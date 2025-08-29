La Ville interdit la circulation des trottinettes électriques dans l’hyper centre de Besançon

La mesure a été prise "dans un souci de préservation de la sécurité des usagers de l’espace public et de gestion de la cohabitation entre les différents modes de déplacement" indique la Ville de Besançon ce vendredi 29 août 2025. La municipalité a ainsi souhaité réagir face au "développement croissant de ces nouveaux modes de transport et à la multiplication des infractions au code de la route".
Cette nouvelle réglementation temporaire "vise à renforcer la sécurité de tous les usagers, en particulier les piétons et les personnes à mobilité réduite, réduire les conflits d’usage dans les zones à forte affluence piétonne et préserver la tranquillité dans le centre historique".
Celle-ci s’applique à partir du 1er septembre 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025 dans les rues suivantes :
- Grande rue : du Pont Battant à la place du 8 septembre
- Rue des Granges : de la place de la Révolution à la rue de la République
- Rue Luc Breton
- Rue Battant : de la place Jouffroy d’Abbans à la rue Champrond
- Place Pasteur et rue Pasteur
- Rue d’Anvers
135 € d'amende
Dans ce périmètre, les utilisateurs de ces modes de transport devront "impérativement descendre de leur engin et le conduire à la main ou choisir un autre itinéraire". En cas de non-respect, les contrevenants s’exposent à une amende forfaitaire de 135 euros.
Rappel des règles de circulation dans le reste de la ville :
- Vitesse maximale en dessous de 25km/h sauf zone de rencontre (en dessous de 20km/h) et aire piétonne (en dessous de 6km/h).
- Téléphone et écouteurs interdits.
- Interdiction de circuler sur les trottoirs.
- Freins, éclairage et sonnette obligatoires.
- Assurance obligatoire.
- Transport d’une deuxième personne interdit