L’ESBF se reprend à domicile face à Strasbourg

En s’imposant nettement face à Strasbourg ATH mercredi 10 septembre au palais des sports de Besançon, les Engagées ont confirmé que la défaite à Plan-de-Cuques n’était qu’un faux départ dans la saison désormais belle et bien lancée des Bisontines.

ESBF - Strasbourg ATH : 31 - 22

Cette fois les Bisontines ont su inverser la tendance face à Strasbourg qui était pourtant venu à Besançon avec l’ambition d’enchaîner une deuxième victoire d’affilée. Ne manquant pas leur entrée en matière, les filles de Jérôme Delarue ont montré à leur public du palais des sports qu’elles étaient bien décidées à imposer leur rythme. Prenant le match en main, l’ESBF arrivait à la pause avec une petite longueur d’avance (15-14), mais avec la satisfaction d’avoir été en tête tout au long de cette première période.

Au retour des vestiaires, les Engagées ont justement su faire preuve d’engagement pour monter leur ambition et museler leurs adversaires. Devant un palais des sports acquis à la cause des Bisontines, celles-ci prenaient le large et bouclaient la rencontre avec un écart de neuf buts. Une première au palais, on ne peut plus réussie donc.