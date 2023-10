La tempête Ciaran, passera-t-elle sur la Franche-Comté ?

La tempête Ciaran passera plutôt sur les îles britanniques et la Manche et impactera la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France. Ses effets pourront se ressentir sur la Franche-Comté dans la journée de jeudi. ”On commencera à avoir des vents vers minuit/1h du matin jeudi et on aura de bonnes pluies qui traverseront la Franche-Comté en lien avec cette tempête, peut-être même des coups de tonnerre et des rafales de vent sur le sud-ouest qui se limiteront entre 70 et 90 km/h”, nous explique Ilyès Ghouil, créateur du site web Météo Franc-comtoise, ”mais si on reste sur ces prévisions, on ne parlera pas de tempête à proprement parlé en terme d’intensité, on parlera plutôt de coups de vents en lien avec la tempête.”

À noter que la particularité de la tempête Ciaran est sa pression atmosphérique qui va descendre à des valeurs quasi records de 948 hPa sur les îles britanniques ou 943 hPa sur la Bretagne. ”C’est donc digne de la pression atmosphérique qu’on retrouve dans un ouragan (mais sans en avoir le phénomène), c’est exceptionnel en France”, souligne Ilyès Ghouil.

Une tempête qui n’a pas encore de nom, attendue en Franche-Comté

Si la Franche-Comté ne devrait ressentir que quelques échos de la tempête Ciaran, la région devrait se retrouvée en plein sur le passage d’une autre tempête qui n’a pas encore été baptisée ce lundi, attendue dans le week-end. Celle-ci arrivera rapidement pour se creuser sur l’Atlantique ”et va concerner la France de manière un peu plus directe puisqu’elle va foncer sur l’intérieur du territoire et sera attendue samedi en Franche-Comté”, commente Ilyès Ghouil. ”On peut s’attendre à une tempête plus forte avec des rafales jusqu’à 100 km/h. Pour la région, c’est cette tempête qu’on surveille le plus", ajoute-t-il.

Globalement, à partir de ce lundi 30 octobre, les journées en Franche-Comté seront ”très agitées” selon le jeune passionné de météorologie, en particulier à partir de jeudi, seule la journée de mercredi s’annonce plutôt calme et agréable.

Les premiers flocons attendus ce week-end

Une fois que ces tempêtes seront passées, ”le flux qui venait du sud-ouest va basculer pour provenir des îles britanniques dans un flux du nord-ouest, on peut donc s’attendre à une bonne chute des températures dans la journée de samedi”, commente Ilyès Ghouil, ”c’est d’ailleurs pour cette raison que l’on va peut-être trouver les premiers flocons de neige sur les sommets des stations de ski du Jura entre vendredi et dimanche.”

À suivre…