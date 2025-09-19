Les chantiers de la semaine à Besançon (du 22 au 26 septembre 2025)

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Découvrez les travaux qui se dérouleront du lundi 22 au vendredi 26 septembre 2025 dans les rues et avenues de Besançon.

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)

Nouveaux chantiers en rose

PALENTE-ORCHAMPS-SARAGOSSE

Rue de Verdun

Travaux sur le réseau d'eau potable

Circulation interdite dans sa partie comprise entre le carrefour à sens giratoire rue des Flûttes Agasses/rue E. Preclin/rue de la Famille et rue des Roches - sauf riverains - déviations

Du 23 juin 2025 au 15 septembre 2025

CHAPRAIS - CRAS

Rue des Cras

Travaux d'aménagement de voirie

Circulation interdite entre la rue Romain Roussel et la rue Résal - déviation

Du 15 septembre au 17 octobre 2025

Rue des Oiseaux

Travaux d'aménagement de voirie

Circulation interdite entre la rue des Tamaris et la rue Lapret - déviation

Du 17 septembre 2025 au 17 octobre 2025

CHAILLUZ -SAINT-CLAUDE - TORCOLS

Rue des Frères Lumière

Travaux sur réseau gaz

Circulation interdite entre rue de Vesoul et avenue de Montjoux - déviation

Du 25 août 2025 au 26 septembre 2025

SAINT-FERJEUX

Rue de l'Oratoire

Travaux sur réseaux d'eaux usées

Circulation interdite entre la rue de Dole et l'entrée du lidl - sauf les 14 et 21 septembre 2025 - déviation

Du 4 août 2025 au 30 septembre 2025

TILLEROYES

Rue Lavoisier

Travaux Enedis

Circulation interdite entre le boulevard Kennedy et la rue Berthelot

Du 24 septembre 2025 au 17 octobre 2025

