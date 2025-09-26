Vendredi 26 Septembre 2025
Besançon
Transports

Les chantiers de la semaine à Besançon (du 29 septembre au 3 octobre 2025)

Publié le 26/09/2025 - 14:48
Mis à jour le 26/09/2025 - 11:39

Découvrez les travaux qui se dérouleront du lundi 29 septembre au vendredi 3 octobre 2025 dans les rues et avenues de Besançon.

© Élodie R.
© Élodie R.

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)

Nouveaux chantiers en rose

CHAPRAIS - CRAS

Rue du Papillon

  • Travaux de terrassement
  • Circulation alternée par feux rue du Papillon
  • Du 1 octobre 2025 au 9 octobre 2025

Rue Klein 

  • Travaux d'évacuation de matériaux
  • Circulation interdite rue Klein - déviation
  • le 29 septembre 2025

Rue Tristan Bernard

  • Travaux de reprise de la plateforme tramway
  • Circulation interdite rue Tristan Bernard - déviations
  • Du 29 septembre 2025 au 1 octobre 2025

Rue des Cras

  • Travaux d'aménagement de voirie
  • Circulation interdite entre la rue Romain Roussel et la rue Résal - déviation
  • Du 15 septembre au 17 octobre 2025

Rue des Oiseaux

  • Travaux d'aménagement de voirie
  • Circulation interdite entre la rue des Tamaris et la rue Lapret - déviation
  • Du 17 septembre 2025 au 17 octobre 2025

Rue du Tunnel

  • Travaux de remplacement du réseau GRDF
  • Circulation interdite rue du Tunnel - déviation
  • Du 2 octobre 2025 au 22 octobre 2025

CHAILLUZ -SAINT-CLAUDE - TORCOLS

Chemin du Point du Jour

  • Travaux de création d'un trottoir
  • Circulation alternée par feux Chemin du Point du Jour
  • Du 30 septembre 2025 au 15 octobre 2025

Rue Jean Wyrsch

  • Travaux de démontage d'une grue
  • Circulation interdite - rue Jean Wyrsch - déviation
  • le 20 octobre 2025

SAINT-FERJEUX

Rue de l'Oratoire

  • Travaux sur réseaux d'eaux usées
  • Circulation interdite entre la rue de Dole et l'entrée du lidl - sauf les 14 et 21 septembre 2025 - déviation
  • Du 4 août 2025 au 30 septembre 2025

TILLEROYES

Rue Lavoisier

  • Travaux Enedis
  • Circulation interdite entre le boulevard Kennedy et la rue Berthelot
  • Du 24 septembre 2025 au 17 octobre 2025

Manifestations

  • Cirque Bêtes de foire du 28 septembre au 19 octobre 2025
  • Festival du Bitume et des Plumes les 3, 4 et 5 octobre

Besançon transports travaux

Publié le 26 septembre à 14h48 par Elodie Retrouvey
