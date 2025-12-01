Lundi 1 Décembre 2025
Besançon
Education

Les menus des cantines à Besançon (du 1et au 5 décembre 2025)

Publié le 01/12/2025 - 10:17
Mis à jour le 01/12/2025 - 09:38

Voici les menus des cantines scolaires de Besançon pour cette semaine du lundi 17 au vendredi 21 novembre 2025.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Lundi 1er décembre

  • Salade parisienne (pique-nique)
  • Émincé de boeuf strogonoff et brocolis à l’huile d’olive
  • Babybel
  • Fruit frais de saison

Mardi 2 décembre

  • Potage cultivateur
  • Gnocchi sarde et sauce tomate
  • Copeaux de parmesan
  • Compote de pommes

Jeudi 4 décembre

  • Lentilles à la moutarde à l’ancienne
  • Filet de cabillaud à l’échalotte et épinards au beurre
  • Vache qui rit
  • Gâteau au yaourt au chocolat

Vendredi 5 décembre

  • Laitue au Xérès
  • Pommes de terre au Mont d’or
  • Yaourt nature sucré
  • Biscuit de Montbozon

cantine école menus

Publié le 1 décembre à 10h17 par Elodie Retrouvey
Education

