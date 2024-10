Les "Erasmusdays" s’installent à Micropolis Besançon

Mardi 15 octobre 2024, les Erasmusdays prennent place à Micropolis Besançon sur le thème "Le Tour de l’Europe". Au total, 500 jeunes, référents et chefs d’établissements, sont présents.

Au programme ?

La présentation de 19 pays européens et des établissements de la région qui ont travaillé avec plusieurs partenaires dans ces différents pays.

La présence de nombreux partenaires européens.

Des animations mettant en valeurs la culture de certains pays européens.

Un grand jeu concours permettant aux visiteurs de faire le "Tour de l’Europe".

La participation de nombreux partenaires : La Région Bourgogne-Franche-Comté, la maison de l’Europe, Bourgogne-Franche-Comté International, la maison de Rhénanie palatinat et EuroAppMobility.

À propos des Consortiums Erasmus BFC :

Un accord de partenariat entre plusieurs acteurs et réseaux éducatifs pour favoriser la mobilité européenne et internationale des jeunes et faciliter l'accès aux financements des établissements :

Consortium en Formation Professionnelle composé de 36 Maison Familiales Rurales, 42 lycées professionnels de la Bourgogne-Franche-Comté, 6 lycées professionnels agricoles privés, 3 CFA et les compagnons du Tour de France.

Consortium pour les scolaires

Consortium pour le supérieur composé de 10 Lycées professionnels et 9 Maisons Familiales Rurales

En 2023-2024, le consortium a permis de réaliser :