La critique de Thierry – Le passeur, un bon polar, mais pas que…

Franck Mancuso est un ancien policier devenu scénariste et réalisateur. Aussi, quand il passe au roman policier, le résultat ne peut qu’être visuel et ancré dans un certain réalisme, y compris social. Je vous confirme que le résultat n’a rien de décevant, tout en remettant en cause certaines dimensions rationnelles.

Dans la tradition du polar (noir) français, mais…

Le polar français, comme l’américain, a ses codes que l’on aime bien retrouver, comme autant de balises jalonnant notre plaisir de lire. Ici, donc, nous avons un flic solitaire que je qualifierais même de très tourmenté. Ses ennuis vont ''exploser'' en même temps qu’une enquête sur deux morts suspectes.

Cette enquête sera évidemment jonchée d’autres petites surprises et de lieux parisiens où le coca-cola doit plutôt servir à nourrir les plantes vertes (grâce à sa forte teneur en oxyde de carbone) qu’à désaltérer les clients ou les invités.

Une dose de mythologie

L’amateur de roman policier, rapidement, va sentir ses neurones grésiller avec l’introduction de détails illogiques, ou plutôt irrationnels. Celles et ceux qui ont passé une thèse sur la mythologie vont très vite comprendre ce qui se passe. Les autres — comme moi — mettront un peu plus de temps et de pages à comprendre. Je rassure ces derniers, cela n’entrave en rien le plaisir de lire Franck Mancuso et j’ai même envie de dire que cela prolonge le suspense…

Des personnages visuels et attachants (pour certains)

Un roman policier s’organise, la plupart du temps, autour d’un flic en la personne dans ce roman de Gabriel Spaak. Dès la première page, on comprend qu’il va mal, très mal. Mais, dans son désespoir, il va rencontrer un personnage énigmatique, Charon, lequel conduit un vieux taxi new-yorkais. Ce taxi réapparaitra régulièrement…

Spaak a un ami et collègue, Erwann. D’une fidélité touchante, celui-ci tentera de l’aider, même si — au fil des situations — il ne comprendra pas toujours ce que vit Gabriel. D’autres personnages passeront. Certains, avant de mourir brutalement, et d’autres, dont on ne comprend que tardivement leur rôle.

Morts inexplicables et fin inattendue

Dès le début, l’enquête, que se voit confier Gabriel Spaak, bute sur des réalités inexplicables. Ainsi, l’Institut médicolégal qui examine les cadavres ne peut expliquer scientifiquement la raison des décès. Des pistes s’ouvrent. La pluie omniprésente et d’étonnantes incursions — celles d’un corbeau par exemple — obscurcissent notre capacité d’analyse, jusqu’à nous laisser pantois devant un final qu’à mon avis, personne n’est en mesure d’imaginer…

Infos +

Si vous appréciez cette présentation du livre de Frack Mancuso, Le Passeur, d'autres livres, articles et infographies sont disponibles sur le site internet de Thierry Brenet.

Pas d'abonnement, rien ! Juste le plaisir de lire et de partager. À bientôt, pour d'autres aventures.

Les visuels (à l'exception de la couverture du livre) ont été créés par Thierry Brenet à l'aide d'IA génératives (Kling, Reve...)