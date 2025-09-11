Le CHU de Besançon se mobilise à l’occasion de la semaine de la sécurité des patients

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

En 2025, la semaine nationale sur la sécurité des patients (SSP) se tiendra du 15 au 19 septembre. À cette occasion, le CHU de Besançon prévoit tous les jours des activités à destination des patients, visiteurs, professionnels et étudiants en santé mais également pour tous.

Le thème retenu cette année par l’OMS est "Des soins sûrs pour chaque nouveau-né et chaque enfant", mettant en lumière la nécessité de renforcer la sécurité des soins pédiatriques et néonataux pour protéger les enfants des dommages évitables.

Le programme complet

Lundi 15 septembre

Vidéo quiz « l'accueil sous haute vigilance! » (PE)

Salle de réunion de la direction des soins, bâtiment gris niveau 0, de 14h00 à 14h30h de 14h40 à 15h10/ de 15h20 à 15h50 inscription* sur intranet DRH

Escape game « échelles de douleur pédiatriques » (PE)

Salle de médecine pédiatrique, entrée nord, bâtiment vert niveau + 2, conseillé aux IPDE, IDE, AP, AS et étudiants de 14h00 à 15h00 inscription* sur intranet DRH

Visite de l'unité de pharmacie clinique oncologique (T)

Bâtiment bleu niveau -1, rendez-vous à 16h30 devant les ascenseurs - sans inscription

Mardi 16 septembre

Vidéo quiz « l'accueil sous haute vigilance ! » (PE)

Salle de réunion de la direction des soins, batiment gris niveau 0, de 14h00 à 14h30 / de 14h40 à 15h10 / de 15h20 à 15h50, inscription* sur intranet DRH

Escape Game « échelles de douleur pédiatriques» (PE)

Salle 1 et 2, entrée nord, bâtiment vert niveau + 1, conseillé aux IPDE, IDE, AP, AS et étudiants de 14h00 à 15h00 inscription* sur intranet DRH

Visite de l'unité de pharmacie clinique oncologique (T)

Bâtiment bleu niveau -1, rendez-vous à 16h30 devant les ascenseurs - sans inscription

Chambre des erreurs « Un globule rouge en trop » (PE)

Salle de formation hygiène, entrée sud, bâtiment vert, niveau - 3, conseillée aux professionnels réalisant l'acte transfusionnel de 11h30 à 12h15 / 12h30 à 13h15 / 14h30 à 15h15 / 15h30 à 16h15, inscription* sur intranet DRH

Stand Représentants des usagers (PV)

Hall principal niveau 0, de 13h30 à 16h00

Sécurité des patients dès le départ: et le médicament ? (T)

Pharmacovigilance, hall principal niveau 0, de 14h00 à 16h00

Infections respiratoires aigües, passons entre les gouttes (T)

Hall principal niveau 0, de 14h00 à 16h00

« Arrêt cardiaque: les 1ers gestes qui sauvent » (T)

Hall principal niveau 0, de 13h30 à 16h

Mercredi 17 septembre

Vidéo quiz « l'accueil sous haute vigilance! » (PE)

Salle de réunion de la direction des soins, bâtiment gris niveau 0, de 14h00 à 14h30 / de 14h40 à 15h10 / de 15h20 à 15h50, inscription* sur intranet DRH

Escape game « échelles de douleur pédiatriques » (PE)

Salle 1 et 2, entrée nord, bâtiment vert niveau + 1, conseillé aux IPDE, IDE, AP, AS et étudiants de 14h00 à 15h00 inscription* sur intranet DRH

Visite de l'unité de pharmacie clinique oncologique (T)

Bâtiment bleu niveau -1, rendez-vous à 16h30 devant les ascenseurs - sans inscription

Stand Représentants des usagers (PV)

Hall principal niveau 0, de 13h30 à 16h00

Infections respiratoires aigües, passons entre les gouttes (T)

Hall principal niveau 0, de 14h00 a 16h00

« Arrêt cardiaque: les 1ers gestes qui sauvent » (T)

Hall principal niveau 0, de 13h30 à 16h00

Jeudi 18 septembre

Vidéo quiz « l'accueil sous haute vigilance ! » (PE)

Salle de réunion de la direction des soins, bâtiment gris niveau 0, de 14h00 à 14h30 / de 14h40 à 15h10 / de 15h20 à 15h50, inscription* sur intranet DRH

Escape game « échelles de douleur pédiatriques» (PE)

Salle médecine pédiatrique, entrée nord, bâtiment vert niveau + 2 conseillé aux IPDE, IDE, AP, AS et étudiants de 14h00 à 15h00 inscription* sur intranet DRH

Visite de l'unité de pharmacie clinique oncologique (T)

Bâtiment bleu niveau -1, rendez-vous à 16h30 devant les ascenseurs - sans inscription

Chambre des erreurs « un globule rouge en trop » (PE)

Salle de formation hygiène, entrée sud, bâtiment vert, niveau - 3, conseillée aux professionnels réalisant l'acte transfusionnel de 11h30 à 12h15 / 12h30 à 13h15 / 14h30 à 15h15 / 15h30 à 16h15, inscription* sur intranet DRH

Vendredi 19 septembre

Escape game « échelles de douleur pédiatriques» (PE)

Salle médecine pédiatrique, entrée nord, bâtiment vert niveau + 2, conseillé aux IPDE, IDE, AP, AS et étudiants de 14h00 à 15h00 inscription* sur intranet DRH

Visite de l'unité de pharmacie clinique oncologique (T)

Bâtiment bleu niveau -1, rendez-vous à 16h30 devant les ascenseurs - sans inscription

Et aussi

Pour tous

Exposition et stands dans le hall principal du CHU niveau 0.

À L'IFPS...

Challenge escape game « ÉNIGMA » médicaments à risque les 16 septembre 8h30 / 10h30 / 12h30 et 17 septembre 12h30 (PE)

Pour les étudiants IDE 2ª et 3* année et IDE spécialisés inscription à l'accueil de l’IFPS

Stand France Assos 18 septembre de 10h00 à 17h00 (PE)

Hall de l’IFPS

Conférence France Assos le 18 septembre à 14h00 (PE)

* (PE) : pour les professionnel et étudiants en santé / (PV) : pour les patients et leurs visiteurs / (T) : pour tous