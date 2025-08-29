Les chantiers de la semaine à Besançon (du 1er au 5 septembre 2025)

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)
CENTRE-VILLE - CHAPELLE DES BUIS
Tunnel sous la Citadelle
- travaux de maintenance
- Circulation interdite de 20h à 4h - déviation
- Du 4 septembre 2025 au 5 septembre 2025
PALENTE-ORCHAMPS-SARAGOSSE
Rue de Verdun
- Travaux sur le réseau d'eau potable
- Circulation interdite dans sa partie comprise entre le carrefour à sens giratoire rue des Flûttes Agasses/rue E. Preclin/rue de la Famille et rue des Roches - sauf riverains - déviations
- Du 23 juin 2025 au 10 septembre 2025
CHAPRAIS - CRAS
Rue de la Cassotte
- Travaux de réfection de trottoir
- Circulation interdite entre place Flore et rue des 2 Princesses de 7h à 17h sauf riverains - déviation
- Le 3 septembre 2025
Rue Berthoud
- travaux sur réseau d'eaux usées
- Circulation interdite entre avenue de Montjoux et rue de Chaillot - déviation
- Du 25 août 2025 au 5 septembre 2025
Rue du Chasnot
- Travaux de grutage
- Circulation interdite entre rue Lanchy et rue Ledoux - déviation
CHAILLUZ -SAINT-CLAUDE - TORCOLS
Rue des Frères Lumière
- Travaux sur réseau gaz
- Circulation interdite entre rue de Vesoul et avenue de Montjoux - déviation
- Du 25 août 2025 au 26 septembre 2025
SAINT-FERJEUX
Rue de l'Oratoire
- Travaux sur le réseau d'eaux usées
- Circulation interdite entre la rue de Dole et le Lidl - déviation
- Du 30 juillet 2025 au 10 septembre 2025