Le groupe franc-comtois de métal "Holy Fallout" sort un nouvel album

Pour ce nouvel opus, les compositions sont clairement orientées vers l’efficacité. Créé en 2017, le groupe a déjà sorti un EP en 2018 puis un premier album en 2022. Il s’est ensuite attelé à "404".
"Cet album évoque les défauts et les erreurs des individus dans la société à travers de nombreuses perspectives. Il apporte un point de vue psychologique et dépeint les vérités et les contradictions les plus profondément cachées de l’homme", nous explique le groupe qui poursuit :"Parmi les thèmes, on trouve la drogue, la violence domestique, la peur du totalitarisme, l’impact de la maladie sur l’esprit, ainsi que le manque de confiance en soi".
Bientôt du métal-symphonique ?
Projet tout a fait original, Holy Fallout se produira avec l’orchestre universitaire symphonique le 18 et 19 avril 2026 à Micropolis Besançon… Ils seront accompagnés la Chorale Universitaire de Besançon ainsi que la chorale Mycélium Académie Musicale Du Coude.
Holy Fallout sort un nouveau clip tourné à la City à Besançon
En place depuis 2017, Holy Fallout travaille sur un nouvel album qui devrait voir le jour fin 2025… En attendant, un clip, tourné à la City à Besançon, est sorti vendredi 18 octobre 2024. Paul, le chanteur et guitariste du groupe, nous en parle…