Samedi 4 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Culture

Les films à découvrir en octobre avec Les 2 Scènes

Publié le 04/10/2025 - 16:22
Mis à jour le 03/10/2025 - 12:02

La nouvelle programmation trimestriel des 2 Scènes vient de sortir. Tour d’horizon sur les films à découvrir au mois d’octobre 2025 au Petit Kursaal de Besançon. 

© Sacha B.
© Sacha B.

Quand le monde bascule

Du 10 au 19 octobre au Petit Kursaal

Depuis ses débuts, le cinéma a toujours rendu compte de la marche du monde, dans un geste à la fois intime et politique. Celui de passer au crible les aspirations et l’engagement des peuples, l’organisation des sociétés, la paix et les tragédies. Témoigner, quel que soit le lieu, en prise directe avec l’époque ou plus tard, malgré le passage du temps.

Les 10 & 13 octobre

  • Allemagne année zéro à 18h15
  • Roberto Rossellini – 1h15, Italie, 1948
  • Projection du 14 octobre annulée

Les 10 & 19 octobre

  • La Bataille d’Alger à 18h15
  • Gillo Pontecorvo – 2h, Algérie, 1966

Les 11, 13 & 17 octobre

  • Une journée particulière à 18h15
  • Ettore Scola – 1h45, Italie, 1977

? Suivi de la conférence Le cinéma, un espace politique par Florent Petit, samedi 11 à 17h (entrée libre).

Les 11, 15 & 19 octobre

  • Missing – porté disparu à 18h15
  • Costa-Gavras – 2h, États-Unis, 1982

? Précédé de la conférence Le cinéma, un espace politique par Florent Petit, samedi 11 à 17h (entrée libre).

Le 11 octobre à 17h

  • Conférence/Table ronde : Le cinéma, un espace politique
  • Par Florent Petit, entrée libre

Les 12, 13 & 18 octobre

  • Capitaines d’avril à 18h15
  • Maria de Medeiros – 2h04, Portugal / France, 2000

? Suivi du Café-ciné, samedi 18 à 17h45 (entrée libre).

Les 13 & 18 octobre

  • Lumumba à 18h15
  • Raoul Peck – 1h55, France / Belgique, 2000

? Précédé du Café-ciné samedi 18 à 17h45 (entrée libre).

Vendredi 17 octobre à 16h30

  • Nostalgie de la lumière
  • Patricio Guzmán – 1h30, Chili / France, 2010
  • Projection du 15 octobre annulée

Vendredi 17 octobre à 18h15

  • L’Image manquante
  • Rithy Panh – 1h30, France / Cambodge, 2013
  • Projection du 16 octobre annulée

Cinékino

Les 12, 14 et 17 octobre au Petit Kursaal

Good Bye, Lenin !

  • Wolfgang Becker – 2h, Allemagne, 2003
  • ? Suivi d’un débat avec Ida Hekmat, maîtresse de conférences, département d’allemand de l’Université Marie et Louis Pasteur, mardi 14 octobre à 20h.
  • ? Présenté à la séance du vendredi 17 octobre à 14h15

Ciné Citoyen 

Cette soirée est proposée en partenariat avec l’association Palestine Amitié et le collectif Palestine de Besançon. Avec le soutien d’Amnesty international et de l’Acid, association du cinéma indépendant pour sa diffusion.

Put Your Soul on Your Hand and Walk

  • Jeudi 16 octobre à 20h au Petit Kursaal
  • Sepideh Farsi – 1h50, France, 2025

Et aussi : 

cinéma les 2 scènes petit kursaal

Publié le 4 octobre à 16h22 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

JURA (39)
Culture Société

“France, un album de famille” : Yann Arthus-Bertrand est passé par le Jura et l’Yonne pour prendre quelques clichés…

Yann Arthus-Bertrand a publié le 1er octobre 2025 France, un album de famille aux éditions Actes Sud, un ouvrage rassemblant plus de 900 photographies de Français et de personnes vivant en France. Parmi ces images, certaines ont été réalisées en Bourgogne-Franche-Comté, où le photographe a notamment installé son studio.

livre photographie yann artus-bertrand
Publié le 4 octobre à 10h03 par Alexane
Besançon
Culture Education

La nuit des étudiants du monde revient à la Rodia

Véritable temps fort de la rentrée, la nuit des étudiants du monde vise à accueillir lors d'une soirée festive les étudiants internationaux fraîchement arrivés dans la capitale comtoise. Organisé pour la 11e année par l'association des étudiants internationaux ESN Besançon avec ses partenaires, l’événement se tiendra à la Rodia de Besançon le samedi 11 octobre 2025. 

ESN Besançon étudiants La Rodia nuit des étudiants
Publié le 3 octobre à 17h26 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture

Un “Grand théâtre éphémère” s’installe à Planoise

Du 2 octobre au 10 novembre 2025, les Rois Vagabonds installent leur chapiteau pour leur spectacle Concerto pour deux clowns, rue de Cologne à Besançon. La Ville de Besançon y propose en parallèle une programmation "off" élaborée en lien avec les acteurs du quartier, sous la coordination de la Maison de quartier, appelé le "Grand Théâtre Éphémère". 

ateliers concerts spectacles théâtre
Publié le 3 octobre à 17h09 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture Economie

Festival Détonation : une 12e édition réussie et un modèle économique confirmé

La Rodia et la Ville de Besançon ont dressé ce jeudi 2 octobre, le bilan de la 12e édition du festival Détonation qui s'est tenu les 26 et 27 septembre 2025. Un rendez-vous marqué par une fréquentation en hausse, une programmation audacieuse et surtout le confirmation de la viabilité économique du nouveau format de La Rodia "amplifiée", adopté en 2024.

aline chassagne concert david demange économie festival detonation La Rodia lucie moreau musique
Publié le 2 octobre à 14h00 par Alexane
Franche-Comté
Culture Société

Arc Horloger fait résonner Besançon et sa région pour le World Watch Day

Le 10 octobre 2025 marquera la première édition du World Watch Day, Journée internationale de l’horlogerie. Cet événement inédit est né de la volonté conjointe de plusieurs acteurs du secteur, parmi lesquels Arc Horloger, The Watch Library, la Fondation Haute Horlogerie, le Grand Prix d’Horlogerie de Genève, Hantang Culture, Europa Star, Le Figaro, la Horological Society of New York, Horopedia et l’Unesco. Des évènements se dérouleront à travers le monde, y compris à Besançon et sa région.

arc horloger horlogerie world watch day
Publié le 2 octobre à 12h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Culture Jeunesse

Biblis en folie revient du 3 au 5 octobre en Bourgogne Franche-Comté

Après le succès de la première édition, au cours de laquelle plus de 2.000 événements ont été organisés sur l’ensemble du territoire français, Biblis en folie fait son retour avec une programmation enrichie et étendue sur trois jours en Bourgogne Franche-Comté du 3 au 5 octobre 2025. Voici le programme.

biblis en folie enfant lecture
Publié le 28 septembre à 17h00 par Alexane
Besançon
Culture Vie locale

Le festival D’autres Formes recherche des personnes de plus de 60 ans pour une installation interactive à Besançon

Le festival D'Autres Formes, organisé pas l'association Nouvelles Formes, qui se tiendra à Besançon du 25 octobre au 2 novembre 2025, lance un appel à participation auprès des habitants de plus de 60 ans. L’équipe du festival souhaite constituer un groupe de quatre à cinq personnes pour prendre part à une installation artistique originale.

art nouvelles formes seniors technologie
Publié le 28 septembre à 10h15 par Alexane
Besançon
Culture

59e Concours international de jeunes chefs d’orchestre de Besançon : Satoshi Yoneda remporte le Grand prix de direction

Après une semaine de marathon musical, le Concours de Besançon s’est achevé samedi 27 septembre 2025 sur une ultime épreuve de direction, la seule jouée en conditions de concert. Les trois finalistes ont eu 40 minutes pour convaincre, dirigeant le Deutsche Radio Philharmonie dans un programme incluant la création mondiale et commande du Festival : Delirium Scherzo, du compositeur en résidence Régis Campo.

chef d'orchestre concours de jeunes chefs d'orchestre festival international de musique japon musique
Publié le 28 septembre à 08h26 par Alexane
Besançon
Culture

Festival Détonation : La Rodia prête à vibrer pour sa 12e édition !

VIDÉO • La 12e édition du festival Détonation s’apprête à enflammer le site de La Rodia à Besançon. Ce vendredi matin, alors que les équipes s’activaient pour les derniers préparatifs, nous avons rencontré David Demange, directeur de la smac, afin de découvrir ses coups de cœur de la programmation et de revenir sur la thématique de cette année : l’Irlande.

david demange festival detonation irlande La Rodia musique
Publié le 26 septembre à 16h30 par Alexane

Besac'Animal revient pour sa 2e édition le 4 octobre : découvrez le programme

Le restaurant Le Parc à Besançon change de mains : quel sera le concept ?
Offre d'emploi

Les Boucles Vauban c’était le 21 septembre... ce sera encore en 2026 !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Voyage, style, mobilité : plongez dans l’univers DELSEY à Besançon avec 1000 m² d’inspiration et d’innovation

Le Grand Besançon recrute un.e Agent.e de pilotage station assainissement
Infos Pratiques

Coeur XXL, after au Bastion, spectacles… Le festival Du Bitume et des Plumes fête ses 10 ans à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez une nuit à l'hôtel Les Rives Sauvages de Malbuisson !

"Franche Comté Débarras", un magasin de 300m2 spécialisé dans la brocante et le bric-à-brac à Vaire

Sondage

 12.66
pluie modérée
le 04/10 à 15h00
Vent
4.92 m/s
Pression
1013 hPa
Humidité
91 %
 