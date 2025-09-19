Les chantiers de la semaine à Besançon (du 22 au 26 septembre 2025)

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)
Nouveaux chantiers en rose
Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)
PALENTE-ORCHAMPS-SARAGOSSE
Rue de Verdun
- Travaux sur le réseau d'eau potable
- Circulation interdite dans sa partie comprise entre le carrefour à sens giratoire rue des Flûttes Agasses/rue E. Preclin/rue de la Famille et rue des Roches - sauf riverains - déviations
- Du 23 juin 2025 au 15 septembre 2025
CHAPRAIS - CRAS
Rue des Cras
- Travaux d'aménagement de voirie
- Circulation interdite entre la rue Romain Roussel et la rue Résal - déviation
- Du 15 septembre au 17 octobre 2025
Rue des Oiseaux
- Travaux d'aménagement de voirie
- Circulation interdite entre la rue des Tamaris et la rue Lapret - déviation
- Du 17 septembre 2025 au 17 octobre 2025
CHAILLUZ -SAINT-CLAUDE - TORCOLS
Rue des Frères Lumière
- Travaux sur réseau gaz
- Circulation interdite entre rue de Vesoul et avenue de Montjoux - déviation
- Du 25 août 2025 au 26 septembre 2025
SAINT-FERJEUX
Rue de l'Oratoire
- Travaux sur réseaux d'eaux usées
- Circulation interdite entre la rue de Dole et l'entrée du lidl - sauf les 14 et 21 septembre 2025 - déviation
- Du 4 août 2025 au 30 septembre 2025
TILLEROYES
Rue Lavoisier
- Travaux Enedis
- Circulation interdite entre le boulevard Kennedy et la rue Berthelot
- Du 24 septembre 2025 au 17 octobre 2025
Manifestations
- Livres dans la boucle du 19 au 21 septembre 2025
- Vide grenier Saint Ferjeux le 21 septembre 2025 de 8h à 18h
- Randonnée roller Centre-ville le 26 septembre 2025 de 19h à 22h
- Détonation festival le 26 et 27 septembre 2025
- Cirque Bêtes de foire du 28 septembre au 19 octobre 2025