Besançon
Culture

La Citadelle de Besançon fermée jusqu’au 6 février 2026

Publié le 06/01/2026 - 15:01
Comme chaque année, la Citadelle de Besançon ferme ses portes au public afin de réaliser des travaux annuels qui ne sont pas possibles lors de l’accueil du public. Ceux-ci devraient durer un mois. 

© Hélène Loget
La Citadelle fermera ses portes du 5 janvier au 6 février 2026 inclus.

Elle rouvrira ses portes le 7 février 2026, de 10 h à 17 h.

Pendant cette période, les services administratifs restent joignables.

Publié le 6 janvier à 15h01
