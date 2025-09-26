Les chantiers de la semaine à Besançon (du 29 septembre au 3 octobre 2025)

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)
Nouveaux chantiers en rose
CHAPRAIS - CRAS
Rue du Papillon
- Travaux de terrassement
- Circulation alternée par feux rue du Papillon
- Du 1 octobre 2025 au 9 octobre 2025
Rue Klein
- Travaux d'évacuation de matériaux
- Circulation interdite rue Klein - déviation
- le 29 septembre 2025
Rue Tristan Bernard
- Travaux de reprise de la plateforme tramway
- Circulation interdite rue Tristan Bernard - déviations
- Du 29 septembre 2025 au 1 octobre 2025
Rue des Cras
- Travaux d'aménagement de voirie
- Circulation interdite entre la rue Romain Roussel et la rue Résal - déviation
- Du 15 septembre au 17 octobre 2025
Rue des Oiseaux
- Travaux d'aménagement de voirie
- Circulation interdite entre la rue des Tamaris et la rue Lapret - déviation
- Du 17 septembre 2025 au 17 octobre 2025
Rue du Tunnel
- Travaux de remplacement du réseau GRDF
- Circulation interdite rue du Tunnel - déviation
- Du 2 octobre 2025 au 22 octobre 2025
CHAILLUZ -SAINT-CLAUDE - TORCOLS
Chemin du Point du Jour
- Travaux de création d'un trottoir
- Circulation alternée par feux Chemin du Point du Jour
- Du 30 septembre 2025 au 15 octobre 2025
Rue Jean Wyrsch
- Travaux de démontage d'une grue
- Circulation interdite - rue Jean Wyrsch - déviation
- le 20 octobre 2025
SAINT-FERJEUX
Rue de l'Oratoire
- Travaux sur réseaux d'eaux usées
- Circulation interdite entre la rue de Dole et l'entrée du lidl - sauf les 14 et 21 septembre 2025 - déviation
- Du 4 août 2025 au 30 septembre 2025
TILLEROYES
Rue Lavoisier
- Travaux Enedis
- Circulation interdite entre le boulevard Kennedy et la rue Berthelot
- Du 24 septembre 2025 au 17 octobre 2025
Manifestations
- Cirque Bêtes de foire du 28 septembre au 19 octobre 2025
- Festival du Bitume et des Plumes les 3, 4 et 5 octobre