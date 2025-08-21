Les chantiers de la semaine à Besançon (du 25 au 29 août 2025)

La conduite sans assurance progresse en France, et Besançon n’échappe pas à la tendance. On estime qu’environ 680.000 conducteurs et conductrices conduiraient sans assurance en France d’après les données de l’Observatoire national interministériel de la Sécurité routière en 2022. À Besançon, les forces de l’ordre multiplient les contrôles et les procédures, et se dotent d'outils plus efficaces et performants que jamais. Conduire un véhicule non assuré est une infraction lourde de conséquences, qui peut faire basculer une vie en quelques secondes...

