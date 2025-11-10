Lausanne, une ville dangereuse ? Le classement de l’OFS appelé à être nuancé...

Dans le rapport édité par l’OFS, il est mentionné 14,3 infractions pour 1000 habitants en 2024 à Lausanne. Un chiffre élevé qui a quelque peu fait bondir la ville qui tient à nuancer les propos en appelant à la prudence sur ces derniers.
Marcelo Aebi, professeur à la faculté de droit de l'UNIL, a indiqué chez nos confrères du "24 heures" que les délits opérés à Lausanne étaient principalement dus "à la jeunesse de la population" et que les "grandes villes ont tendance a concentrer la violence".
Aussi, le 24heures rapporte les propos de la Ville : "La comparaison de la criminalité entre les villes est un exercice difficile. Les communes présentent des particularités pouvant impacter la survenue de certaines infractions".
Remarque : en Suisse, c'est la ville de Soleure qui arrive en tête du classement des villes les plus dangereuses.