La Boucle, électricité générale : un artisan à vélo dans Besançon

Ancien aide-soignant puis batteur pour le groupe rock jurassien Gliz, Julien Michel a porté de nombreuses casquettes au cours de sa carrière. Dans le domaine du soin comme dans le spectacle, il se déplaçait beaucoup en voiture. Cependant, alors qu’il rénove entièrement sa maison il y a six ans, il décide de se reconvertir et de lancer son entreprise… à vélo !

Pour Julien, le vélo cargo de 40 kg sur lequel il se déplace "allie l’utile à l’agréable : ça pollue moins, et on est plus dispo". Il souligne qu'être cycliste lui permet d'être plus réactif et disponible dans la boucle, profitant d’un créneau de marché, car " les artisans ne veulent plus aller au centre-ville".

Il fait part de la qualité de vie que lui offre ce changement de carrière : "je revis". À bord de son vélo électrique, il propose de nombreux services : rénovation, dépannage, neuf ou ancien... Disponible 7 jours sur 7, et il suffit de le contacter directement pour faire appel à lui.

