Les chantiers de la semaine à Besançon (du 29 septembre au 3 octobre 2025)

Découvrez les travaux qui se dérouleront du lundi 29 septembre au vendredi 3 octobre 2025 dans les rues et avenues de Besançon.

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)

Nouveaux chantiers en rose

CHAPRAIS - CRAS

Rue du Papillon

Travaux de terrassement

Circulation alternée par feux rue du Papillon

Du 1 octobre 2025 au 9 octobre 2025

Rue Klein

Travaux d'évacuation de matériaux

Circulation interdite rue Klein - déviation

le 29 septembre 2025

Rue Tristan Bernard

Travaux de reprise de la plateforme tramway

Circulation interdite rue Tristan Bernard - déviations

Du 29 septembre 2025 au 1 octobre 2025

Rue des Cras

Travaux d'aménagement de voirie

Circulation interdite entre la rue Romain Roussel et la rue Résal - déviation

Du 15 septembre au 17 octobre 2025

Rue des Oiseaux

Travaux d'aménagement de voirie

Circulation interdite entre la rue des Tamaris et la rue Lapret - déviation

Du 17 septembre 2025 au 17 octobre 2025

Rue du Tunnel

Travaux de remplacement du réseau GRDF

Circulation interdite rue du Tunnel - déviation

Du 2 octobre 2025 au 22 octobre 2025

CHAILLUZ -SAINT-CLAUDE - TORCOLS

Chemin du Point du Jour

Travaux de création d'un trottoir

Circulation alternée par feux Chemin du Point du Jour

Du 30 septembre 2025 au 15 octobre 2025

Rue Jean Wyrsch

Travaux de démontage d'une grue

Circulation interdite - rue Jean Wyrsch - déviation

le 20 octobre 2025

SAINT-FERJEUX

Rue de l'Oratoire

Travaux sur réseaux d'eaux usées

Circulation interdite entre la rue de Dole et l'entrée du lidl - sauf les 14 et 21 septembre 2025 - déviation

Du 4 août 2025 au 30 septembre 2025

TILLEROYES

Rue Lavoisier

Travaux Enedis

Circulation interdite entre le boulevard Kennedy et la rue Berthelot

Du 24 septembre 2025 au 17 octobre 2025

Manifestations