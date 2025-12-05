Le festival de la Paille dévoile les premières têtes d’affiche de sa dernière édition…

"Ces trois noms font partie de la vingtaine d’artistes qui feront vibrer les deux scènes du festival… et même le camping ! Et croyez-nous : il reste encore de très beaux noms à annoncer", précisent les organisateurs.
Zoom sur les trois premiers noms…
Vendredi 24 juillet
- LUIZA - Pop Reggae
- Biga* Ranx - Vapor-Dub
Samedi 25 juillet
- SKIP THE USE - Pop-Rock
D’autres noms seront annoncés au mois de février…
Infos +
À l’occasion des fêtes, le festival met en place une offre de Noëlexceptionnelle, permettant de bénéficier de pass à tarif réduit dès l’achat de deux pass. Une carte cadeau à imprimer est également mise à disposition. Les pass sont disponibles dès maintenant sur : www.festivalpaille.fr
Festival de la Paille : une dernière danse en 2026 avant de tirer sa révérence
Après un quart de siècle d’histoire, le festival de la Paille vivra finalement sa dernière édition en 2026. Face aux coûts de production de plus en plus élevés et à la diminution de leurs recettes, le Collectif Organisation en charge du festival est arrivé à la décision "lucide" de vivre un dernier été les 24 et 25 juillet prochain à Métabief. Pour autant, pas question de nostalgie, ni de se morfondre, le festival de La Paille 2026 sera "une apothéose, une célébration vivante, impertinente et lumineuse" promettent les organisateurs… qui envisagent déjà de renaître sous d’autres formes en 2027.