Journées européennes du patrimoine : une balade culturelle à Ornans avec les "Paysages de marche"

14h et 15h30 : concert - visite musicale avec Julie Garnier, voix, flûtes, concertina, cornemuse. Durée : une heure environ.

Entre 14h30 et 16h30 : expérience autour de l’exposition Paysages de marche. Dans les traces de Rousseau, Courbet, Renoir, Cézanne et les autres Paysages olfactifs avec Olivier Tissot, pharmacien d’officine à Ornans, responsable pédagogique du diplôme universitaire d’aromathérapie de Dijon. Une expérience insolite mêlant œuvres d’art et odeurs.

Durée : à l’appréciation du visiteur.