

Jouez et gagnez vos places pour le match ESBF / Strasbourg ATH le 10 septembre

Publié le 25/08/2025 - 07:10
Mis à jour le 22/08/2025 - 16:45

JEU CONCOURS • Avec maCommune.info et ESBF Besançon, jouez et gagnez vos places pour leur prochain match le 10 septembre ! 

©
©

Les Engagées de l'ESBF reçoivent Strasbourg ATH le mercredi 10 septembre à 20h00 au Palais des Sports de Besançon.

En partenariat avec MaCommune.info nous vous proposons de jouer pour tenter de gagner 2 places pour le match (25x2 places) !

Pour tenter votre chance et avoir une chance d'être tiré.e au sort, complétez le formulaire ci-dessous et donnez la bonne réponse à la question.
Le résultat du jeu et le nom des gagnants seront publiés sur maCommune.info le samedi 30 août dans la journée.

Bonne chance à tous !

esbf handball jeu concours sport

Publié le 25 aout à 07h10 par Macommune.info
Jeu-Concours

