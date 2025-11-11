Le cadavre coupé en deux retrouvé en France est bien celui du logeur suisse de la suspecte

Le corps sectionné en deux découvert début novembre 2025 en Haute-Saône est bien celui du logeur suisse de la suspecte française détenue en Suisse, a indiqué à l'AFP le ministère public du canton de Vaud.

"Nous sommes en mesure de confirmer que des analyses ADN que le ministère public a ordonnées (...) ont permis d'identifier formellement le corps retrouvé en France voisine comme étant celui de l'habitant de Sainte-Croix", dans l'ouest de la Suisse, disparu le 31 octobre, a déclaré à l'AFP Vincent Derouand, responsable de la communication du ministère public du canton.

Début novembre, le parquet de Vesoul avait annoncé la découverte d'un cadavre "sectionné en deux parties au niveau de la taille et recouvert d'une substance blanche" sur les berges de la Saône dans la petite commune de Fédry, en Haute-Saône.

Toujours selon le parquet, la dépouille trouvée le 1er novembre portait "une brûlure au niveau du dos, plusieurs plaies sur le crâne, sur une main, au niveau des cervicales et au niveau du tronc". D'après les premiers résultats de l'autopsie, la victime aurait succombé à une hémorragie due à une blessure par arme blanche à la poitrine. Son corps aurait été découpé après le décès.

Une suspecte interpellée dès le lendemain

Le lendemain de la découverte du corps, la police du canton de Vaud avait annoncé l'interpellation d'une habitante du village suisse de Sainte-Croix par une patrouille des gardes-frontières. Elle a immédiatement été suspectée "d'avoir incendié son logement et d'être impliquée dans la disparition" la veille d'un Suisse de 75 ans qui lui louait ce logement à Sainte-Croix, localité située à environ 50 km au nord de Lausanne et proche de la frontière française.

"Effectuées par le Centre universitaire romande de médecine légale sur la base des échantillons remis par les autorités françaises", les analyses ont donc permis de lever le doute sur l'identité de la victime. La femme interpellée est désormais également suspectée d'assassinat, a précisé le ministère public vaudois à l'AFP, ajoutant que "l'instruction se poursuit afin notamment de déterminer les circonstances et le lieu du décès".

Une coordination entre les autorités des deux pays s'est mise en place dans le cadre de cette affaire, et l'enquête est conjointement menée côté français par le Tribunal judiciaire de Vesoul, et côté suisse par les inspecteurs de la police de sûreté.

(Source AFP)