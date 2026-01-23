Le Doubs et le Jura en vigilance jaune neige et verglas dès 16h

À partir de vendredi après-midi, une perturbation devrait aborder les départements du Jura et du Doubs, en apportant des précipitations modérées et continues.
D’après la préfecture du Jura, la limite pluie-neige "se situe d'abord entre 1100 m et 1200 m à l'arrivée des précipitations, puis elle s'abaisse durablement en soirée et nuit suivante jusqu'à 600 m à 700 m d’altitude".
Sur l'ensemble de l'épisode, il est prévu les cumuls de neige suivants :
- entre 600 m et 800 m d'altitude : de 1 à 5 cm;
- entre 800 m et 1000 m d'altitude : de 5 à 10 cm;
- au-delà de 1000 m d'altitude : de 10 à 15 cm.
Rappel aux usagers concernant la neige et le verglas :
Ces conditions météorologiques appellent une vigilance accrue de la part de tous, et en particulier des usagers de la route :
- En cas d’obligation de déplacement :
- Se munir d’équipements spéciaux ;
- Respecter scrupuleusement les déviations et les consignes de circulation ;
- Allumer les feux de croisement ou de brouillard ;
- Utiliser les systèmes de ventilation et de dégivrage, afin de permettre le bon fonctionnement des essuie-glaces ;
- Éviter les accélérations et les à-coups ;
- Ne pas dépasser un véhicule de déneigement en action ;
- Ne jamais faire tourner un moteur pour chauffer le véhicule s’il est bloqué par la neige, les gaz d’échappement peuvent provoquer des asphyxies ;
- Prévoir un équipement minimum en cas d’immobilisation prolongée ;
- Ne quitter le véhicule sous aucun autre prétexte seulement sur sollicitation des sauveteurs.