Les “Boucles Vauban” le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

PUBLI-INFO • Le 21 septembre, vous l’avez noté se déroule à Besançon les Boucles Vauban, une course à pied accessible à tous, sur deux distances (5 et 10 kms). Cet événement, certes financé par Decathlon, n’aurait pas été possible sans différents partenaires, notamment le club support de la manifestation : le BAC. L’idée, aujourd’hui, est de vous les présenter, avant que vous les retrouviez lors de cet événement.

Besançon

Dans l’ordre alphabétique, le premier partenaire à présenter – et à remercier – est la ville de Besançon. Logique, diront certains, puisque c’est à Besançon que se déroule l’événement. Oui, mais limiter l’implication de la ville à cela serait réducteur. En effet, la Ville de Besançon apporte son concours aux Boucles Vauban dans deux domaines. D’abord, la logistique, et c’est à souligner. Cela va du prêt de matériel à la mise à disposition de la base Outdoor (vestiaires, toilettes, douches). La Ville de Besançon apporte également son soutien sur la communication et l'organisation de l'événement.

Besançon Athlétic Club (le BAC)

Le ‘‘Besançon Athlétic Club ’’, faisons simple, est un club de course à pied sur route et hors route. Créé en 2008, il accueille tous les publics – petits et grands, sportifs confirmés comme débutants. Il propose, par exemple des préparations personnalisées pour tous types de coureurs, tous types de courses (jusqu’au marathon) et tous types de trails. Cela donne un club convivial, généreux, solidaire et compétitif aussi. Une cinquantaine de licenciés présents au club avec une parité parfaite.

Le jour « j » - je le rappelle, le 21 septembre – cela donne une équipe de bénévoles prêts à vous aider. C’est aussi un relais impeccable en termes de communication de l’événement.

CHU, avec le CHPOT

La Coordination hospitalière des prélèvements d’organes et de tissus (CHPOT) sera présente sur le village d'animation des Boucles Vauban. Rattachée au CHU de Besançon, la CHPOT est un service important qu’il nous faut tous connaître puisqu’il a pour mission de prendre en charge les donneurs d'organes, de recueillir le témoignage de la volonté de don du défunt auprès des proches et, enfin, de coordonner les prélèvements en lien avec les professionnels de santé. Nous vous invitons à passer échanger avec eux lors de cette journée sportive. Pour joindre la CHPOT en dehors des Boucles Vauban, utilisez ces coordonnées téléphoniques : 03.81.66.80.80.

ELISEA

Lors de votre inscription aux ‘‘ Boucles Vauban ’’, il sera possible de faire un don à une association avec laquelle travaille Decathlon Besançon depuis 2015, Elisea. Les fonds récoltés à cette occasion viendront alimenter le budget de l’association pour ses activités de sensibilisation et d’accompagnement de patients en situation d’obésité avec, ou non, une chirurgie bariatrique ou avec un traitement médicamenteux de l’obésité, des activités menées tout au long de l’année.

L'association travaille main dans la main avec Decathlon depuis 10 ans pour sensibiliser les Bisontins autour des bienfaits du sport sur la santé, une évidence d'avoir choisi cette association comme bénéficiaire des dons à l'inscription.

Enfin Decathlon

Là aussi, faisons simple… Decathlon, le 21 septembre 2025, ce seront des bénévoles, des meneurs d’allure et des signaleurs. C’est une aide à la coordination générale, de l’événement et des énergies. C’est enfin le financeur de l’événement pour cette édition 2025.

Infos +

Decathlon Besançon – Boucles Vauban

Inscription sur Even Outdoor : 10km - 12€ - Départ 10h30 5km - 7€ - Départ 11h Les inscriptions sont déjà ouvertes, dépêchez-vous en utilisant ce lien . Attention, inscriptions limitées à 500

La DECA-BAC : 10 km : 10 h 30

La petite boucle : 5 km : 11 h

Règlement intérieur de la course disponible à la lecture lors de l’inscription

N’oubliez pas de porter des vêtements et chaussures adaptés à la course sur route.

Pour les mineurs, un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition ou un "PPS" sera demandé pour participer à la manifestation

Pour s'inscrire avec une joëlette, merci de vous rapprocher de l'organisation

Retrait des dossards : Samedi 20 septembre : 13 h - 19 h 30 à Decathlon Besançon Dimanche 21 septembre : 8 h - 10 h sur le village de départ



Parking disponible à la Rodia, le village et les départs se tiendront aux abords de la base Outdoor de la Rodia au 18 avenue de Chardonnet

