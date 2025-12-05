Le festival de la Paille dévoile les premières têtes d’affiche de sa dernière édition…

Comme beaucoup le savent déjà, le festival de la Paille organisera un dernier round le 24 et 25 juillet 2026 suite à des coûts de production de plus en plus élevés et à la diminution de leurs recettes. Ce mois de décembre, les organisateurs ont dévoilé les premiers noms de la prochaine édition…

"Ces trois noms font partie de la vingtaine d’artistes qui feront vibrer les deux scènes du festival… et même le camping ! Et croyez-nous : il reste encore de très beaux noms à annoncer", précisent les organisateurs.

Zoom sur les trois premiers noms…

Vendredi 24 juillet

Samedi 25 juillet

D’autres noms seront annoncés au mois de février…

À l’occasion des fêtes, le festival met en place une offre de Noëlexceptionnelle, permettant de bénéficier de pass à tarif réduit dès l’achat de deux pass. Une carte cadeau à imprimer est également mise à disposition. Les pass sont disponibles dès maintenant sur : www.festivalpaille.fr