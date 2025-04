Le “jeu et le jouet” pour fil rouge de la nouvelle saison du musée des Maisons comtoises de Nancray

Après une "bonne année 2024" avec "un public fidèle de locaux qui viennent et qui reviennent" pour apprécier plusieurs temps forts du musée comme les vacances de printemps et celles d’automne, la directrice du musée des Maisons comtoises Virginie Duède-Fernandez espère attirer autant voire plus de visiteurs pour cette saison 2025.

De nouveaux bâtiments

Après deux ans de travaux, le bâtiment des réserves sera prochainement inauguré. Pour la directrice, il était "très attendu par les services du musée depuis de nombreuses années" et deviendra "le coffre-fort des plus de 25.000 objets du musée". Il permettra également "de faire une rotation des présentations dans les 36 édifices" alors même qu’actuellement, seulement 15% de la collection est présentée dans le parcours permanent.

Présentée par Virginie Duède-Fernandez comme "un nouveau potentiel pour toutes les saisons à venir", la maison forestière est en cours de rénovation et permettra à terme de recevoir des artistes en vue de prochaines résidences. Des dossiers de candidature sont déjà en cours d’étude.

L’arrivée de la dernière Glaneuse

Reproduisant le célèbre tableau Les Glaneuses, la réalisation du travail de Léa Dhordain, artiste plasticienne en collaboration durant trois ans avec le musée, est à présent achevée depuis l’arrivée de la dernière oeuvre baptisée Antonia. Désormais, trois monumentales statues réalisées en bois mort et avec l’aide des étudiants de l’Institut des Beaux-Arts de Besançon sont visibles pour toute la saison 2025.

Une nouvelle offre de restauration

Pour le président du syndicat mixte du musée des maisons comtoises, Pierre Contoz, le changement de restaurateur "était une priorité cette année". Après une fin de saison "compliquée" avec l’ancien exploitant, "là ça démarre bien" s’est-il réjoui depuis l’ouverture de Dog Hot, la nouvelle offre de restauration proposée par Camille et Lucas, officiant habituellement au sein de leur foodtruck du même nom.

Ils seront les nouveaux exploitants du restaurant du musée pour toute la saison 2025 et proposeront une cuisine fait-maison généreuse mettant en avant les produits régionaux de manière revisitée. Au menu, des hot dogs "gourmets faits-maison" mais aussi des burgers, plats comtois, salades, offre végétarienne et des desserts faits maison comme nous l’expliquent les restaurateurs dans notre vidéo.

Le jeu et le jouet pour fil rouge de la saison

Un labyrinthe végétal au cœur du parc

Avec "le jeu et le jouet" comme fil rouge de cette nouvelle saison, les visiteurs pourront découvrir, aménagé au coeur du parc, un labyrinthe végétal réalisé en haies de Benjes à partir du bois récupéré en 2024 durant la période hivernale. Présenté comme un "lieu ludique et pour la biodiversité" par Caroline Dreux, l’idée est qu’à terme il puisse être habité par différentes espèces vivantes.

Des maquettes en briques Lego

Du samedi 17 mai au dimanche 2 novembre, le musée accueille une série de sept maquettes d’habitats francs-comtois conçues et réalisées par la société Unibricks. Représentant des fermes comtoises présentes sur le site ou non, l’exposition permettra d’aborder le thème du "vivre ensemble par le prisme du jouet" a développé la responsable du service du public et de la programmation.

Les vacances printamusantes

Du 19 avril au 4 mai, les vacances printamusantes signeront le premier grand temps fort de l’année au musée des Maisons comtoises. Elles seront divisées en deux séquences avec la présence de deux jours fériés cette année. Le premier week-end (19/20 avril) sera consacré à la traditionnelle chasse aux oeufs pour enfants de 0 à 12 ans. Un spectacle de marionnettes, Pas d’omelettes sans casser des oeufs sera aussi au programme tout comme une éclosion d’oeufs qui viendront compléter le cheptel de musée et "rappeler la présence de ces animaux au musée", a évoqué Caroline Dreux.

La journée du 27 avril sera placée sous le thème du jeu sportif et livrera "un regard moderne presque urbain sur des jouets plus anciens" comme la corde à sauter avec une démonstration et initiation au double dutch, au vélo avec une démonstration et initiation de BMX freestyle.

L’équipe du musée prévoit cette année "d’accentuer des temps forts qui étaient déjà présents en 2024" comme nous l’explique Caroline Dreux dans notre vidéo.

Les autres temps forts de l’année

Parmi les rendez-vous à ne pas manquer pendant la saison 2025 : le spectacle Entre et sort le 23 avril 2025, célébrons l’arbre de mai du 1er au 4 mai, la Nuit des musées le 17 mai, la soirée astronomique du 12 août, le ciné-concert du 30 août, les journées européennes du patrimoine les 20 et 21 septembre ou encore les vacances ensorcelantes du 18 octobre au 2 novembre.

