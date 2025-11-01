Le groupe franc-comtois de métal "Holy Fallout" sort un nouvel album

"404" sortira le 21 novembre 2025 avec une release party à la Rodia la veille lors de l’événement sortie de chantier. L’opus "Dazed", lui, est sorti vendredi dernier.

Pour ce nouvel opus, les compositions sont clairement orientées vers l’efficacité. Créé en 2017, le groupe a déjà sorti un EP en 2018 puis un premier album en 2022. Il s’est ensuite attelé à "404".

"Cet album évoque les défauts et les erreurs des individus dans la société à travers de nombreuses perspectives. Il apporte un point de vue psychologique et dépeint les vérités et les contradictions les plus profondément cachées de l’homme", nous explique le groupe qui poursuit :"Parmi les thèmes, on trouve la drogue, la violence domestique, la peur du totalitarisme, l’impact de la maladie sur l’esprit, ainsi que le manque de confiance en soi".

Bientôt du métal-symphonique ?

Projet tout a fait original, Holy Fallout se produira avec l’orchestre universitaire symphonique le 18 et 19 avril 2026 à Micropolis Besançon… Ils seront accompagnés la Chorale Universitaire de Besançon ainsi que la chorale Mycélium Académie Musicale Du Coude.