Vendredi 29 Août 2025
Besançon
Transports

La Ville interdit la circulation des trottinettes électriques dans l’hyper centre de Besançon

Publié le 29/08/2025 - 11:36
Mis à jour le 29/08/2025 - 11:15

La Ville de Besançon a pris un arrêté municipal interdisant temporairement, dans le cœur historique la circulation des engins de déplacement personnels motorisés : trottinettes électriques, gyropodes, hoverboards et monoroues électriques. La mesure s’appliquera dès le 1er septembre dans certaines rues du centre-ville bisontin. 

© Elodie Retrouvey
© Pexels
1/2 - © Elodie Retrouvey
2/2 - © Pexels

La mesure a été prise "dans un souci de préservation de la sécurité des usagers de l’espace public et de gestion de la cohabitation entre les différents modes de déplacement" indique la Ville de Besançon ce vendredi 29 août 2025. La municipalité a ainsi souhaité réagir face au "développement croissant de ces nouveaux modes de transport et à la multiplication des infractions au code de la route". 

Cette nouvelle réglementation temporaire "vise à renforcer la sécurité de tous les usagers, en particulier les piétons et les personnes à mobilité réduite, réduire les conflits d’usage dans les zones à forte affluence piétonne et préserver la tranquillité dans le centre historique". 

Celle-ci s’applique à partir du 1er septembre 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025 dans les rues suivantes : 

  • Grande rue : du Pont Battant à la place du 8 septembre
  • Rue des Granges : de la place de la Révolution à la rue de la République
  • Rue Luc Breton
  • Rue Battant : de la place Jouffroy d’Abbans à la rue Champrond
  • Place Pasteur et rue Pasteur
  • Rue d’Anvers

© ville de Besançon

135 € d'amende

Dans ce périmètre, les utilisateurs de ces modes de transport devront "impérativement descendre de leur engin et le conduire à la main ou choisir un autre itinéraire". En cas de non-respect, les contrevenants s’exposent à une amende forfaitaire de 135 euros.

Rappel des règles de circulation dans le reste de la ville :

  • Vitesse maximale en dessous de 25km/h sauf zone de rencontre (en dessous de 20km/h) et aire piétonne (en dessous de 6km/h).
  • Téléphone et écouteurs interdits.
  • Interdiction de circuler sur les trottoirs.
  • Freins, éclairage et sonnette obligatoires.
  • Assurance obligatoire.
  • Transport d’une deuxième personne interdit
Publié le 29 aout à 11h36 par Elodie Retrouvey
Une rentrée scolaire 2025 : "La priorité est la réussite des élèves sans exception", pour Nathalie Albert-Moretti

