Besançon
Vie locale

Le marchand de marrons est de retour place du 8 Septembre à Besançon

Publié le 06/11/2025 - 11:30
Mis à jour le 06/11/2025 - 11:35

Depuis lundi 3 novembre 2025, Sébastien Dubail a repris du service en tant que marchand de marrons à Besançon. Il est possible de le retrouver du lundi au samedi place du 8 Septembre.

Sébastien Dubail, marchand de marrons © Hélène Loget
Sébastien Dubail, marchand de marrons © Hélène Loget

Chauds, chauds les marrons chauds ! Ça commence à sentir bon les fêtes de fin d'année même si nous ne sommes qu’au mois de novembre. En tous cas, celles et ceux qui veulent se faire plaisir avec quelques marrons peuvent à nouveau le faire puisque Sébastien a repris du service.

Après une saison estivale consacrée à la vente ambulante de glaces à bord de Tchoupy (voir notre article ici), Sébastien Dubail passera la saison hivernale à côté de sa locomotive pour être marchand de marrons.

Il est donc possible de le retrouver ce mois de novembre du lundi au samedi de 14h00 environ à 19h30-20h00 place du 8 Septembre à Besançon. Pendant le mois de décembre, il sera même présent le dimanche.

En route avec Sébastien, le marchand de glaces ambulant de Besançon…

VIDÉO • Depuis plus de 20 ans, Sébastien Dubail sillonne les rues de Besançon aux beaux jours à bord de Tchoupy, sa camionnette vintage, tout droit sortie de la fin des années 70. Au menu ? Des glaces en tout genre, des boissons… Le tout sans oublier une musique qui a un goût d’enfance. Nous sommes montés à bord le temps d’une tournée ce mardi 29 juillet 2025.

Publié le 6 novembre à 11h30 par Hélène L.
Besançon
Besançon : bientôt un vélodrome à Témis ?

À la veille du conseil communautaire, Anne Vignot, présidente de Grand Besançon Métropole (GBM) et Gilles Ory, vice-président en charge des Sports et des Équipements sportifs, ont présenté ce mercredi 5 novembre, les conclusions de l'étude de faisabilité d'un nouvel équipement sportif multisports, intégrant un vélodrome couvert dans la zac de Témis à Besançon, menée par le bureau d'études Corps d'Etats Techniques (CET).

Publié le 5 novembre à 18h20 par Alexane
Besançon
Besançon de nouveau labellisée "Ville Active & Sportive"

Pour la deuxième fois consécutive, Besançon obtient le label "Ville Active & Sportive" au niveau 4 lauriers, la plus haute distinction du Conseil national des Villes actives et sportives (CNVAS), sous le haut patronage du ministère des Sports et avec le soutien de l'Agence nationale du Sport.

Publié le 5 novembre à 09h00 par Alexane
Besançon
"Le vivre-ensemble et le bal des caricatures", un habitant de Battant inquiet face à la montée des crispations

TRIBUNE • Dans une tribune de ce mardi 28 octobre, un riverain de la rue Battant à Besançon, Sylvain, exprime son inquiétude face à la montée des crispations dans son quartier et dans le centre-ville, notamment sur fond de débats autour d'un nouveau projet pour le foyer d'accueil de jour Boutique Jeanne Antide de la rue Champrond, de bruits nocturnes et d'ivresses sur la voie publique, mais aussi des banderoles contradictoires place de la Révolution. Dénonçant les "caricatures" et les "replis" qui animent les discussions locales et les réseaux sociaux, il invite les habitants à renouer le dialogue plutôt que de céder à la polarisation.

Publié le 28 octobre à 17h00 par Macommune.info
Besançon
L'Union des commerçants répond aux "râleurs" : les braderies, "un moments clé" pour le centre-ville de Besançon

La braderie d'automne vient de se terminer à Besançon, marquant une nouvelle édition de ces journées populaires qui transforment les rues de la ville en un marché à ciel ouvert. Organisées par l'Union des Commerçants de Besançon (UCB), ces braderies ne sont pas seulement un rendez-vous commercial : elles jouent un rôle central dans la vie économique et associative du centre-ville. C'est justement ce que souhaite clarifier l'UCB dans un communiqué du 23 octobre 2025 après avoir reçu des retours de personnes "sceptiques", "réfractaires", "râleuses" et celles qui disent que "c'était mieux avant".

2
Publié le 23 octobre à 17h30 par Alexane

