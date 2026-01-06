La Citadelle de Besançon fermée jusqu’au 6 février 2026

Le 14 décembre 2025, La Rodia a annoncé sur sa page Instagram la venue de Piche, une artiste drag queen très connue en France, un évènement co-organisé avec Le Cercle. Ce devait être une bonne nouvelle, mais cette annonce à déclencher une vague de commentaires appelant au boycott de l’association qui a vocation à organiser des évènements culturels queer à Besançon. Explications.