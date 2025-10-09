Jeudi 9 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Le Russey
Faits Divers

Le propriétaire du cheval retrouvé les pattes ligotés au Russey sera jugé en mars   

Publié le 09/10/2025 - 08:14
Mis à jour le 09/10/2025 - 08:14

Le propriétaire du cheval retrouvé samedi 4 mars 2025 les pattes attachées au fond d'un trou profond sera jugé en mars pour "sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique ayant entraîné la mort", a-t-on appris auprès du procureur de Besançon. Il encourt pour ces faits cinq ans de prison au maximum et 75.000€ d'amende, a précisé à l'AFP Cédric Logelin, procureur de la République de Besançon. 

© Élodie R.
© Élodie R.

Le mis en cause, propriétaire d'une exploitation au Russey comptant une trentaine de chevaux, est aussi poursuivi pour "mauvais traitements" sur un autre cheval, une contravention pour laquelle la peine maximale encourue est une amende de 750 euros. Il sera jugé le 23 mars.

L'association Stéphane Lamart "pour la défense des droits des animaux", a déposé plainte à la suite de la découverte de ce cheval retrouvé samedi "les pattes attachées et coincé dans un trou profond de plusieurs mètres, dans une pâture du Russey", dans le Haut-Doubs rappelle l'association. Les sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour sauver l'animal, et l'ont extrait à l'aide d'un bras élévateur. Le cheval en état d'hypothermie et très affaibli, a été euthanasié dimanche.

Les gendarmes de Morteau, assistés par une nouvelle brigade territoriale créée dans le Haut-Doubs et spécialisée dans les atteintes environnementales, avaient ouvert une enquête et placé le propriétaire du cheval en garde à vue lundi. Il a "contesté les faits", selon M. Logelin.

Un rapport vétérinaire doit également être rendu ce jeudi, a précisé le magistrat.

(avec AFP)

Un acte de malveillance sur un cheval découvert au Russey

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont venus au secours d’un cheval découvert dans un trou au milieu d’une pâture, les pattes attachées, le samedi 4 octobre 2025 au Russey. 

cheval cruauté animale maltraitance plainte procureur de la république

Publié le 9 octobre à 08h14 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Le Russey
Faits Divers

Le propriétaire du cheval retrouvé les pattes ligotés au Russey sera jugé en mars   

Le propriétaire du cheval retrouvé samedi 4 mars 2025 les pattes attachées au fond d'un trou profond sera jugé en mars pour "sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique ayant entraîné la mort", a-t-on appris auprès du procureur de Besançon. Il encourt pour ces faits cinq ans de prison au maximum et 75.000€ d'amende, a précisé à l'AFP Cédric Logelin, procureur de la République de Besançon. 

cheval cruauté animale maltraitance plainte procureur de la république
Publié le 9 octobre à 08h14 par Elodie Retrouvey

La Grande Braderie d’Automne revient les 10 et 11 octobre 2025 au centre-ville de Besançon !

Les sorties ciné du mois d'octobre 2025
Offre d'emploi

Cybersécurité en entreprise ? Venez au Cybersec'Day à la CCI

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Quand Rémy rencontre Decathlon, ça donne des stages vélo ‘‘enfants’’ !
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

L’enseigne "Au Bureau" arrive à Dole
Infos Pratiques

Fermeture de la côte de Morre dès lundi et pendant 1 mois
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre valise DELSEY

Dans les coulisses de la fabrication de Lulu L’Ourson à Besançon…

Sondage

 12.02
couvert
le 09/10 à 09h00
Vent
2.28 m/s
Pression
1023 hPa
Humidité
92 %
 