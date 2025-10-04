Les films à découvrir en octobre avec Les 2 Scènes

Quand le monde bascule
Du 10 au 19 octobre au Petit Kursaal
Depuis ses débuts, le cinéma a toujours rendu compte de la marche du monde, dans un geste à la fois intime et politique. Celui de passer au crible les aspirations et l’engagement des peuples, l’organisation des sociétés, la paix et les tragédies. Témoigner, quel que soit le lieu, en prise directe avec l’époque ou plus tard, malgré le passage du temps.
Les 10 & 13 octobre
- Allemagne année zéro à 18h15
- Roberto Rossellini – 1h15, Italie, 1948
- Projection du 14 octobre annulée
Les 10 & 19 octobre
- La Bataille d’Alger à 18h15
- Gillo Pontecorvo – 2h, Algérie, 1966
Les 11, 13 & 17 octobre
- Une journée particulière à 18h15
- Ettore Scola – 1h45, Italie, 1977
? Suivi de la conférence Le cinéma, un espace politique par Florent Petit, samedi 11 à 17h (entrée libre).
Les 11, 15 & 19 octobre
- Missing – porté disparu à 18h15
- Costa-Gavras – 2h, États-Unis, 1982
? Précédé de la conférence Le cinéma, un espace politique par Florent Petit, samedi 11 à 17h (entrée libre).
Le 11 octobre à 17h
- Conférence/Table ronde : Le cinéma, un espace politique
- Par Florent Petit, entrée libre
Les 12, 13 & 18 octobre
- Capitaines d’avril à 18h15
- Maria de Medeiros – 2h04, Portugal / France, 2000
? Suivi du Café-ciné, samedi 18 à 17h45 (entrée libre).
Les 13 & 18 octobre
- Lumumba à 18h15
- Raoul Peck – 1h55, France / Belgique, 2000
? Précédé du Café-ciné samedi 18 à 17h45 (entrée libre).
Vendredi 17 octobre à 16h30
- Nostalgie de la lumière
- Patricio Guzmán – 1h30, Chili / France, 2010
- Projection du 15 octobre annulée
Vendredi 17 octobre à 18h15
- L’Image manquante
- Rithy Panh – 1h30, France / Cambodge, 2013
- Projection du 16 octobre annulée
Cinékino
Les 12, 14 et 17 octobre au Petit Kursaal
Good Bye, Lenin !
- Wolfgang Becker – 2h, Allemagne, 2003
- ? Suivi d’un débat avec Ida Hekmat, maîtresse de conférences, département d’allemand de l’Université Marie et Louis Pasteur, mardi 14 octobre à 20h.
- ? Présenté à la séance du vendredi 17 octobre à 14h15
Ciné Citoyen
Cette soirée est proposée en partenariat avec l’association Palestine Amitié et le collectif Palestine de Besançon. Avec le soutien d’Amnesty international et de l’Acid, association du cinéma indépendant pour sa diffusion.
Put Your Soul on Your Hand and Walk
- Jeudi 16 octobre à 20h au Petit Kursaal
- Sepideh Farsi – 1h50, France, 2025
Et aussi :
- Prochain café-ciné le 18 octobre à 17h15
- Vacances au cinéma du 23 au 29 octobre à l’Espace.