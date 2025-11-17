Lundi 17 Novembre 2025
Les naissances à Besançon (du 17 au 21 novembre 2025)

Publié le 17/11/2025 - 09:16
Mis à jour le 17/11/2025 - 08:45

Communiqué du lundi 17 novembre 2025

  • Lyana, fille de Mathieu CATENARO, technicien de maintenance et de Julie DAVID, contrôleuse qualité.
  • Achille, fils de Lucas POMORSKI, professeur agrégé d'arts plastiques et de Eva PROST, professeure agrégée de géographie.
  • Aylan, fils de Rami NEFOUSSI, chauffeur livreur et de Laetitia MIGUEL, aide-soignante.
  • Charles, fils de Mathieu TOITOT, professeur des mathématiques et de Méline MARTIN, infirmière.
  • Kaïs, fils de Kenzo ASMUS, mécanicien et de Olivia WINTERSTEIN, sans emploi.
  • Rose, fille de Sandra LOISEAU, technicienne de laboratoire.
  • Rayleigh, fils de Joffrey LHOEZ, directeur de restaurant et de Céline PIETTE, employée en restauration rapide.

naissances

Publié le 17 novembre à 09h16 par Elodie Retrouvey
