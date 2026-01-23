Le Doubs et le Jura en vigilance jaune neige et verglas dès 16h

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Météo-France a placé les départements du Doubs et du Jura en vigilance jaune "neige-verglas" à compter du vendredi 23 janvier 2026 à 16h00 et jusqu'au samedi 24 janvier 2026, en milieu de matinée.

À partir de vendredi après-midi, une perturbation devrait aborder les départements du Jura et du Doubs, en apportant des précipitations modérées et continues.

D’après la préfecture du Jura, la limite pluie-neige "se situe d'abord entre 1100 m et 1200 m à l'arrivée des précipitations, puis elle s'abaisse durablement en soirée et nuit suivante jusqu'à 600 m à 700 m d’altitude".

Sur l'ensemble de l'épisode, il est prévu les cumuls de neige suivants :

entre 600 m et 800 m d'altitude : de 1 à 5 cm;

entre 800 m et 1000 m d'altitude : de 5 à 10 cm;

au-delà de 1000 m d'altitude : de 10 à 15 cm.

Rappel aux usagers concernant la neige et le verglas :

Ces conditions météorologiques appellent une vigilance accrue de la part de tous, et en particulier des usagers de la route :