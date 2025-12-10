La Saline royale d’Arc-et-Senans dépasse les 5 millions de visiteurs

Depuis 1965, date à laquelle la billetterie a commencé à comptabiliser les chiffres de fréquentation, la Saline royale a accueilli 5 millions de visiteurs ! Pour conclure l’année anniversaire des 250 ans de la Saline et à l’occasion du Marché de Noël, l'équipe de la Saline a choisi de remercier ses plus fidèles visiteurs, abonnés depuis plus de 20 ans à la Saline royale : M. Jourdan, Mme Bardier, Mme Sannier.

Hubert Tassy, directeur général de la Saline royale, les avait conviés au Marché de Noël, leur avait exprimé sa gratitude et les avait remerciés pour leur fidélité, leur attachement et leur participation en tant qu’ambassadeurs à faire rayonner la Saline royale sur le territoire.

Depuis 1965, la Saline royale est passée par plusieurs grandes étapes avant de devenir le monument que l’on connaît aujourd’hui : une labellisation Centre culturel de rencontre en 1973, une inscription à l’Unesco en 1982, l’ouverture du musée Ledoux en 1991, le premier Festival des jardins en 2001, l’ouverture du Cercle immense en 2022, la renaissance de la Berne Est en salle Ledoux en 2023.

En 60 ans, plusieurs grandes expositions se sont succédées : Métamorphoses du lait, Le Monde d’Hergé, Courbet Proudhon, Le Monde de Jules Verne, Vincent Munier, Folon, Corto Maltese, un monde en aventures

Manufacture destinée à la production de sel construite il y a 250 ans, ce monument unique s’ouvre aujourd’hui à tous les publics. Expositions, jardins, concerts de musique classique et de musiques actuelles, résidences artistiques, animations pour les enfants, colloques… ponctuent chaque saison culturelle.

Infos +

Nouveauté pendant les vacances de Noël : exposition Lux Salina à partir du 19 décembre - retour sur 8 années de spectacle et d’aventure humaine qui ont marqué l’histoire de la Saline royale.