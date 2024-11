La Rochère et laGrange signent une nouvelle collab’ pour déguster thé et café avec style

La Rochère et laGrange, deux entreprises haut-saônoises, s’associent pour créer la collection de verrerie ”La Tisanière & l’Espresso”. Cette collaboration unit le savoir-faire verrier de La Rochère, reconnue Entreprise du Patrimoine Vivant, et l’expertise gustative de laGrange, spécialisée en infusions, thés et cafés depuis 25 ans. Elles proposent une tisanière avec filtre et une tasse à espresso.

Fondée en 1475, La Rochère est la plus ancienne verrerie d'art de France. L'entreprise, située à Passavant-La-Rochère, maîtrise des techniques ancestrales telles que le savoir-faire cristallin soufflé-bouché.

Avec 105 salariés sur son site en Haute-Saône, La Rochère privilégie des matières premières sourcées localement, optimise le recyclage des matériaux, et utilise des fours électriques pour réduire son empreinte carbone. Cette entreprise propose des créations sur mesure pour de grandes maisons de luxe et exporte son savoir-faire à l’étranger. Sa ligne de production mécanique industrielle permet également de concevoir des produits du quotidien robustes, mettant en lumière les histoires des terroirs français.

Maison laGrange, basée à Marnay, emploie 20 salariés et se distingue par ses 25 ans d’expérience, ainsi que par sa triple expertise dans la confection d'infusions, de thés et de cafés. L'entreprise est engagée dans la sélection rigoureuse de matières premières de haute qualité, en allant à la rencontre des producteurs. laGrange dispose de deux sites : la boutique historique, un lieu de rencontre où elle diffuse son savoir et encourage les échanges, et la manufacture, qui comprend un centre de production et de développement.

Elle compte 400 distributeurs en France et propose des recettes et des packagings sur mesure pour des musées, des châteaux, des mariages, des festivals, ainsi que pour des grandes tables. laGrange développe régulièrement des collaborations avec des entreprises engagées dans l'artisanat et le savoir-faire français.

Ces deux entreprises, très ancrées dans leur territoire et leur héritage familial, partagent des valeurs communes liées à l'art de vivre, la transmission et la diffusion des savoirs-faire et des terroirs. Cette collaboration s'impose donc comme une évidence…

”La Tisanière & l’Espresso”

La Tisanière est un mug strié aux lignes contemporaines et son grand filtre, permet aux feuilles de se déployer pleinement assurant ainsi une préservation de chaque arôme. Résistante aux chocs thermique, La Tisanière assure la dégustation des boissons chaudes au quotidien.

Caractéristiques :

1 tasse en verre + 1 filtre en inox + 1 couvercle personnalisé laGrange en bambou.

Fabrication française.

L'Espresso est une tasse en verre pressé de qualité supérieure. Ses courbes rainurées lui confèrent un style industriel sobre et offre une prise en main sûre et confortable, évitant ainsi les risques de brûlure. Le design est signé Fabrice Gibilaro.

Caractéristiques :

En verre mécanique, lot de 6 tasses

Cette création est certifiée Origine France Garantie.

