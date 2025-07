Les visites guidées estivales de l'office de tourisme de Dole

Des balades guidées au bord de l’eau aux visites des bâtiments chargés d’histoires, en passant par des promenades à pied et des parcours en calèche, l’office de tourisme de Dole propose une large gamme d’activités pour tous, petits et grands, à découvrir dans la ville ou ses environs cet été pour permettre aux visiteurs de se "laisser emporter par l’histoire fascinante de Dole, ancienne capitale du Comté de Bourgogne".

Le programme :

Dole Secret – devant l’office de tourisme, 6 place Jules Grévy

Cette visite guidée propose aux participants de se plonger au cœur du patrimoine dolois, avec des haltes dans des lieux fermés au public, comme la chapelle de la Maison des Orphelins ou le Couvent des Cordeliers. Cette activité a lieu tous les lundis, mercredis et vendredis de juillet et d’août à 10h30, et dure 2h.

Prix :

à l'office de tourisme : 8€ adulte, 6€ pour les 12 à 18ans et gratuit pour les moins de 12 ans

en ligne : 9€80 adulte, 7€80 pour les 12-18ans et gratuit pour les moins de 12 ans

M ou Mme Pasteur vous guide à Dole - devant l’office de tourisme, 6 place Jules Grévy

Cette balade plonge les visiteurs dans la vie de Louis Pasteur, figure "emblématique" de la ville. La visite revient sur les grandes étapes de la vie du savant et son regard du Dole, sa ville natale : "une superbe déambulation vivante et incarnée", annonce l’office de tourisme de la ville. Cette visite se tient tous les jeudis de juillet et d’août à 10h30, et dure 2h.

Prix :

à l'office de tourisme : 8€ adulte, 6€ pour les 12 à 18ans et gratuit pour les moins de 12 ans

en ligne : 9€80 adulte, 7€80 pour les 12-18ans et gratuit pour les moins de 12 ans

Dole au fil de l’eau - devant l’office de tourisme, 6 place Jules Grévy

Cette promenade à pied au bord des rivières et canaux de la ville propose aux visiteurs de se laisser séduire par le "charme paisible de Dole, ville d’eau aux multiples reflets". Des haltes à des fontaines discrètes et des ports pittoresques ponctuent la visite et racontent l’histoire fluviale de Dole. La balade a lieu tous les mardis de juillet et d’août à 10h30, et dure 2h.

Prix :

à l'office de tourisme : 8€ adulte, 6€ pour les 12 à 18ans et gratuit pour les moins de 12 ans

en ligne : 9€80 adulte, 7€80 pour les 12-18ans et gratuit pour les moins de 12 ans

Visite du théâtre – théâtre de Dole

Cette visite immerge les participants dans l’histoire de ce bâtiment "exceptionnel" qui témoigne "d’une époque où l’architecture se faisait élégance et raffinement". Se cache en son coeur un véritable théâtre à l’italienne, avec ses balcons ornés et son ambiance feutrée. La visite du théâtre est prévue tous les dimanches de juillet et d’août à 10h30 et 11h30, pour une durée d’une heure.

Prix :

à l'office de tourisme : 6€ adulte, 4€ pour les 12 à 18ans et gratuit pour les moins de 12 ans

en ligne : 7€80 adulte, 5€80 pour les 12-18ans et gratuit pour les moins de 12 ans

Visite du village de Romange – lieu communiqué lors de l’inscription

Il est proposé aux visiteurs de parcourir le paisible village de Romange, en compagnie d’une guide-conférencière. La balade propose de plonger à la découverte du patrimoine de la ville et de l’histoire industrielle du bourg. Cette visite est prévue le lundi 11 août à 10h30, pour une durée de 2h. Il s’agit d’une activité gratuite, il faut néanmoins réserver sa place.

Balade en calèche – chalet blanc sur l’avenue de Lahr

Pour une balade moins sportive, l’office de tourisme propose de découvrir Dole à bord d’une calèche, "au rythme apaisant du cheval, propice à l’observation et à la contemplation". Il s’agit d’une expérience "insolite et conviviale, entre patrimoine, nature et tradition jurassienne". Les tours en calèche sont prévus les lundis et mercredis de juillet et d’août à 17h30, 18h30 et 19h30 pour une durée de 45min.

Prix :

à l'office de tourisme : 8€ adulte, 4€ pour les moins de 4 ans et gratuit pour les moins de 1 ans

en ligne : 9€80 adulte, 5€80 pour les moins de 4 ans et gratuit pour les moins de 1 ans

Montée au clocher de la Collégiale

La vue depuis la Collégiale Notre Dame permet aux visiteurs d’observer Dole sous un angle "unique, entre toits anciens, méandres du Doubs et campagne jurassienne". Cette activité ne nécessite pas de réservations. Elle est proposée les mardis et vendredi de juillet et d’août de 16h à 19h et les jeudis et samedis de 10h à 12h.

Prix : 5€ pour les plus de 12ans, billetterie dans le chalet au pied de la Collégiale.

Montée au clocher de la Collégiale au coucher de soleil - chalet, au pied de la Collégiale

Pour une expérience "unique, intime et poétique", l’office de tourisme propose de prendre de la hauteur au crépuscule, pour un panorama exceptionnel sur Dole et ses environs. Cette activité est proposée les samedis de juillet et d’août jusqu’au 23 août. Il est nécessaire de réserver.

Prix :

à l'office de tourisme : 8€ pour les plus de 12 ans

en ligne : 9€80 pour les plus de 12 ans.

Infos +

Les réservations pour les activités se font principalement soit à l’office de tourisme de Dole, soit en ligne : office de tourisme de Dole.

L'agenda estival complet est disponible également : Agenda Dole tourisme