Samedi 1 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Culture

Le groupe franc-comtois de métal "Holy Fallout" sort un nouvel album

Publié le 01/11/2025 - 18:03
Mis à jour le 30/10/2025 - 15:18

"404" sortira le 21 novembre 2025 avec une release party à la Rodia la veille lors de l’événement sortie de chantier. L’opus "Dazed", lui, est sorti vendredi dernier.

© Holy Fallout
© Holy Fallout
1/2 - © Holy Fallout
2/2 - © Holy Fallout

Pour ce nouvel opus, les compositions sont clairement orientées vers  l’efficacité.  Créé en 2017, le groupe a déjà sorti un EP en 2018 puis un premier album en 2022. Il s’est ensuite attelé à "404".

"Cet album évoque les défauts et les erreurs des individus dans la société à travers de  nombreuses perspectives. Il apporte un point de vue  psychologique et dépeint les  vérités et les contradictions les plus profondément cachées de l’homme", nous explique le groupe qui poursuit :"Parmi les  thèmes, on trouve la drogue, la violence domestique, la peur du totalitarisme,  l’impact de la maladie sur l’esprit, ainsi que le manque de confiance en soi".

Bientôt du métal-symphonique ?

Projet tout a fait original, Holy Fallout se produira avec l’orchestre universitaire symphonique le 18 et 19 avril 2026 à Micropolis Besançon… Ils seront accompagnés la Chorale Universitaire de Besançon ainsi que la chorale Mycélium Académie Musicale Du Coude. 

Holy Fallout sort un nouveau clip tourné à la City à Besançon

En place depuis 2017, Holy Fallout travaille sur un nouvel album qui devrait voir le jour fin 2025… En attendant, un clip, tourné à la City à Besançon, est sorti vendredi 18 octobre 2024. Paul, le chanteur et guitariste du groupe, nous en parle…

Allez + loin

album Holy Fallout

Publié le 1 novembre à 18h03 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

Besançon
Culture Evénements

Où fêter Halloween le 31 octobre à Besançon ?

Cette année, les idées sorties sont plutôt nombreuses à Besançon pour fêter Halloween, de la grande Horror party à La Rodia à la boum du Séquane en passant par le freak show des PDZ… Voici une sélection d’évènements programmés vendredi 31 octobre pour la nuit la plus effrayante de l’année !

archives municipales cabaret halloween horror party house of detritus La Rodia les passagers du zinc séquane
Publié le 31 octobre à 08h00 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Culture

Envie de jouer au Printemps de Bourges ? Les candidatures en Franche-Comté sont ouvertes !

Le dispositif national les iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel ouvre ses candidatures pour l’édition 2026. En Franche-Comté, Le Moloco, salle de musiques actuelles située à Audincourt, a une nouvelle fois été désigné antenne régionale pour accompagner les artistes émergents du territoire.

artistes concert festival le moloco musique printemps de bourges
Publié le 28 octobre à 16h27 par Alexane
Ronchamp
Culture

Notre-Dame du Haut poursuit sa remise en beauté 

Après avoir célébré en 2025 le 70e anniversaire de son inauguration, la chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp connaît une nouvelle étape de rénovation depuis lundi 27 octobre 2025. Ces travaux, prévus pendant plusieurs semaines, concerneront principalement les vitrages, la sous-face de la coque et l’étanchéité extérieure de la toiture.

chapelle de ronchamp notre-dame du haut travaux
Publié le 28 octobre à 10h30 par Alexane
Châtillon-le-Duc
Culture

L’expression enfouie, premier “livre décousu” d’un habitant de Châtillon-le-Duc

Christian Pergaud est né en 1953 à Besançon mais réside aujourd’hui à Châtillon-le-Duc. Avec L’Expression enfouie, son premier ouvrage, il explore à travers ses récits et poèmes l’émotion enfouie, les souvenirs de l’enfance, la mémoire d’un monde qui change, et la lumière qui renaît toujours après l’ombre. L’ouvrage est disponible en commande en ligne dès à présent. 

auteur livre poesie
Publié le 25 octobre à 17h29 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Culture

Le frac de Franche-Comté s’expose “Hors les murs”

Chaque année, le Frac organise des expositions hors les murs : dans des écoles, des collèges, des lycées, en dialogue avec des associations culturelles, dans le cadre de festivals… Cette année encore, afin de proposer aux publics de découvrir sa collection, le Frac vient au plus près des habitants, sur tout le territoire régional d’octobre 2025 au mois de mars 2026.  

art exposition Frac Franche-Comté hors les murs
Publié le 25 octobre à 14h07 par Elodie Retrouvey

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Les sorcières du film Hocus Pocus sorties du chaudron de Marotte et Charlie pour Halloween
Offre d'emploi

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche-Comté
Offre d'emploi
publi info 4

Nouvelles offres shopping à la Galerie Chateaufarine !

Quels sont les déguisements populaires pour Halloween en 2025 ?
Infos Pratiques

Quels films aller voir pour Halloween à Besançon ?
Jeu-concours

Gagnez votre soirée repas-spectacle "Rominou Show"

J’ai testé pour vous le restaurant d’application du CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon

Sondage

 14.32
pluie modérée
le 01/11 à 18h00
Vent
5.8 m/s
Pression
1015 hPa
Humidité
93 %
 