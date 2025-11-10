Lundi 10 Novembre 2025
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Lausanne, une ville dangereuse ? Le classement de l’OFS appelé à être nuancé...

Publié le 10/11/2025 - 16:35
Mis à jour le 10/11/2025 - 16:08

L'Office fédéral de la statistique (OFS) a classé ce mois de novembre 2025 la ville de Lausanne comme étant la plus dangereuse de Suisse. Des statistiques qui n’ont pas vraiment plu…

© Photo pexels/Mathias Reding
© Photo pexels/Mathias Reding

Dans le rapport édité par l’OFS, il est mentionné 14,3 infractions pour 1000 habitants en 2024 à Lausanne. Un chiffre élevé qui a quelque peu fait bondir la ville qui tient à nuancer les propos en appelant à la prudence sur ces derniers.

Marcelo Aebi, professeur à la faculté de droit de l'UNIL, a indiqué chez nos confrères du "24 heures" que les délits opérés à Lausanne étaient principalement dus "à la jeunesse de la population" et que les "grandes villes ont tendance a concentrer la violence".

Aussi, le 24heures rapporte les propos de la Ville : "La comparaison de la criminalité entre les villes est un exercice difficile. Les communes présentent des particularités pouvant impacter la survenue de certaines infractions".

Remarque : en Suisse, c'est la ville de Soleure qui arrive en tête du classement des villes les plus dangereuses.

suisse violences

Publié le 10 novembre à 16h35 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

