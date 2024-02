Le permis moto peut désormais être financé grâce au Compte personnel de formation

Le compte personnel de formation (CPF) permet désormais de financer toutes les catégories de permis de conduire d’un véhicule terrestre à moteur à une condition. Pour être pris en charge par le CPF, le permis en question doit être un élément qui permette de conserver son emploi ou qui s’inscrit dans la réalisation d'un projet professionnel. On fait le point avec le site du service public .

Le CPF permettait déjà de financer sa préparation à l'examen du code de la route, ainsi qu'aux épreuves pratiques des permis pour conduire des voitures, des transports en commun ou des poids lourds. Depuis le 12 janvier 2024, il peut également être employer pour financer sa formation pour les épreuves théoriques et pratiques des permis permettant de conduire :

des motos légères ou puissantes ;

des voiturettes ;

des véhicules légers tractant des remorques lourdes.

Pour s’inscrire à ce type de formation, il suffit de se rendre sur le site internet moncompteformation.gouv.fr et d’y créer un compte. Il est ensuite possible de trouver sur ce site des offres de formation publiées par des écoles de conduite, ainsi que par des organismes possédant notamment un agrément préfectoral "d’enseignement de la conduite à titre onéreux et de sensibilisation à la sécurité routière".

En revanche, le CPF ne peut toujours pas servir à financer :

une remise à niveau en conduite ;

un stage de récupération de points ;

des heures de conduite permettant de passer de l'utilisation d’une boîte de vitesse manuelle à une boîte automatique, ou l'inverse ;

la formation de 7 heures qui permet aux titulaires du permis B de conduire des deux-roues ou trois-roues motorisés.

Quelles sont les conditions à remplir pour financer son permis avec le CPF ?

Pour pouvoir se former et passer un permis de conduire dans le cadre du CPF :