Les films à découvrir en octobre avec Les 2 Scènes

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

La nouvelle programmation trimestriel des 2 Scènes vient de sortir. Tour d’horizon sur les films à découvrir au mois d’octobre 2025 au Petit Kursaal de Besançon.

Quand le monde bascule

Du 10 au 19 octobre au Petit Kursaal

Depuis ses débuts, le cinéma a toujours rendu compte de la marche du monde, dans un geste à la fois intime et politique. Celui de passer au crible les aspirations et l’engagement des peuples, l’organisation des sociétés, la paix et les tragédies. Témoigner, quel que soit le lieu, en prise directe avec l’époque ou plus tard, malgré le passage du temps.

Les 10 & 13 octobre

Allemagne année zéro à 18h15

Roberto Rossellini – 1h15, Italie, 1948

Projection du 14 octobre annulée

Les 10 & 19 octobre

La Bataille d’Alger à 18h15

Gillo Pontecorvo – 2h, Algérie, 1966

Les 11, 13 & 17 octobre

Une journée particulière à 18h15

Ettore Scola – 1h45, Italie, 1977

? Suivi de la conférence Le cinéma, un espace politique par Florent Petit, samedi 11 à 17h (entrée libre).

Les 11, 15 & 19 octobre

Missing – porté disparu à 18h15

Costa-Gavras – 2h, États-Unis, 1982

? Précédé de la conférence Le cinéma, un espace politique par Florent Petit, samedi 11 à 17h (entrée libre).

Le 11 octobre à 17h

Conférence/Table ronde : Le cinéma, un espace politique

Par Florent Petit, entrée libre

Les 12, 13 & 18 octobre

Capitaines d’avril à 18h15

Maria de Medeiros – 2h04, Portugal / France, 2000

? Suivi du Café-ciné, samedi 18 à 17h45 (entrée libre).

Les 13 & 18 octobre

Lumumba à 18h15

Raoul Peck – 1h55, France / Belgique, 2000

? Précédé du Café-ciné samedi 18 à 17h45 (entrée libre).

Vendredi 17 octobre à 16h30

Nostalgie de la lumière

Patricio Guzmán – 1h30, Chili / France, 2010

Projection du 15 octobre annulée

Vendredi 17 octobre à 18h15

L’Image manquante

Rithy Panh – 1h30, France / Cambodge, 2013

Projection du 16 octobre annulée

Cinékino

Les 12, 14 et 17 octobre au Petit Kursaal

Good Bye, Lenin !

Wolfgang Becker – 2h, Allemagne, 2003

? Suivi d’un débat avec Ida Hekmat, maîtresse de conférences, département d’allemand de l’Université Marie et Louis Pasteur, mardi 14 octobre à 20h.

? Présenté à la séance du vendredi 17 octobre à 14h15

Ciné Citoyen

Cette soirée est proposée en partenariat avec l’association Palestine Amitié et le collectif Palestine de Besançon. Avec le soutien d’Amnesty international et de l’Acid, association du cinéma indépendant pour sa diffusion.

Put Your Soul on Your Hand and Walk

Jeudi 16 octobre à 20h au Petit Kursaal

Sepideh Farsi – 1h50, France, 2025

Et aussi :