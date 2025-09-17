Journées européennes du patrimoine : une balade culturelle à Ornans avec les "Paysages de marche"

Zoom sur les différents événements
Samedi 20 septembre 2025 au Musée Courbet -
Le rendez-vous est donné au 1 Place Robert Fernier à Ornans
- 10h00 : ouverture des portes du musée Courbet
- 11h, 14h15 et 15h45 : visite de l’exposition Paysages de marche. Dans les traces de Rousseau, Courbet, Renoir, Cézanne et les autres avec l’équipe de conservation.
À Ornans, bottes d’alpiniste, toiles de maîtres et œuvres d’Eva Jospin…
VIDEO • Du 28 juin au 19 octobre 2025, le musée Courbet d’Ornans propose deux expositions. La première, "Paysage de marche" , qui se tient au musée même et la seconde, intitulée "Chambre d’Echo", qui présente des œuvres de l’artiste Eva Jospin dans l’atelier Courbet.
Chaque exposition temporaire du musée Courbet se construit sur plusieurs mois : sélection des œuvres, conception de la scénographie, accrochage... Explications. Durée : 30 minutes. Réservation obligatoire.
- 14h et 15h30 : concert - visite musicale avec Julie Garnier, voix, flûtes, concertina, cornemuse. Durée : une heure environ. Réservation obligatoire.
- Entre 14h30 et 16h30 : expérience autour de l’exposition Paysages de marche. Dans les traces de Rousseau, Courbet, Renoir, Cézanne et les autres Paysages olfactifs avec Olivier Tissot, pharmacien d’officine à Ornans, responsable pédagogique du diplôme universitaire d’aromathérapie de Dijon. Une expérience insolite mêlant œuvres d’art et odeurs. Durée : à l’appréciation du visiteur. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Remarque :
- Informations et réservations obligatoires pour le concert et la visite.
- Contacter le 03 81 86 22 88 ou écrire à reservationpaysdecourbet@doubs.fr
Dimanche 21 septembre 2025 à l’atelier Courbet
Le rendez-vous est donné au 14 avenue du maréchal de Lattre de Tassigny à Ornans
- 11h, 14h et 15h30 : visite - découverte d’une nouvelle œuvre acquise par le musée Courbet, avec Benjamin Foudral, directeur-conservateur du musée et Pôle Courbet Comment une œuvre intègre la collection d’un musée ? Comment la préserver tout en la présentant au public ? Quel est le rôle de la conservation d’un musée ? Explications. Cette découverte aura lieu au centre de documentation du Pôle Courbet, 14 avenue du maréchal de Lattre de Tassigny à Ornans. Durée : 30 minutes. Réservation obligatoire.
- Entre 14h et 18h : autour de l’exposition Eva Jospin, chambre d’écho, tissage collectif, en autonomie ou avec une médiatrice culturelle du Pôle Courbet. Avant ou après la visite de l’exposition Eva Jospin, chambre d’écho, le public est invité à exprimer sa créativité et à participer à cette œuvre collective tissée avec des tissus, du fil, des végétaux. Ce tissage prendra vie au fil des visites. Durée : à l’appréciation du visiteur.
- À 14h30 : concert autour de l’exposition Eva Jospin, chambre d’écho : D.U.O, sieste musicale, avec la compagnie D’un instant à l’autre, Christine Bertocchi, voix ; Guillaume Orti, saxophone soprano. Christine Bertocchi et Guillaume Orti proposent une expérience acoustique. Le duo évolue autour et au milieu du public qui est confortablement installé sur des coussins au centre de l’exposition. Durée : 1 heure. Réservation obligatoire. ? L’atelier Courbet sera exceptionnellement fermé au public de 14h à 16h afin de profiter pleinement de cette sieste musicale.
Remarque :
- Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
- Informations et réservations obligatoires à la visite et au concert.
- Contacter le 03 81 86 22 88 ou écrire à reservationpaysdecourbet@doubs.fr.
Infos +
Journées européennes du Patrimoine au Pôle Courbet à Ornans
- Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025
- Entrée gratuite
- Inscription préalable pour certaines rencontres