Besançon
Les ateliers du mercredi : des mini jeux pour enfants ce 21 janvier au Sybert à Besançon

Publié le 21/01/2026 - 09:15
Le 21 janvier, c’est la fête au SYBERT à Planoise ! De 14h30 à 16 heures, les enfants de 6 à 12 ans vont pouvoir venir apprendre en jouant. Apprendre ? Oui, apprendre les bons gestes en matière de tri et de recyclage. Jouer ? Oui, parce qu’en s’amusant, mine de rien, on apprend. Mais attention, nombre de places limité…

SYBERT / minijeux pour enfants le mercredi 21/01 © SYBERT
SYBERT / minijeux pour enfants le mercredi 21/01 © SYBERT

Espace pédagogique du SYBERT

Que vous soyez curieux, ou souhaitiez réparer plutôt que jeter, l’espace pédagogique du SYBERT est un lieu à connaître. Il vous proposera, par exemple, des visites immersives du centre de tri des déchets recyclables, des ateliers d’auto-réparation ou de fabrication de produits ménagers naturels… Tout ça, au 226C, rue de Dole (entre Linotapis et le Bellagio) à Besançon. Si les adultes  sont les bienvenus, les enfants le sont aussi.

Le SYBERT et les enfants ? Des minijeux

Découvrir la question des déchets - leur tri comme leur recyclage - ne se raconte pas de la même manière aux enfants qu’aux adultes. Sinon, c’est le flop garanti. Aussi, les animations du mercredi (une fois par mois)  prennent une dimension ludique, grâce aux minijeux et aux animateurs qui vont les encadrer. Bien évidemment, chaque enfant doit être accompagné d’un adulte.

Minijeux pour enfants, Kesako ?

Des tas de jeux  attendent donc les enfants de 6 à 12 ans, avec – comme objectif – de les sensibiliser à l’environnement, au tri et au recyclage. Animations en petit groupe et adaptées aux âges des participants, pour réellement rester dans une dimension ludique, la logique est simple : apprendre en jouant.

Rentrés à la maison, si ces minijeux ont amusé les enfants, il y a de grandes chances pour qu’ils veuillent poursuivre, avec le reste de la famille…

Minijeux et familles gagnantes

Je ne sais pas si les parents qui accompagnent les enfants apprendront 2 ou 3 astuces à cette occasion, mais une chose est sûre, avec des enfants sensibilisés, il y a de grandes chances qu’ils aideront leur famille à réduire le poids des bacs jaunes/gris et donc les factures...

S’inscrire pour le 21 janvier

Le nombre de places  est limité … Aussi, ne perdez pas une minute et utilisez le lien qui suit pour vous inscrire (lien d’inscription).

Pour celles et ceux qui arriveront trop tard,  ces ateliers enfants ont vocation à se répéter chaque mois.

Infos +

SYBERT, Espace pédagogique – Les minijeux

Adresse de l'espace pédagogique : 226C, rue de Dole, 25000 Besançon

  • Atelier gratuit.
  • Nombre de places limité : inscription obligatoire.
  • Ouvert à tous, dès 6 ans (accompagné d’un adulte) et accessible aux PMR.
  • Animé par le SYBERT.
  • Programme complet des activités de l’espace pédagogique, clique sur ce lien
  • La page des minijeux, cliquer ici

