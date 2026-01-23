Vendredi 23 Janvier 2026
Alerte Témoin
Franche-Comté
Nature

Le Doubs et le Jura en vigilance jaune neige et verglas dès 16h

Publié le 23/01/2026 - 12:00
Mis à jour le 23/01/2026 - 10:46

Météo-France a placé les départements du Doubs et du Jura en vigilance jaune "neige-verglas" à compter du vendredi 23 janvier 2026 à 16h00 et jusqu'au samedi 24 janvier 2026, en milieu de matinée.

Archives novembre 2024 dans le Haut-Doubs. © Laëtitia L.
Archives novembre 2024 dans le Haut-Doubs. © Laëtitia L.

À partir de vendredi après-midi, une perturbation devrait aborder les départements du Jura et du Doubs, en apportant des précipitations modérées et continues. 

D’après la préfecture du Jura, la limite pluie-neige "se situe d'abord entre 1100 m et 1200 m à l'arrivée des précipitations, puis elle s'abaisse durablement en soirée et nuit suivante jusqu'à 600 m à 700 m d’altitude".

Sur l'ensemble de l'épisode, il est prévu les cumuls de neige suivants :

  • entre 600 m et 800 m d'altitude : de 1 à 5 cm;
  • entre 800 m et 1000 m d'altitude : de 5 à 10 cm;
  • au-delà de 1000 m d'altitude : de 10 à 15 cm.

Rappel aux usagers concernant la neige et le verglas :

Ces conditions météorologiques appellent une vigilance accrue de la part de tous, et en particulier des usagers de la route :

  • En cas d’obligation de déplacement :
  • Se munir d’équipements spéciaux ;
  • Respecter scrupuleusement les déviations et les consignes de circulation ;
  • Allumer les feux de croisement ou de brouillard ;
  • Utiliser les systèmes de ventilation et de dégivrage, afin de permettre le bon fonctionnement des essuie-glaces ;
  • Éviter les accélérations et les à-coups ;
  • Ne pas dépasser un véhicule de déneigement en action ;
  • Ne jamais faire tourner un moteur pour chauffer le véhicule s’il est bloqué par la neige, les gaz d’échappement peuvent provoquer des asphyxies ;
  • Prévoir un équipement minimum en cas d’immobilisation prolongée ;
  • Ne quitter le véhicule sous aucun autre prétexte seulement sur sollicitation des sauveteurs.

Publié le 23 janvier à 12h00 par Elodie Retrouvey
Nature

DOUBS (25)
Nature Politique

À l’Assemblée nationale, Dominique Voynet alerte sur les menaces pesant sur le lynx boréal

Mardi 20 janvier 2026, lors de la séance de questions orales à l’Assemblée nationale, Dominique Voynet, députée écologiste du Doubs, a interpellé le gouvernement sur la situation du lynx boréal, espèce protégée et emblématique des massifs du Jura. Son intervention a insisté sur les pressions persistantes qui pèsent sur cette population animale, notamment le braconnage et les collisions routières.

animal braconnage dominique voynet lynx protection transition écologique
Publié le 21 janvier à 14h30 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Nature

Le Conservatoire botanique national pour la Bourgogne–Franche-Comté est né

Depuis le 1er janvier 2026, l’équipe du Conservatoire botanique national (CBN) Franche-Comté et la délégation Bourgogne du Conservatoire botanique national Bassin parisien rejoignent le nouveau Conservatoire botanique national Bourgogne Franche-Comté. Quelles sont ses missions ? Réponses.

biodiversité Conservatoire botanique national Bourgogne Franche-Comté conservatoire botanique national de franche-comté lorine gagliolo sandra decroux
Publié le 21 janvier à 12h00 par Alexane
Franche-Comté
Nature

Météo : un ciel entre éclaircies et nuages pour ce week-end en Franche-Comté

Retour à des températures un peu plus de saison ce week-end en Franche-Comté. La pluie pourrait également faire son retour sur la moitié ouest de la région samedi 17 janvier 2026 tandis que de belles éclaircies sont attendues pour dimanche. On fait le point sur les prévisions de Météo France pour les deux jours à venir. 

éclaircies hiver météo météo-france pluie
Publié le 17 janvier à 08h08 par Elodie Retrouvey
Port-sur-Saône
Education Nature

Léa Coulon et Julian Perraud en finale nationale du concours de jeunes bergers

Les deux lycéens de Dannemarie-sur-Crête, Léa Coulon et Julien Perraud, se sont qualifiés le 15 janvier dernier lors de la finale territoriale Franche-Comté des Ovinpiades jeunes bergers à Port-sur-Saône pour la finale nationale qui aura lieu le 21 février 2026 lors du Salon international de l’Agriculture à Paris. 

berger finale lycéens ovinpiades salon de l'agriculture
Publié le 16 janvier à 09h00 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Nature

Sauvetages d’amphibiens : la LPO a besoin de bénévoles en Franche-Comté

Cette année encore, la LPO organise une nouvelle opération de sauvetage routier des amphibiens. Déployé sur huit communes et reposant entièrement sur la base du bénévolat, le dispositif nécessite de nombreux volontaires afin d’aider un maximum de grenouilles, tritons, salamandres et crapauds à rejoindre les zones de reproduction sans risque d’écrasement. 

amphibien lpo sauvetage
Publié le 18 janvier à 16h23 par Elodie Retrouvey
France
Nature Politique

Loup : la hausse des tirs autorisés relance la controverse entre État et scientifiques

Plusieurs organisations de protection de la nature réunies au sein du Groupe national Loup ont publié un communiqué mardi 13 janvier 2026 critiquant l’annonce du gouvernement visant à relever le plafond annuel de destruction des loups. Cette prise de position intervient alors que la ministre de l’Agriculture, Annie Genevard, a évoqué, parmi d’autres mesures, une hausse du taux maximal de tirs autorisés contre l’espèce.

agriculture annie genevard attaque décès défense élevage loup mouton
Publié le 14 janvier à 09h35 par Alexane
Franche-Comté
Nature

Météo de la semaine : un redoux s’amorce dès mardi en Franche-Comté

Si tous les départements de Franche-Comté, à l’exception du Jura, sont encore en vigilance jaune pour un risque de neige et verglas, ce lundi 12 janvier jusqu’à 12h, la météo promet d’être plus clémente dans les jours à venir, en tout cas du côté des températures. On fait le point avec Météo France. 

météo météo-france redoux températures
Publié le 12 janvier à 11h02 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Nature Transports

Info route : chaussées glissantes en raison du verglas ce lundi dans le département du Doubs

Selon les informations du Département du Doubs, du verglas perturbe les conditions de circulation dans plusieurs secteurs ce lundi 12 janvier 2026 après le passage de pluies sur sol gelé. Les usagers de la route sont invités à adapter leur vitesse et à rester prudents.

département du doubs hiver info route météo neige verglas
Publié le 12 janvier à 08h09 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Nature Sport

Neige et verglas dans le Doubs : la circulation fortement impactée, le match FCSM-Lens reporté

Météo-France a placé le département du Doubs en vigilance orange pour neige et verglas depuis 6 heures ce samedi 10 janvier 2026. Les prévisions annoncent des chutes de neige persistantes sur l’ensemble du département jusqu’au milieu de la nuit. On fait le point sur la circulation, le match au stade de Bonal et les prévisions.

circulation fcsm match neige verglas
Publié le 10 janvier à 17h18 par Alexane
DOUBS (25)
Nature Transports

Neige et verglas : de fortes perturbations de la circulation dans le Doubs

Le département du Doubs a été placé en vigilance orange pour neige et verglas par Météo-France depuis 6 heures, ce samedi 10 janvier 2026. La préfecture a publié un premier point de situation à 13 heures faisant état de conditions de circulation particulièrement dégradées sur plusieurs axes routiers.

circulation neige prefecture du doubs verglas
Publié le 10 janvier à 13h20 par Alexane

