Besançon
Transports

Les chantiers de la semaine à Besançon (du 22 au 26 septembre 2025)

Publié le 19/09/2025 - 11:36
Mis à jour le 19/09/2025 - 09:47

Découvrez les travaux qui se dérouleront du lundi 22 au vendredi 26 septembre 2025 dans les rues et avenues de Besançon.

© Alexane Alfaro

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)

Nouveaux chantiers en rose



PALENTE-ORCHAMPS-SARAGOSSE

Rue de Verdun

  • Travaux sur le réseau d'eau potable
  • Circulation interdite dans sa partie comprise entre le carrefour à sens giratoire rue des Flûttes Agasses/rue E. Preclin/rue de la Famille et rue des Roches - sauf riverains - déviations
  • Du 23 juin 2025 au 15 septembre 2025

CHAPRAIS - CRAS

Rue des Cras 

  • Travaux d'aménagement de voirie
  • Circulation interdite entre la rue Romain Roussel et la rue Résal - déviation
  • Du 15 septembre au 17 octobre 2025

Rue des Oiseaux

  • Travaux d'aménagement de voirie
  • Circulation interdite entre la rue des Tamaris et la rue Lapret - déviation
  • Du 17 septembre 2025 au 17 octobre 2025

CHAILLUZ -SAINT-CLAUDE - TORCOLS

Rue des Frères Lumière

  • Travaux sur réseau gaz
  • Circulation interdite entre rue de Vesoul et avenue de Montjoux - déviation
  • Du 25 août 2025 au 26 septembre 2025

SAINT-FERJEUX

Rue de l'Oratoire

  • Travaux sur réseaux d'eaux usées
  • Circulation interdite entre la rue de Dole et l'entrée du lidl - sauf les 14 et 21 septembre 2025 - déviation
  • Du 4 août 2025 au 30 septembre 2025

TILLEROYES

Rue Lavoisier

  • Travaux Enedis
  • Circulation interdite entre le boulevard Kennedy et la rue Berthelot
  • Du 24 septembre 2025 au 17 octobre 2025

Manifestations

  • Livres dans la boucle du 19 au 21 septembre 2025
  • Vide grenier Saint Ferjeux le 21 septembre 2025 de  8h à 18h
  • Randonnée roller Centre-ville le 26 septembre 2025 de 19h à 22h
  • Détonation festival le 26 et 27 septembre 2025
  • Cirque Bêtes de foire du 28 septembre au 19 octobre 2025

Besançon transports travaux

Publié le 19 septembre à 11h36 par Alexane
Transports

Besançon
