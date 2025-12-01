Les menus des cantines à Besançon (du 1et au 5 décembre 2025)

Lundi 1er décembre
- Salade parisienne (pique-nique)
- Émincé de boeuf strogonoff et brocolis à l’huile d’olive
- Babybel
- Fruit frais de saison
Mardi 2 décembre
- Potage cultivateur
- Gnocchi sarde et sauce tomate
- Copeaux de parmesan
- Compote de pommes
Jeudi 4 décembre
- Lentilles à la moutarde à l’ancienne
- Filet de cabillaud à l’échalotte et épinards au beurre
- Vache qui rit
- Gâteau au yaourt au chocolat
Vendredi 5 décembre
- Laitue au Xérès
- Pommes de terre au Mont d’or
- Yaourt nature sucré
- Biscuit de Montbozon