Le Festival des Solidarités revient à Besançon

L’événement est prévu du 14 au 30 novembre 2025 avec des expositions, des projections-débats, des spectacles, des animations, des jeux à Besançon.

L'évènement d'ouverture du Festival à Besançon se tiendra le samedi 15 novembre à 15h00 sur la place du 8 septembre, côté Galeries Lafayette.

Cette année le collectif bisontin s’est réuni afin de proposer au public, plusieurs évènements gratuits parmi lesquels: des exposition, des projections-débats, des spectacles, des animations, jeux...autour de l’interculturalité, de l'accès à l'alimentation, de l'environnement et des droits des peuples (thématique fil rouge du Festisol 2025).

Le tout dans sept lieux de la Ville : Place du 8 septembre, côté Galeries Lafayette, Habitat Jeunes Les Oiseaux au 48 rue des Cras, Kursaal - Salle Proudhon et Grand Kursaal au 2 place du Théâtre, Café associatif de Miroirs du Monde au 1 place de l’Europe et à la FJT La Cassotte au 18 rue de la Cassotte.

En lien avec ces thématiques, un programme d'interventions scolaires est également prévu dans trois établissements bisontins (collège Voltaire,lycée Ledoux, lycée François Xavier).

En outre, Besançon accueillera le spectacle "Des pintades et des manguiers" le dimanche 30 novembre au Grand Kursaal, gratuit et ouvert au tout public à partir de 10 ans. Ce spectacle évoque des sujets poignants liées au migrations climatiques, à l'attachement la terre et à l'héritage familial.