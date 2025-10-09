Le propriétaire du cheval retrouvé les pattes ligotés au Russey sera jugé en mars   

Le propriétaire du cheval retrouvé samedi 4 mars 2025 les pattes attachées au fond d'un trou profond sera jugé en mars pour "sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique ayant entraîné la mort", a-t-on appris auprès du procureur de Besançon. Il encourt pour ces faits cinq ans de prison au maximum et 75.000€ d'amende, a précisé à l'AFP Cédric Logelin, procureur de la République de Besançon.

Le mis en cause, propriétaire d'une exploitation au Russey comptant une trentaine de chevaux, est aussi poursuivi pour "mauvais traitements" sur un autre cheval, une contravention pour laquelle la peine maximale encourue est une amende de 750 euros. Il sera jugé le 23 mars.

L'association Stéphane Lamart "pour la défense des droits des animaux", a déposé plainte à la suite de la découverte de ce cheval retrouvé samedi "les pattes attachées et coincé dans un trou profond de plusieurs mètres, dans une pâture du Russey", dans le Haut-Doubs rappelle l'association. Les sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour sauver l'animal, et l'ont extrait à l'aide d'un bras élévateur. Le cheval en état d'hypothermie et très affaibli, a été euthanasié dimanche.

Les gendarmes de Morteau, assistés par une nouvelle brigade territoriale créée dans le Haut-Doubs et spécialisée dans les atteintes environnementales, avaient ouvert une enquête et placé le propriétaire du cheval en garde à vue lundi. Il a "contesté les faits", selon M. Logelin.

Un rapport vétérinaire doit également être rendu ce jeudi, a précisé le magistrat.

(avec AFP)