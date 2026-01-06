La Citadelle de Besançon fermée jusqu’au 6 février 2026

La Citadelle fermera ses portes du 5 janvier au 6 février 2026 inclus.
Elle rouvrira ses portes le 7 février 2026, de 10 h à 17 h.
Pendant cette période, les services administratifs restent joignables.
Publié le 06/01/2026 - 15:01
Mis à jour le 06/01/2026 - 15:48
Comme chaque année, la Citadelle de Besançon ferme ses portes au public afin de réaliser des travaux annuels qui ne sont pas possibles lors de l’accueil du public. Ceux-ci devraient durer un mois.
La Citadelle fermera ses portes du 5 janvier au 6 février 2026 inclus.
Elle rouvrira ses portes le 7 février 2026, de 10 h à 17 h.
Pendant cette période, les services administratifs restent joignables.
Comme chaque année, la Citadelle de Besançon ferme ses portes au public afin de réaliser des travaux annuels qui ne sont pas possibles lors de l’accueil du public. Ceux-ci devraient durer un mois.
Janvier 2026 s’annonce riche en animations culturelles, conviviales et familiales à Pontarlier et alentours, avec des événements pour tous les publics : sorties cinéma, activités jeunes, moments gourmands et soirées sportives ou festives. Voici une sélection des rendez-vous de la communauté de communes du Grand Pontarlier.
Découvrez les sorties ciné du mois de janvier 2026... Au programme ? Les puritains, Marsupilami, Le mage du Kremlin ou encore Les légendaires...
C’est reparti pour une année… 2026 sera chargée en actualité notamment en raison des élections municipales qui se dérouleront au mois de mars. D’autres évènements, notamment dans les domaines de la culture et du sport, vont rythmer l’année à Besançon. On fait le point.
Après le succès des Sésames et de l’offre famille, c’est désormais au tour des abonnements d’être épuisés, nous préviennent les organisateurs qui indiquent que des billets journaliers sont encore mis en vente pour le festival qui se déroulera du 11 au 14 juin 2026.
Découvrez les films à voir dans les cinéma de Besançon pendant les vacances de Noël. Au programme ? La femme de ménage, Insaisissables 3, Zootopie 2 ou encore Avatar.
Pour son programme hivernal, l’Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon fait le plein de surprises et de nouveautés. De décembre à avril 2026, les guide-conférenciers vous invitent à la découverte des trésors cachés bisontins, entre patrimoine millénaire et expériences insolites. On fait le point sur les nouveautés à ne pas manquer.
Désireux de "porter la musique partout et pour tous", une partie de l’Orchestre Victor Hugo sera présente au palais des sports de Besançon le 3 janvier 2026 pour revisiter des musiques actuelles et populaires visant à soutenir les joueuses de l’ESBF, dans leur derby face à Dijon.
Le 14 décembre 2025, La Rodia a annoncé sur sa page Instagram la venue de Piche, une artiste drag queen très connue en France, un évènement co-organisé avec Le Cercle. Ce devait être une bonne nouvelle, mais cette annonce à déclencher une vague de commentaires appelant au boycott de l’association qui a vocation à organiser des évènements culturels queer à Besançon. Explications.
L’association Juste Ici, organisatrice du festival d'art dans (et avec) l'espace public, Bien Urbain, a décidé de mettre en ligne gratuitement sur sa chaîne Viméo le documentaire Juste Ici et Pas Ailleurs" consacré au festival.
Un mois après l’annonce de l’impossibilité d’organiser le festival No Logo à Ornans en 2026, l’équipe organisatrice fait un point d’étape sur l’avancée de ses recherches et les perspectives envisagées pour la suite.
L’Orchestre Victor Hugo de Besançon présentera le samedi 10 janvier à Micropolis et le dimanche 11 janvier 2026 à l’Axone de Montbéliard son concert du Nouvel An intitulé cette année Made in France. Celui-ci célébrera l’art de vivre "à la française", sous la baguette de Jean-François Verdier.
Reservoir Books avait lancé un appel à la solidarité le 10 juin 2025 suite à des dettes accumulées ne lui permettant plus de commander de nouveaux livres auprès de ses fournisseurs et mettant en péril sa survie. C’est dans cette continuité que les deux auteurs de renommés ont souhaité aider la librairie bisontine à travers On voudrait pas crever.
DIAPORAMA • Mais où sont les neiges d'antan ? Le peintre franc-comtois Denis Bauquier nous les restitue dans de très beaux tableaux exposés à la Galerie Médicis à Besançon jusqu'au 3 janvier 2026.
Publiez gratuitement vos actualités et événements