Le Château de Joux entre en période estivale

Le Château de Joux aussi passe en saison estivale. Le site proposera un été riche en découvertes et en animations pour toute la famille pendant les mois de juillet et août 2025. Un grand mélange d’exposition, de visites guidées, de spectacles, sans oublier la 50e édition du festival Les Nuits de Joux.

Le château emblématique franc-comtois annonce un été rempli d’activités à faire sur son site.

Les réguliers de l’été :

Ouverts tous les jours de 10h à 18h, le Château de Joux laisse beaucoup de choix différents pour le découvrir. D’abord, les visites guidées, il y a six départs par jour, elles durent environ 1h15 et traversent tous les points importants du château.

Pour les amoureux de liberté, le parcours découverte libre est idéal. Il permet de déambuler à sa guise dans le château selon un parcours de dessins historiques.

Il est également possible de faire des ateliers familiaux : jeux de piste, rallye-photo, atelier de calligraphie... Il y a de quoi divertir toute la famille.

Les évènements :

Pour les événements de cette période estivale, il y a de quoi faire. Le jeudi 10 juillet à 20h, c’est le début de la saison avec le spectacle “Horizon(S), voyage théâtral au cœur des trous noirs”. Le public entrera dans la peau d’un membre d’équipage d’une mission spatiale qui se rend dans les trous noirs et explore leurs singularités.

Les mardis et jeudis, du 15 juillet au 21 août (et les vendredis 15 et 22 août), le spectacle nocturne “Prisonniers des Caraïbes” retracera l’histoire de Jean et Zamor Kina, des chefs rebelles combattant pour sortir de l’esclavagisme.

Vendredi 5 juillet et samedi 2 août à 15h, une visite thématique est proposée sur le thème “Le château de Joux en état de siège”. Cette visite immergera les spectateurs dans l’hiver 1871 lorsque les soldats du château devaient couvrir la retraite de l’armée de l’Est.

Festival Nuits de Joux :

Le festival Les Nuits de Joux revient cet été encore, du 25 juillet au 9 août 2025. Cette année est très particulière puisqu’il s’agit de la 50e édition. Depuis 1974, ce festival donne vie à des pièces de théâtre, des concerts ou encore des cartes blanches. Un DJ set surprise est prévu pour la clôture. Avec leurs plus de 4000 spectateurs chaque année, les Nuits de Joux rassemblent les curieux de culture et d’art de scène. Toute la programmation du festival est disponible sur le site du festival.