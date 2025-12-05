Vendredi 5 Décembre 2025
Métabief
Culture

Le festival de la Paille dévoile les premières têtes d’affiche de sa dernière édition…

Publié le 05/12/2025 - 15:35
Mis à jour le 05/12/2025 - 14:46

Comme beaucoup le savent déjà, le festival de la Paille organisera un dernier round le 24 et 25 juillet 2026 suite à des coûts de production de plus en plus élevés et à la diminution de leurs recettes. Ce mois de décembre, les organisateurs ont dévoilé les premiers noms de la prochaine édition…

© Lilou B / stagiaire mCi
© Lilou B / stagiaire mCi

"Ces trois noms font partie de la vingtaine d’artistes qui feront vibrer les deux scènes du festival… et même le camping ! Et croyez-nous : il reste encore de très beaux noms à annoncer", précisent les organisateurs.

Zoom sur les trois premiers noms…

Vendredi 24 juillet

Samedi 25 juillet

D’autres noms seront annoncés au mois de février…

Infos +

À l’occasion des fêtes, le festival met en place une offre de Noëlexceptionnelle, permettant de bénéficier de pass à tarif réduit dès l’achat de deux pass. Une carte cadeau à imprimer est également mise à disposition. Les pass sont disponibles dès maintenant sur : www.festivalpaille.fr

Festival de la Paille : une dernière danse en 2026 avant de tirer sa révérence

Après un quart de siècle d’histoire, le festival de la Paille vivra finalement sa dernière édition en 2026. Face aux coûts de production de plus en plus élevés et à la diminution de leurs recettes, le Collectif Organisation en charge du festival est arrivé à la décision "lucide" de vivre un dernier été les 24 et 25 juillet prochain à Métabief. Pour autant, pas question de nostalgie, ni de se morfondre, le festival de La Paille 2026 sera "une apothéose, une célébration vivante, impertinente et lumineuse" promettent les organisateurs… qui envisagent déjà de renaître sous d’autres formes en 2027. 

festival de la paille

Publié le 5 décembre à 15h35 par Hélène L.
