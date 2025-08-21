Les chantiers de la semaine à Besançon (du 25 au 29 août 2025)

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)
Nouveaux chantiers en rose
CENTRE-VILLE
Rue Girod de Chantrans
- travaux sur réseau d'eaux usées
- Circulation interdite entre avenue du 8 Mai et Quai Vauban dans ce sens - déviation
- Du 28 août 2025 au 29 août 2025
PALENTE - ORCHAMPS - SARAGOSSE
Rue de Verdun
- Travaux sur le réseau d'eau potable
- Circulation interdite dans sa partie comprise entre le carrefour à sens giratoire rue des Flûttes Agasses/rue E. Preclin/rue de la Famille et rue des Roches - sauf riverains - déviations
- Du 23 juin 2025 au 10 septembre 2025
CHAPRAIS - CRAS
Rue de la Cassotte
- Travaux de réfection de trottoir
- Circulation interdite entre place Flore et rue des 2 Princesses de 7h à 17h sauf riverains - déviation
- Du 25 août 2025 au 26 août 2025
Rue Berthoud
- Travaux sur réseau d'eaux usées
- Circulation interdite entre avenue de Montjoux et rue de Chaillot - déviation
- Du 25 août 2025 au 5 septembre 2025
CHAILLUZ -SAINT-CLAUDE - TORCOLS
Rue des Frères Lumière
- Travaux sur réseau gaz
- Circulation interdite entre rue de Vesoul et avenue de Montjoux - déviation
- Du 25 août 2025 au 26 septembre 2025
SAINT-FERJEUX
Rue de l'Oratoire
- Travaux sur le réseau d'eaux usées
- Circulation interdite entre la rue de Dole et le Lidl - déviation
- Du 30 juillet 2025 au 10 septembre 2025
Rue de Dole
- Travaux sur le réseau d'eaux usées
- Circulation alternée sur 150 ml dans sa partie comprise entre la bretelle de la foire et 50 ml avant la rue de l'Oratoire - déviations
- Du 2 juillet 2025 au 31 août 2025
GRETTE - BUTTE
Rue Pierre Leroy
- Travaux de requalification de chaussée
- Circulation interdite dans sa partie comprise entre l'Avenue Villarceau et l'Avenue Clémenceau - sauf ayants droit
- Du 25 juin 2025 au 29 août 2025
PLANOISE
Rue de Cologne
- Création d'un plateau ralentisseur
- circulation interdite dans sa partie comprise entre le gymnase Diderot et la rue de Firbourg dans ce sens - déviation
- Du 18 août 2025 au 29 août 2025
Manifestations
- Cinéma plein air - Citadelle - jeudi 28 août
- La rue est à nous - Maison de Velotte - samedi 30 août
- La rue est à nous - rue Abel Monnot et rue du professeur Fournier - mardi 26 août
- Soirée de clôture Mardis des Rives - Parc Rhodia - mardi 26 août
- Troc des Chaprais - dimanche 31 août
- Rando Roller Urbaine - centre-ville - vendredi 29 août de 17h à 22h