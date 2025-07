Le département du Doubs placé en alerte sécheresse

Cette année, depuis le mois de février, le département du Doubs "connaît un déficit de pluie de l’ordre de 25 à 50 % par rapport aux normales". En conséquence, Rémi BASTILLE, le préfet du Doubs, a placé le département en vigilance sécheresse dès le milieu du mois d'avril.

Les précipitations qui ont eu lieu au début du mois de juin "ont apporté un répit aux cours d’eau et aux nappes". Toutefois, "l’absence de pluie depuis près de 20 jours, associée à des conditions caniculaires, conduisent à une dégradation rapide des débits des cours d’eau". La situation ne devrait pas s'améliorer pour le moment : les tendances météorologiques des prochains jours prévoient des températures toujours élevées ainsi que l’absence d'averses significatives.

Restriction des usages de l'eau sur l'ensemble du Doubs

Un autre problème a aussi été observé : "certains captages montrent des tensions, ce qui a déclenché les interconnexions des réseaux d’eau potable concernés pour pallier des débits insuffisants."

Suite à ce constat, et pour préserver l'eau, le préfet du Doubs "a décidé de placer le département en alerte sécheresse." Cette alerte entraîne "l’application de mesures de restriction des usages de l’eau dans l’ensemble du département à partir d’aujourd’hui." Ces restrictions liées à ce classement concernent l’ensemble des usagers, qu'il s'agisse des particuliers, des collectivités, des industries et des agriculteurs.

Elles encadrent "l’arrosage des végétaux, le nettoyage des voiries, des toitures ou des façades, le lavage des véhicules, le remplissage des piscines, les activités industrielles et agricoles."

Une plaquette de communication rappelant les principales mesures de restriction est disponible sur le site internet de la préfecture du Doubs via le lien suivant : https://www.doubs.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement/Eau/Secheresse.

Pour rappel, l’eau de pluie n’est pas soumise à restriction, mais son utilisation à des fins d’arrosage doit être réalisée aux heures les moins chaudes, soit entre 20h et 8h.

Sécheresse dans le Doubs : un risque de feu de végétation accru

En fonction de l’évolution de la situation durant été, "les mesures de restriction pourront être renforcées ou levées."

Le préfet du Doubs "fait appel à la vigilance et au civisme de chacun pour mettre en application ces mesures et réduire sa consommation d’eau. La préservation de la ressource en eau est de la responsabilité de tous pour assurer la continuité des usages prioritaires et la préservation des milieux aquatiques."

Il souligne également "le risque de feu de végétation amplifié par le niveau de sécheresse actuel des sols. Une attention particulière doit y être portée, notamment dans le cadre des spectacles pyrotechniques qui seront tirés dans les prochains jours."

Infos +

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site internet de la préfecture : https://www.doubs.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement/Eau/Secheresse

Vous pouvez également prendre attache auprès de la direction départementale des territoires du Doubs, Service Eau, risques, nature, forêt :