Mardi 30 Septembre 2025
France
Economie

Le guichet MaPrimeRénov' pour les rénovations globales rouvre, mais avec des aides restreintes

Publié le 30/09/2025 - 17:29
Mis à jour le 30/09/2025 - 16:11

Fermé depuis fin juin, le guichet MaPrimeRénov’ pour demander des aides pour rénover énergétiquement son logement rouvre mardi 30 septembre 2025, mais les conditions d’octroi des subventions sont restreintes et les nouveaux dossiers ne seront pas financés avant 2026, faute de budget.

© navhaxs /Pixabay
Face à un important afflux de dossiers depuis fin 2024, l’Etat avait décrété une pause estivale du dispositif de subventions aux particuliers pour leurs projets de travaux cumulant plusieurs types de travaux d’amélioration de la performance énergétique dans leur logement.

Les ménages peuvent de nouveau déposer leurs dossiers, mais les conditions d’octroi sont restreintes : seuls les logements classés E, F ou G au diagnostic de performance sont éligibles et les plafonds de travaux sur lesquels sont calculés le montant de l’aide sont abaissés à 40.000 euros maximum (contre 70.000 euros avant). Un ménage très modeste pourrait ainsi percevoir maximum 32.000 euros, contre 63.000 euros selon les anciennes règles.

En juillet, le gouvernement avait indiqué vouloir prioriser les ménages aux revenus très modestes et servir ensuite, en fonction des moyens restants, les autres catégories de revenus.

De la stabilité

Cette réouverture du guichet ne veut pour autant pas dire que le robinet budgétaire rouvre. Le stock de demandes déjà déposées avant juin était tel qu’il va assurément consommer l’intégralité du budget de 3,6 milliards d’euros prévu pour 2025. Ainsi un maximum de 13.000 nouveaux dossiers pourront être acceptés d’ici fin 2025, mais ils seront "instruits et engagés au premier trimestre 2026, sous réserve du vote de la loi de finances", selon le ministère chargé du Logement.

Le ministère a indiqué lundi dans un communiqué qu’"au 12 septembre 2025, 71.828 rénovations d’ampleur avaient déjà été engagées, contre 37.626 à la même date l’an dernier", période perturbée par des changements de règles. L’enveloppe de 3,6 milliards était calibrée pour un objectif de 62.000 rénovations globales financées en 2025 (hors copropriétés).

Ces nouveaux critères ont été critiqués par nombre d’élus et associations qui craignent que les subventions ne soient plus suffisantes pour les ménages modestes et qui déplorent que l’Etat ne rajoute pas au pot pour suivre l’engouement des particuliers qui se saisissent enfin des aides MaPrimeRénov’.

Le secteur du bâtiment est pour sa part las et agacé des modifications de règles incessantes depuis la création du dispositif. Dernière en date, l’exclusion à partir de 2026 de l’isolation des murs et l’installation de chaudières biomasse (bois et granulés) de la liste des travaux éligibles à "MaPrimeRénov’ par geste", pour les travaux isolés.

Le secteur réclame de la stabilité pour 2026, chose que la ministre chargée du Logement démissionnaire Valérie Létard avait promis, y compris le maintien du budget en 2026, mais rien n’est moins sûr depuis la chute du gouvernement Bayrou début septembre.

Pendant cette fermeture estivale, 25.000 dossiers de demandes de subventions ont été examinés, pour un total de subventions potentielles de 935 millions d’euros, selon le ministère chargé du Logement, qui ajoute que "36 millions d’euros de fraudes ont pu être évitées et les agréments des entreprises correspondantes ont été retirés".

(Source AFP)

Rénovation énergétiques : aides, fraudes, litiges… Où en est-on ?

VIDÉO avec l’UFC-Que choisir Doubs - Territoire de Belfort • D’abord totalement suspendu du 1er juillet au 15 septembre, MaPrimeRénov' , aide de l’Etat pour mener des travaux de rénovation énergétique, est finalement toujours en vigueur, mais seulement pour des "travaux simples" dits "monogestes". Qu’est-ce que cela signifie ? Et du côté des entreprises, sur quoi les particuliers doivent-ils être vigilants ? Nous faisons le point avec Benjamin Capelli, juriste à Besançon pour l’UFC-Que choisir Doubs - Territoire de Belfort.

Publié le 30 septembre à 17h29 par Hélène L.
Economie

CA Grand Belfort
Economie

France 2030 : Belfort E-Start reçoit 5,4 M€, le projet le mieux doté du pays

Le projet Belfort E-Start, lauréat en 2021 de l’appel à manifestation d’intérêt "Démonstrateurs de la Ville Durable", vient de bénéficier d’un soutien financier de l’État à hauteur de 5,44 M€ dans le cadre de France 2030.

Publié le 30 septembre à 10h30 par Alexane
Besançon
Economie

Quick revient s’implanter à Chateaufarine à Besançon

Alors qu’on croyait l’enseigne belge vouée à disparaître après son rachat par le groupe Bertrand, qui avait pour objectif de transformer tous les restaurants français en Burger King, Quick connaît finalement un second souffle. Depuis son acquisition en 2021 par le fonds américain HIG Capital, la chaîne a triplé sa rentabilité et voit de nouvelles franchises s’implanter un peu partout en France. C’est désormais au tour de Besançon d’accueillir à nouveau un restaurant Quick dans la zone commerciale de Chateaufarine, marquant son retour dans ce secteur.

Publié le 30 septembre à 08h56 par Alexane
Dijon
Economie

La Biscuiterie Mistral va bientôt ouvrir une nouvelle boutique éphémère à Dijon

La Biscuiterie Mistral, maison fondée en 1954 à Semur-en-Auxois, poursuit son développement avec l’ouverture d’un septième point de vente. L’enseigne annonce l’installation d’un pop-up store dans le centre commercial Toison d’Or, à Dijon avant la fin de l’année.

Publié le 28 septembre à 12h00 par Alexane
France
Economie

Crédits à la consommation : les règles évoluent pour prévenir le surendettement

À l’automne 2026, l’encadrement du crédit à la consommation en France connaîtra des évolutions importantes visant à limiter le risque de surendettement, notamment pour les petits crédits. Une ordonnance du 3 septembre 2025 transpose au droit français la directive européenne (UE) 2023/2225, considérée comme plus protectrice à l’égard des emprunteurs.

Publié le 27 septembre à 17h30 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Education

L’équipe régional des métiers Bourgogne-Franche-Comté mise à l’honneur par la Région

Le samedi 20 septembre 2025, au CREPS de Dijon, a eu lieu la présentation de l’équipe régionale des métiers Bourgogne-Franche-Comté sélectionnée pour la 48e édition des finales nationales, en présence de Frédéric Poncet, conseiller régional délégué en charge de l’orientation.

Publié le 24 septembre à 11h13 par Elodie Retrouvey

