Le centre Ahténas annonce le décès du lynx blessée par balle et caillassé

La jeune femelle avait été capturée par le centre Athénas il y a une dizaine de jours après avoir été blessée par balles par des chasseurs dans le département de l’Ain début janvier . Malgré les soins prodigués par le centre, le félin n’a pas survécu.

L’histoire avait bien mal commencé. Au début du mois de janvier, le centre Athénas avait signalé sa sidération et sa colère après avoir capturé une jeune femelle lynx blessée par balle et caillassée par des chasseurs. Face à cet acte de cruauté inouï, comparé à "des pratiques mafieuses", l’association de protection de la faune sauvage avait d’ailleurs déposé trois plaintes : "une pour chaque acte".

Malgré les soins pratiqués pour tenter de le sauver, le centre a signalé que l’animal avait finalement succombé à une méningite, "conséquence directe des blessures, occasionnées par ces tirs de braconnier", précise le centre sur ses réseaux sociaux.

Le centre Athénas est toujours à la recherche de ses jeunes risquant "de mourir de faim ou sous des balles" et invite à signaler toute observation et acte de braconnage.