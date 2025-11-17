Les naissances à Besançon (du 17 au 21 novembre 2025)

Communiqué du lundi 17 novembre 2025
- Lyana, fille de Mathieu CATENARO, technicien de maintenance et de Julie DAVID, contrôleuse qualité.
- Achille, fils de Lucas POMORSKI, professeur agrégé d'arts plastiques et de Eva PROST, professeure agrégée de géographie.
- Aylan, fils de Rami NEFOUSSI, chauffeur livreur et de Laetitia MIGUEL, aide-soignante.
- Charles, fils de Mathieu TOITOT, professeur des mathématiques et de Méline MARTIN, infirmière.
- Kaïs, fils de Kenzo ASMUS, mécanicien et de Olivia WINTERSTEIN, sans emploi.
- Rose, fille de Sandra LOISEAU, technicienne de laboratoire.
- Rayleigh, fils de Joffrey LHOEZ, directeur de restaurant et de Céline PIETTE, employée en restauration rapide.