Le marchand de marrons est de retour place du 8 Septembre à Besançon

Chauds, chauds les marrons chauds ! Ça commence à sentir bon les fêtes de fin d'année même si nous ne sommes qu’au mois de novembre. En tous cas, celles et ceux qui veulent se faire plaisir avec quelques marrons peuvent à nouveau le faire puisque Sébastien a repris du service.
Après une saison estivale consacrée à la vente ambulante de glaces à bord de Tchoupy (voir notre article ici), Sébastien Dubail passera la saison hivernale à côté de sa locomotive pour être marchand de marrons.
Il est donc possible de le retrouver ce mois de novembre du lundi au samedi de 14h00 environ à 19h30-20h00 place du 8 Septembre à Besançon. Pendant le mois de décembre, il sera même présent le dimanche.
En route avec Sébastien, le marchand de glaces ambulant de Besançon…
VIDÉO • Depuis plus de 20 ans, Sébastien Dubail sillonne les rues de Besançon aux beaux jours à bord de Tchoupy, sa camionnette vintage, tout droit sortie de la fin des années 70. Au menu ? Des glaces en tout genre, des boissons… Le tout sans oublier une musique qui a un goût d’enfance. Nous sommes montés à bord le temps d’une tournée ce mardi 29 juillet 2025.