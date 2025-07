En route avec Sébastien, le marchand de glaces ambulant de Besançon…

VIDÉO • Depuis plus de 20 ans, Sébastien Dubail sillonne les rues de Besançon aux beaux jours à bord de Tchoupy, sa camionnette vintage, tout droit sortie de la fin des années 70. Au menu ? Des glaces en tout genre, des boissons… Le tout sans oublier une musique qui a un goût d’enfance. Nous sommes montés à bord le temps d’une tournée ce mardi 29 juillet 2025.

Tout le monde le connaît. Avant lui, c’était son père, Michel, qui faisait la tournée au début des années 80, d’abord à Vesoul puis à Besançon. Depuis, il a pris sa retraite et laissé son fils reprendre l’affaire.



Arborant des dessins de la bande dessinée Tintin, Tchoupy s’arrête peu avant 16h00 au premier arrêt de sa tournée : le parc de Velotte. Sébastien actionne la mélodie indiquant l’arrivée de la camionnette. "Elle vient d’une vraie boite à musique", nous précise-t-il. Le camion, lui, est dans son jus. La machine à glace à l’arrière a été actionnée, elle est prête pour servir petits et grands.

Nous approchons du parc et déjà, nous voyons les sourires s’afficher sur les visages. Si Sébastien en a l’habitude, il faut avouer que le spectacle est assez plaisant. Les enfants nous pointent du doigt et bientôt, les parents courent vers leurs affaires pour aller chercher de l’argent. "Vous prenez la carte ?", "Oui bien sûr", répond Sébastien, qui sort son terminal de paiement. "J’aimerais une glace à l'italienne" et "moi une aux smarties", demandent deux enfants au parc Velotte.

Du quartier de la Butte en passant par le square Coluche et Clairs-Soleils…

Nous avons de la chance, le temps est ensoleillé ce mardi après-midi. Les enfants sont au rendez-vous pour ce premier arrêt. "Parfois, il n’y a personne à certains endroits, c’est le jeu", indique Sébastien.

Nous continuions notre route, direction le quartier de la butte. Manque de chance, personne n’est au rendez-vous. "Dommage, d’habitude, j’ai toujours un client ici", lance Sebastien. La tournée reprend et s’arrête au square Coluche. Quelques personnes arrivent, Sébastien croise des connaissances, échange puis nous reprenons la route et faisons une nouvelle halte dans le quartier de Montrapon.

Cet arrêt à une saveur particulière pour Sébastien qui croise une fidèle cliente. "On peut vous filmer ?", demande Sébastien. "Pas de problème", nous répond-elle avant d’échanger les dernières nouvelles avec Sébastien. "Nous nous connaissons depuis 20 ans", sourit-il. "Comment ça va aujourd’hui ?" "Bien bien, ils reviennent Paris", lui annonce-t-elle en montrant deux personnes assises plus loin. La proximité et la bienveillance, c’est aussi ça être marchand de glaces. Sébastien prend le temps, il ne vend pas simplement un service. C’est la simplicité d’un échange précieux.

Une pause s’impose. Nous dégustons une glace… (que nous validons sans hésitation). Nous descendrons un peu plus loin, rue Fontaine Ecu, avant que Tchoupy ne s’arrête dans les quartiers de Saint-Claude, de Viotte pour terminer par les Clairs-Soleils vers 20h00.

Marchand de glaces l’été et marchand de marrons l’hiver

"L’hiver, c’est plus une clientèle de ville, elle est aussi plus âgée. C’est différent", souligne Sébastien qui poursuit : "Je préfère subir le chaud que le froid. Je suis quand même mieux dans mon camion de glaces que devant ma locomotive".

Un mot pour la fin ? "Que ça perdure encore un petit peu, qu’on donne encore un peu de joie à tout le monde et un peu de bonne humeur dans ce monde de brutes", conclut Sébastien.

Infos +

Tchoupy peut être sollicité pour des événements (baptêmes, mariages, salons…). Le marchand de glaces est encore dans les rues bisontines jusqu'à la fin du mois de septembre, début octobre. Il enchaîne ensuite avec les marrons chauds.