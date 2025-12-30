Mardi 30 Décembre 2025
CÔTE D'OR (21)
Transports

La Côte-d'Or lance une "alternative souveraine" à Google Street View

Publié le 30/12/2025 - 14:00
Mis à jour le 30/12/2025 - 11:11

Une "alternative souveraine" à Google Street View : le département de la Côte d'Or a mis en place sa propre numérisation panoramique du réseau routier, baptisée "Côte-d'Or Street", une "première en France".

Voiture (illustration) © PKL
Voiture (illustration) © PKL

Accessible sur la plateforme Panoramax de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), et hébergée par des serveurs français, Côte-d'Or Street permet de se promener virtuellement sur les 8.489 km du réseau routier et cyclable dépendant du département, a-t-il indiqué, mardi, sur son site internet.

Deux millions d'images générées tous les cinq mètres

Cela exclut donc les rues et routes qui ne sont pas de son ressort, comme la plupart des réseaux citadins, mais représente malgré tout deux millions d'images générées tous les cinq mètres.

Le département bourguignon d'environ un demi-million d'habitants devient ainsi "le premier de France à avoir couvert ses routes départementales et l'intégralité de ses véloroutes par des images panoramiques 360° haute résolution, avec une précision centimétrique", assure le département.

"Les images sont gérées par la collectivité, stockées en France et restent la propriété du département", s'était félicité le président du conseil départemental François Sauvadet (UDI) lors d'une récente assemblée lançant le projet. Il s'agit d'une "alternative souveraine" à Google Street View, selon M. Sauvadet. Également président des "Départements de France", association d'élus qui représente ces collectivités, M. Sauvadet compte bien être copié à travers le pays, se disant partisan d'un renforcement de la "maîtrise des données".

Les images, dont les visages et plaques d'immatriculation ont été floutés par l'intelligence artificielle, ont pour objectif de "venir aider les services techniques" dans "la gestion et l'entretien des routes", ainsi que l'aménagement du territoire, mais aussi de permettre aux touristes de visualiser leur future destination, explique le département sur son site internet.

La mise en service d'un "Côte-d'Or Maps", équivalent local du site de recherche géographique du géant américain du web, sera en place d'ici à l'automne 2026, promet le département.

(Source AFP)

Publié le 30 décembre à 14h00
