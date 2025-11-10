Lausanne, une ville dangereuse ? Le classement de l’OFS appelé à être nuancé...

L'Office fédéral de la statistique (OFS) a classé ce mois de novembre 2025 la ville de Lausanne comme étant la plus dangereuse de Suisse. Des statistiques qui n’ont pas vraiment plu…

Dans le rapport édité par l’OFS, il est mentionné 14,3 infractions pour 1000 habitants en 2024 à Lausanne. Un chiffre élevé qui a quelque peu fait bondir la ville qui tient à nuancer les propos en appelant à la prudence sur ces derniers.

Marcelo Aebi, professeur à la faculté de droit de l'UNIL, a indiqué chez nos confrères du "24 heures" que les délits opérés à Lausanne étaient principalement dus "à la jeunesse de la population" et que les "grandes villes ont tendance a concentrer la violence".

Aussi, le 24heures rapporte les propos de la Ville : "La comparaison de la criminalité entre les villes est un exercice difficile. Les communes présentent des particularités pouvant impacter la survenue de certaines infractions".

Remarque : en Suisse, c'est la ville de Soleure qui arrive en tête du classement des villes les plus dangereuses.