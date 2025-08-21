Jeudi 21 Août 2025
Besançon
Transports

Les chantiers de la semaine à Besançon (du 25 au 29 août 2025)

Publié le 21/08/2025 - 11:40
Mis à jour le 21/08/2025 - 11:05

Découvrez les travaux qui se dérouleront du lundi 25 au vendredi 29 août 2025 dans les rues et avenues de Besançon.

© Élodie R.
© Élodie R.

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)

Nouveaux chantiers en rose

CENTRE-VILLE

Rue Girod de Chantrans 

  • travaux sur réseau d'eaux usées
  • Circulation interdite entre avenue du 8 Mai et Quai Vauban dans ce sens -  déviation
  • Du 28 août 2025 au 29 août 2025

PALENTE - ORCHAMPS - SARAGOSSE

Rue de Verdun 

  • Travaux sur le réseau d'eau potable
  • Circulation interdite dans sa partie comprise entre le carrefour à sens giratoire rue des Flûttes Agasses/rue E. Preclin/rue de la Famille et rue des Roches - sauf riverains - déviations
  • Du 23 juin 2025 au 10 septembre 2025

CHAPRAIS - CRAS

Rue de la Cassotte

  • Travaux de réfection de trottoir
  • Circulation interdite entre place Flore et rue des 2 Princesses de 7h à 17h sauf riverains - déviation
  • Du 25 août 2025 au 26 août 2025

Rue Berthoud

  • Travaux sur réseau d'eaux usées
  • Circulation interdite entre avenue de Montjoux et rue de Chaillot - déviation
  • Du 25 août 2025 au 5 septembre 2025

CHAILLUZ -SAINT-CLAUDE - TORCOLS

Rue des Frères Lumière

  • Travaux sur réseau gaz
  • Circulation interdite entre rue de Vesoul et avenue de Montjoux - déviation
  • Du 25 août 2025 au 26 septembre 2025

SAINT-FERJEUX

Rue de l'Oratoire

  • Travaux sur le réseau d'eaux usées
  • Circulation interdite entre la rue de Dole et le Lidl - déviation
  • Du 30 juillet 2025 au 10 septembre 2025

Rue de Dole

  • Travaux sur le réseau d'eaux usées
  • Circulation alternée sur 150 ml dans sa partie comprise entre la bretelle de la foire et 50 ml avant la rue de l'Oratoire - déviations
  • Du 2 juillet 2025 au 31 août 2025

GRETTE - BUTTE

Rue Pierre Leroy

  • Travaux de requalification de chaussée
  • Circulation interdite dans sa partie comprise entre l'Avenue Villarceau et l'Avenue Clémenceau - sauf ayants droit
  • Du 25 juin 2025 au 29 août 2025

PLANOISE

Rue de Cologne

  • Création d'un plateau ralentisseur
  • circulation interdite dans sa partie comprise entre le gymnase Diderot et la rue de Firbourg dans ce sens - déviation
  • Du 18 août 2025 au 29 août 2025

Manifestations

  • Cinéma plein air - Citadelle - jeudi 28 août
  • La rue est à nous - Maison de Velotte - samedi 30 août
  • La rue est  à nous - rue Abel Monnot et rue du professeur Fournier - mardi 26 août
  • Soirée de clôture Mardis des Rives - Parc Rhodia - mardi 26 août
  • Troc des Chaprais - dimanche 31 août
  • Rando Roller Urbaine - centre-ville - vendredi 29 août de 17h à 22h

Publié le 21 aout à 11h40 par Elodie Retrouvey
