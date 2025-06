Le Nid d’Eloya, une nouvelle micro-crèche ouvre ses portes à Roche-lez-Beaupré

Une convention a été signée entre l’académie de Besançon et le Comité français pour Yad Vashem ce lundi 26 mai 2025 au Rectorat de Besançon. Celle-ci vise à renforcer la coopération entre les deux institutions dans les domaines de l’éducation à la citoyenneté, de la lutte contre l’antisémitisme, le racisme et toutes les formes de discriminations, et de la transmission de la mémoire de la Shoah et des Justes parmi les Nations. L’académie de Besançon est la deuxième en France, après celle de Dijon, a prendre part au dispositif.