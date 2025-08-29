Vendredi 29 Août 2025
Alerte Témoin
Besançon
Transports

Les chantiers de la semaine à Besançon (du 1er au 5 septembre 2025)

Publié le 29/08/2025 - 15:03
Mis à jour le 29/08/2025 - 15:04

Découvrez les travaux qui se dérouleront du lundi 1er au vendredi 5 seprembre 2025 dans les rues et avenues de Besançon.

© Élodie R.
© Élodie R.

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)

Nouveaux chantiers en rose

CENTRE-VILLE - CHAPELLE DES BUIS

Tunnel sous la Citadelle 

  • travaux de maintenance
  • Circulation interdite de 20h à 4h -  déviation
  • Du 4 septembre 2025 au 5 septembre 2025

PALENTE-ORCHAMPS-SARAGOSSE

Rue de Verdun

  • Travaux sur le réseau d'eau potable
  • Circulation interdite dans sa partie comprise entre le carrefour à sens giratoire rue des Flûttes Agasses/rue E. Preclin/rue de la Famille et rue des Roches - sauf riverains - déviations
  • Du 23 juin 2025 au 10 septembre 2025

CHAPRAIS - CRAS

Rue de la Cassotte 

  • Travaux de réfection de trottoir
  • Circulation interdite entre place Flore et rue des 2 Princesses de 7h à 17h sauf riverains - déviation
  • Le 3 septembre 2025

Rue Berthoud

  • travaux sur réseau d'eaux usées
  • Circulation interdite entre avenue de Montjoux et rue de Chaillot - déviation
  • Du 25 août 2025 au 5 septembre 2025

Rue du Chasnot 

  • Travaux de grutage
  • Circulation interdite entre rue Lanchy et rue Ledoux - déviation

CHAILLUZ -SAINT-CLAUDE - TORCOLS

Rue des Frères Lumière

  • Travaux sur réseau gaz
  • Circulation interdite entre rue de Vesoul et avenue de Montjoux - déviation
  • Du 25 août 2025 au 26 septembre 2025

SAINT-FERJEUX

Rue de l'Oratoire

  • Travaux sur le réseau d'eaux usées
  • Circulation interdite entre la rue de Dole et le Lidl - déviation
  • Du 30 juillet 2025 au 10 septembre 2025

Besançon transports travaux

Publié le 29 aout à 15h03 par Hélène L.
Transports

Besançon
Transports

Une rentrée scolaire 2025 : "La priorité est la réussite des élèves sans exception", pour Nathalie Albert-Moretti

