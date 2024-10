Holy Fallout sort un nouveau clip tourné à la City à Besançon

maCommune.info : Comment est constitué Holy Fallout ?

Paul : "Dans le groupe, je suis chanteur guitariste et on est quatre : Flo (guitare) Mat (basse et backing vocals) et Adrien (batterie). Holy Fallout existe depuis 2017 et pas mal de membres ont changé depuis, mais là le line up est juste parfait ! À la base, Holy Fallout se voulait être la continuité de mon projet solo : "Pologize" et de fil en aiguille la formule groupe à part entière s’est naturellement imposée. Tous les membres sont originaires de Franche Comté (Doubs, Haut Doubs : d'Audincourt à Labergement-Sainte-Marie !) à ce jour, on a sorti un EP en 2018, un premier album en 2022 et là, on travaille sur le prochain album qui est prévu pour fin 2025".

mC : Vous avez sortez un clip ce vendredi. Comment a-t-il été tourné ?

Paul : "Le clip qui sort est un single qui sera tiré du futur album. Le clip en lui-même assez esthétique, je dirais, car on a décidé de tourner à La City à Besançon. On a adoré l'esthétique un peu moderne des bâtiments là-bas et on est très satisfaits du résultat ! La vidéo est signée Hastro Productions (vidéaste à Doubs, super pro et adorable) et le rec et mix du morceau est signé Danilo Touchard et on est ravis aussi !"

mC : Quels sont vos projets à venir ?

Paul : "Pour l'avenir on prévoit donc un album en 2025 avec on espère de belles dates de concerts pour soutenir sa sortie… D'autres vidéos et très prochainement on se prépare à une super date à La Rodia, car nous jouons en première partie de Mass Hysteria le 30 novembre ! Ça va être le feu et on a très hâte !"

Le clip "Crippled"