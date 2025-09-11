Jeudi 11 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Santé

Le CHU de Besançon se mobilise à l’occasion de la semaine de la sécurité des patients

Publié le 11/09/2025 - 10:45
Mis à jour le 11/09/2025 - 10:42

En 2025, la semaine nationale sur la sécurité des patients (SSP) se tiendra du 15 au 19 septembre. À cette occasion, le CHU de Besançon prévoit tous les jours des activités à destination des patients, visiteurs, professionnels et étudiants en santé mais également pour tous. 

CHU de Besançon © Alexane Alfaro
CHU de Besançon © Alexane Alfaro

Le thème retenu cette année par l’OMS est "Des soins sûrs pour chaque nouveau-né et chaque enfant", mettant en lumière la nécessité de renforcer la sécurité des soins pédiatriques et néonataux pour protéger les enfants des dommages évitables.

Le programme complet

Lundi 15 septembre

Vidéo quiz « l'accueil sous haute vigilance! » (PE)

  • Salle de réunion de la direction des soins, bâtiment gris niveau 0, de 14h00 à 14h30h de 14h40 à 15h10/ de 15h20 à 15h50 inscription* sur intranet DRH

Escape game « échelles de douleur pédiatriques » (PE)

  • Salle de médecine pédiatrique, entrée nord, bâtiment vert niveau + 2, conseillé aux IPDE, IDE, AP, AS et étudiants de 14h00 à 15h00 inscription* sur intranet DRH

Visite de l'unité de pharmacie clinique oncologique (T)

  • Bâtiment bleu niveau -1, rendez-vous à 16h30 devant les ascenseurs - sans inscription

Mardi 16 septembre

Vidéo quiz « l'accueil sous haute vigilance ! » (PE)

  • Salle de réunion de la direction des soins, batiment gris niveau 0, de 14h00 à 14h30 / de 14h40 à 15h10 / de 15h20 à 15h50, inscription* sur intranet DRH

Escape Game « échelles de douleur pédiatriques» (PE)

  • Salle 1 et 2, entrée nord, bâtiment vert niveau + 1, conseillé aux IPDE, IDE, AP, AS et étudiants de 14h00 à 15h00 inscription* sur intranet DRH

Visite de l'unité de pharmacie clinique oncologique (T)

  • Bâtiment bleu niveau -1, rendez-vous à 16h30 devant les ascenseurs - sans inscription

Chambre des erreurs « Un globule rouge en trop » (PE)

  • Salle de formation hygiène, entrée sud, bâtiment vert, niveau - 3, conseillée aux professionnels réalisant l'acte transfusionnel de 11h30 à 12h15 / 12h30 à 13h15 / 14h30 à 15h15 / 15h30 à 16h15, inscription* sur intranet DRH

Stand Représentants des usagers (PV)

  • Hall principal niveau 0, de 13h30 à 16h00

Sécurité des patients dès le départ: et le médicament ? (T)

  • Pharmacovigilance, hall principal niveau 0, de 14h00 à 16h00

Infections respiratoires aigües, passons entre les gouttes (T)

  • Hall principal niveau 0, de 14h00 à 16h00

« Arrêt cardiaque: les 1ers gestes qui sauvent » (T)

  • Hall principal niveau 0, de 13h30 à 16h

Mercredi 17 septembre

Vidéo quiz « l'accueil sous haute vigilance! » (PE)

  • Salle de réunion de la direction des soins, bâtiment gris niveau 0, de 14h00 à 14h30 / de 14h40 à 15h10 / de 15h20 à 15h50, inscription* sur intranet DRH

Escape game « échelles de douleur pédiatriques » (PE)

  • Salle 1 et 2, entrée nord, bâtiment vert niveau + 1, conseillé aux IPDE, IDE, AP, AS et étudiants de 14h00 à 15h00 inscription* sur intranet DRH

Visite de l'unité de pharmacie clinique oncologique (T)

  • Bâtiment bleu niveau -1, rendez-vous à 16h30 devant les ascenseurs - sans inscription

Stand Représentants des usagers (PV)

  • Hall principal niveau 0, de 13h30 à 16h00

Infections respiratoires aigües, passons entre les gouttes (T)

  • Hall principal niveau 0, de 14h00 a 16h00

« Arrêt cardiaque: les 1ers gestes qui sauvent » (T)

  • Hall principal niveau 0, de 13h30 à 16h00

Jeudi 18 septembre

Vidéo quiz « l'accueil sous haute vigilance ! » (PE)

  • Salle de réunion de la direction des soins, bâtiment gris niveau 0, de 14h00 à 14h30 / de 14h40 à 15h10 / de 15h20 à 15h50, inscription* sur intranet DRH

Escape game « échelles de douleur pédiatriques» (PE)

  • Salle médecine pédiatrique, entrée nord, bâtiment vert niveau + 2 conseillé aux IPDE, IDE, AP, AS et étudiants de 14h00 à 15h00 inscription* sur intranet DRH

Visite de l'unité de pharmacie clinique oncologique (T)

  • Bâtiment bleu niveau -1, rendez-vous à 16h30 devant les ascenseurs - sans inscription

Chambre des erreurs « un globule rouge en trop » (PE)

  • Salle de formation hygiène, entrée sud, bâtiment vert, niveau - 3, conseillée aux professionnels réalisant l'acte transfusionnel de 11h30 à 12h15 / 12h30 à 13h15 / 14h30 à 15h15 / 15h30 à 16h15, inscription* sur intranet DRH

Vendredi 19 septembre

Escape game « échelles de douleur pédiatriques» (PE)

  • Salle médecine pédiatrique, entrée nord, bâtiment vert niveau + 2, conseillé aux IPDE, IDE, AP, AS et étudiants de 14h00 à 15h00 inscription* sur intranet DRH

Visite de l'unité de pharmacie clinique oncologique (T)

  • Bâtiment bleu niveau -1, rendez-vous à 16h30 devant les ascenseurs - sans inscription

Et aussi

Pour tous

Exposition et stands dans le hall principal du CHU niveau 0.

À L'IFPS...

Challenge escape game « ÉNIGMA » médicaments à risque les 16 septembre 8h30 / 10h30 / 12h30 et 17 septembre 12h30 (PE)

  • Pour les étudiants IDE 2ª et 3* année et IDE spécialisés inscription à l'accueil de l’IFPS

Stand France Assos 18 septembre de 10h00 à 17h00 (PE)

  • Hall de l’IFPS

Conférence France Assos le 18 septembre à 14h00 (PE)

* (PE) : pour les professionnel et étudiants en santé / (PV) : pour les patients et leurs visiteurs  / (T) : pour tous

Publié le 11 septembre à 10h45 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Santé

France
Santé

Bronchiolite du nourrisson : la campagne de prévention 2025-2026 est lancée

Chaque hiver, environ 30 % des nouveau-nés et nourrissons sont touchés par la bronchiolite, une infection respiratoire majoritairement bénigne mais pouvant entraîner des complications graves chez les plus jeunes. "C’est l’une des premières causes d’hospitalisation des enfants de moins d’un an pendant la saison hivernale", rappelle le ministère de la Santé.

bébé bronchiolite enfant ministère de la santé
Publié le 6 septembre à 09h30 par Alexane
Besançon
Santé Société

Le Pr Norbert Ifrah attendu à Besançon pour une visite à l’Institut régional fédératif du cancer de Franche-Comté

Le président de l’Institut national du cancer (INCa), le professeur Norbert Ifrah, sera en visite ce jeudi 4 septembre à l’Institut régional fédératif du cancer (IRFC) de Franche-Comté à Besançon. Cette journée sera l’occasion de présenter les actions et résultats de l’IRFC, les perspectives 2025-2030, ainsi que les coopérations en cours avec les établissements membres du groupement.

cancer chu de besançon hôpital norbert ifrah oncologie
Publié le 3 septembre à 12h03 par Alexane
Besançon
Santé

Des objectifs réalisables pour réussir sa rentrée avec Valentine Caput

Qui dit rentrée, dit parfois nouvelle motivation et donc nouvelles résolutions. Notre diététicienne, Valentine Caput, nous donne quelques conseils pour se fixer des objectifs raisonnables pour nous permettre de tenir les objectifs de la rentrée... tout au long de l'année ! 

bonne résolution diététicienne rentrée 2025 valentine caput
Publié le 1 septembre à 11h37 par VALENTINE CAPUT • Membre
Montbéliard
Education Santé

Une nouvelle filière de manipulateur en radiologie médicale dès la rentrée à l’IFMS de Montbéliard

À compter du 2 septembre 2025, une nouvelle filière de manipulateur en électroradiologie médicale (DEME) ouvre au sein de l'Institut de Formation aux Métiers de la Santé (IFMS) de Montbéliard et accueillera 20 étudiants issus de Parcoursup, apprend-on dans un communiqué de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

études hôpital Nord Franche-Comté IFMS université de franche-comté université Marie et Louis Pasteur
Publié le 29 aout à 10h13 par Elodie Retrouvey
Besançon
Santé

Finances, activité en hausse et fusion, le CHU de Besançon passe en revue l’année écoulée

Le directeur général du CHU de Besançon Thierry Gamond-Rius et le professeur Samuel Limat, président de la commission médicale d’établissement, ont tiré le bilan de l’année écoulée et évoqué les projets en cours lors d’une conférence de presse mercredi 27 août 2025 à Besançon.

chu de besançon fusion gériatrie soins thierry gamond-rius
Publié le 28 aout à 12h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Santé

À Besançon, une grande collecte de sang ce vendredi à la Rodia

Pour la 2e année consécutive, une collecte de sang est organisée par l’Etablissement français du sang à la Rodia de Besançon le vendredi 29 août 2025 de 14h00 à 18h00. Le président de l’EFS, Frédéric Pacoud, en déplacement dans la région sera présent en début d’après-midi pour échanger avec les équipes de l’EFS, les bénévoles et les donneurs.

collecte don du sang
Publié le 25 aout à 16h55 par Hélène L.

Détonation allume les feux de la rentrée à Besançon !

Plus de 150 entreprises attendues au salon Cap vers l’emploi le 18 septembre à Besançon
Offre d'emploi

Quoi de neuf chez Leroy-Merlin pour cette rentrée ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !
Offre d'emploi
publi info 4

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un chef de groupe mécanicien armement
Infos Pratiques

À Besançon, des baptêmes de l’air offerts aux enfants malades
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°2

Les conseils d'automne d'Anne Sallé #1 : Bouger pour libérer : que veut votre corps ?

Sondage

 16.88
légère pluie
le 11/09 à 12h00
Vent
5.31 m/s
Pression
1015 hPa
Humidité
79 %
 