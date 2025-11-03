Lundi 3 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Culture

Le Festival des Solidarités revient à Besançon

Publié le 03/11/2025 - 16:30
Mis à jour le 03/11/2025 - 16:00

L’événement est prévu du 14 au 30 novembre 2025 avec des expositions, des projections-débats, des spectacles, des animations, des jeux à Besançon.

© Festival des Solidarités
© Festival des Solidarités

L'évènement d'ouverture du Festival à Besançon se tiendra le samedi 15 novembre à 15h00 sur la place du 8 septembre, côté Galeries Lafayette. 

Cette année le collectif bisontin s’est réuni afin de proposer au public, plusieurs évènements gratuits parmi lesquels: des exposition, des projections-débats, des spectacles, des animations, jeux...autour de l’interculturalité, de l'accès à l'alimentation, de l'environnement et des droits des peuples (thématique fil rouge du Festisol 2025).

Le tout dans sept lieux de la Ville : Place du 8 septembre, côté Galeries Lafayette, Habitat Jeunes Les Oiseaux au 48 rue des Cras, Kursaal - Salle Proudhon et Grand Kursaal au 2 place du Théâtre, Café associatif de Miroirs du Monde au 1 place de l’Europe et à la FJT La Cassotte au 18 rue de la Cassotte.

En lien avec ces thématiques, un programme d'interventions scolaires est également prévu dans trois établissements bisontins (collège Voltaire,lycée Ledoux, lycée François Xavier).

En outre, Besançon accueillera le spectacle "Des pintades et des manguiers" le dimanche 30 novembre au Grand Kursaal, gratuit et ouvert au tout public à partir de 10 ans. Ce spectacle évoque des sujets poignants liées au migrations climatiques, à l'attachement la terre et à l'héritage familial.

Allez + loin

festival des solidarités

Publié le 3 novembre à 16h30 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

Besançon
Culture Livres

La critique littéraire de Thierry : Beyrouth forever : humour, meurtre et chaos

Critique littéraire • Sur les pas d’un flic en quête de vérité, David Hury nous plonge dans un pays où drames collectifs et tragédies individuelles s’entrelacent, le tout avec ce rire grinçant propre aux bons polars, qui fait passer la pilule… même quand elle explose sans prévenir.

Beyrouth forever David Hury livre polar thtiller
Publié le 2 novembre à 09h54 par Thierry Brenet
Besançon
Culture Evénements

Où fêter Halloween le 31 octobre à Besançon ?

Cette année, les idées sorties sont plutôt nombreuses à Besançon pour fêter Halloween, de la grande Horror party à La Rodia à la boum du Séquane en passant par le freak show des PDZ… Voici une sélection d’évènements programmés vendredi 31 octobre pour la nuit la plus effrayante de l’année !

archives municipales cabaret halloween horror party house of detritus La Rodia les passagers du zinc séquane
Publié le 31 octobre à 08h00 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Culture

Envie de jouer au Printemps de Bourges ? Les candidatures en Franche-Comté sont ouvertes !

Le dispositif national les iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel ouvre ses candidatures pour l’édition 2026. En Franche-Comté, Le Moloco, salle de musiques actuelles située à Audincourt, a une nouvelle fois été désigné antenne régionale pour accompagner les artistes émergents du territoire.

artistes concert festival le moloco musique printemps de bourges
Publié le 28 octobre à 16h27 par Alexane
Ronchamp
Culture

Notre-Dame du Haut poursuit sa remise en beauté 

Après avoir célébré en 2025 le 70e anniversaire de son inauguration, la chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp connaît une nouvelle étape de rénovation depuis lundi 27 octobre 2025. Ces travaux, prévus pendant plusieurs semaines, concerneront principalement les vitrages, la sous-face de la coque et l’étanchéité extérieure de la toiture.

chapelle de ronchamp notre-dame du haut travaux
Publié le 28 octobre à 10h30 par Alexane

Le Mistigri, aux Chaprais : 4 décennies de cuisine comtoise

J’ai testé pour vous le restaurant d’application du CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon
Offre d'emploi

Du 8 au 29 novembre, les Passages Pasteur célèbrent leur anniversaire

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?
Offre d'emploi
publi info 4

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Les sorties cinéma du mois de novembre à Besançon
Infos Pratiques

Quels films aller voir pour Halloween à Besançon ?
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre carte Avantages Jeunes 2025-2026 !

Une start-up de Besançon veut offrir un implant à chaque enfant atteint de fente faciale en 2026

Sondage

 10.75
nuageux
le 03/11 à 18h00
Vent
0.84 m/s
Pression
1025 hPa
Humidité
88 %
 