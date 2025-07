”Bonjour la santé” à Besançon : un théâtre forum primé et salué par les professionnels de santé

Le spectacle présenté samedi dernier dans le quartier est le résultat de plusieurs mois de mobilisation coordonnée par la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS). Leila Hannouni, infirmière à Clairs Soleils et vice-présidente de la CPTS, a piloté ce projet. ”Nous avons interrogé de nombreux professionnels, mais bien sûr les habitants”, explique-t-elle, soulignant l’importance d’une démarche réellement participative pour faire émerger les besoins de santé du quartier.

L’analyse de ces retours a permis d’identifier des priorités claires, dont l’une des plus fortes est l’idée de la création d’une maison de santé.

Le théâtre forum, un outil pour faire entendre les voix

Pour traduire ces besoins en messages accessibles et mobilisateurs, l’équipe du théâtre forum a mis en scène des récits tirés de la vie quotidienne. Trois histoires ont été jouées avec des habitants volontaires : l’une sur l’hospitalisation et ses appréhensions, une autre sur l’annonce d’une pathologie et son vécu, et une troisième abordant les problématiques gynécologiques. Ce format interactif a permis d’aborder des sujets complexes et intimes de façon collective, en suscitant la discussion et en ébauchant des réponses concrètes.

Vers une offre de soins renforcée

Le succès de cette action ne marque pas une fin, mais bien un point de départ. ”Pour poursuivre cette dynamique,” explique Leila Hannouni, ”je souhaite faire appel aux professionnels de santé intéressés pour renforcer l’offre de soins sur ce quartier, favoriser un exercice coordonné et peut-être mettre en place une maison de santé.” Un appel à l’action pour faire du théâtre forum un levier de transformation durable au service des habitants de Clairs Soleils.

En s’appuyant sur les habitants eux-mêmes pour identifier les besoins et co-construire des solutions, la CPTS de Clairs Soleils propose un modèle de démocratie sanitaire. Le théâtre forum devient ici un vecteur d’expression citoyenne et un outil d’impulsion pour de nouvelles pratiques de soin ancrées dans les réalités locales.