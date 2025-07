Le club de sport Moving à Besançon change de propriétaires

Le club de fitness Moving, implanté depuis plus de 35 ans à Besançon, connaît une nouvelle page de son histoire. Ludivine et Hicham, un couple de coachs originaires d’Alsace, en sont désormais les nouveaux propriétaires. Ils prennent la suite de Laurence et Gilles, qui ont dirigé le club depuis 1989, a-t-on appris le 7 juillet 2025.

Dans un message adressé aux adhérents ce lundi, Laurence et Gilles ont officialisé cette passation : ”Depuis 1989, nous avons eu le bonheur de créer, développer et faire vivre MOVING, ce club de fitness à taille humaine, avec vous et pour vous” écrivent-ils avec émotion. ”Ce lieu est bien plus qu’un simple espace de sport : il est devenu, au fil des années, une véritable famille.”

Le couple confie avoir transmis le relais ”avec une grande émotion” à Ludivine et Hicham, qu’ils décrivent comme ”un couple d’anciens salariés, tous deux coachs passionnés”. Une continuité dans l’esprit familial et engagé du club…