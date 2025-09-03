La convocation de la grand-tante du petit Grégory reportée au 24 octobre

L'audition de la grand-tante du petit Grégory, initialement prévue vendredi 5 septembre 2025 en vue d'une possible mise en examen pour association de malfaiteurs criminelle, est reportée au 24 octobre 2025, a annoncé mardi le procureur général de la cour d'appel de Dijon.

"Faisant droit à la demande des conseils de Mme Thuriot, le président de la chambre de l'instruction a reporté cette convocation au vendredi 24 octobre 2025 à 10H00", précise le procureur dans un communiqué.

Une expertise en graphologie a désigné la grand-tante de Grégory, Jacqueline Jacob née Thuriot, 81 ans, comme l'auteure présumée d'une ou plusieurs lettres anonymes de menaces à la famille du garçon tué à 4 ans en 1984, l'un des crimes non-résolus les plus emblématiques de France.

Mme Jacob avait proclamé sa "totale innocence" en juin quand le procureur général de la cour d'Appel de Dijon, Philippe Astruc, avait annoncé qu'elle serait interrogée dans les prochains mois en vue d'une possible "mise en examen pour association de malfaiteurs criminelle". Ses avocats avaient demandé le report de cette audition, pointant sa proximité avec un autre procès dans lequel ils intervenaient.

Déjà interpellée en 2017

L'octogénaire avait déjà été interpellée en juin 2017, avec son époux Marcel. Mme Jacob avait alors gardé le silence et avait été mise en examen avec son mari pour "enlèvement et séquestration suivie de mort". Mais les poursuites visant le couple avaient ensuite été annulées pour vice de forme.

Grégory Villemin avait été retrouvé mort pieds et poings liés le 16 octobre 1984 dans la Vologne, quelques heures après avoir disparu dans le petit village de Lépanges-sur-Vologne, dans les Vosges. Ses parents recevaient depuis plusieurs années des lettres anonymes d'injures et de menaces d'un mystérieux "corbeau".

(AFP)