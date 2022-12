L'Épicerie Bisontine s'installe rue de Belfort : "Ça manquait dans le quartier"

Si vous passez devant le numéro 125 de la rue, vous pourrez apercevoir Mr. Sanchez, 34 ans, nouvel occupant des lieux. Depuis peu, son épicerie a ouvert ses portes avec, à l'intérieur, des produits divers et variés : "Je connais bien le quartier ; ce genre de commerce, ça manquait", explique-t-il. "J'ai des amis qui ont ouvert une boutique similaire à Paris. Ce qu'ils vendent est directement importé de Franche-Comté. Ils m'ont aiguillé pour mon magasin."

Dans les rayons et les cagettes, des produits locaux, régionaux pour la plupart. Des fruits et légumes, bien évidemment, mais aussi du fromage, de la viande, des céréales et des gâteaux en vrac, de la bière et même du vin : "Je suis à l'écoute de mes clients. S'ils veulent un produit en particulier, ou s'ils n'aiment pas ce que je propose, on en discute. Je m'adapte à la demande."

"Je baisse ma marge pour être concurrentiel"

Si la viande, les soupes, la confiture et les jus de fruits sont labellisés bio, par exemple, ce n'est pas le cas de tous les fruits et légumes, principalement pour une question de coût. "Je pense proposer des prix corrects", ajoute-t-il. "Sur certains produits, je baisse ma marge pour être concurrentiel."

Parmi les producteurs qui travaillent avec Mr. Sanchez, on peut noter la présence de la brasserie Cuc à Pouilley-les-Vignes, la microbrasserie Les2FÛTS à Besançon, la ferme de Bruno Berger à Franey ou encore les fromageries doubistes Marcel Petite. "Je travaille aussi avec un fournisseur général régional."

Pour la période des fêtes, L'Épicerie Bisontine proposera des produits de Noël, à découvrir bientôt en boutique.

