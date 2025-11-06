Le marchand de marrons est de retour place du 8 Septembre à Besançon

Depuis lundi 3 novembre 2025, Sébastien Dubail a repris du service en tant que marchand de marrons à Besançon. Il est possible de le retrouver du lundi au samedi place du 8 Septembre.

Chauds, chauds les marrons chauds ! Ça commence à sentir bon les fêtes de fin d'année même si nous ne sommes qu’au mois de novembre. En tous cas, celles et ceux qui veulent se faire plaisir avec quelques marrons peuvent à nouveau le faire puisque Sébastien a repris du service.

Après une saison estivale consacrée à la vente ambulante de glaces à bord de Tchoupy (voir notre article ici), Sébastien Dubail passera la saison hivernale à côté de sa locomotive pour être marchand de marrons.

Il est donc possible de le retrouver ce mois de novembre du lundi au samedi de 14h00 environ à 19h30-20h00 place du 8 Septembre à Besançon. Pendant le mois de décembre, il sera même présent le dimanche.