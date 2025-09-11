Jeudi 11 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Sport

L’ESBF se reprend à domicile face à Strasbourg

Publié le 11/09/2025 - 09:35
Mis à jour le 11/09/2025 - 09:22

En s’imposant nettement face à Strasbourg ATH mercredi 10 septembre au palais des sports de Besançon, les Engagées ont confirmé que la défaite à Plan-de-Cuques n’était qu’un faux départ dans la saison désormais belle et bien lancée des Bisontines. 

Sabrina Zazaï-Özil © Yoan Jeudy
Sabrina Zazaï-Özil © Yoan Jeudy

ESBF - Strasbourg ATH : 31 - 22

Cette fois les Bisontines ont su inverser la tendance face à Strasbourg qui était pourtant venu à Besançon avec l’ambition d’enchaîner une deuxième victoire d’affilée. Ne manquant pas leur entrée en matière, les filles de Jérôme Delarue ont montré à leur public du palais des sports qu’elles étaient bien décidées à imposer leur rythme. Prenant le match en main, l’ESBF arrivait à la pause avec une petite longueur d’avance (15-14), mais avec la satisfaction d’avoir été en tête tout au long de cette première période. 

Au retour des vestiaires, les Engagées ont justement su faire preuve d’engagement pour monter leur ambition et museler leurs adversaires. Devant un palais des sports acquis à la cause des Bisontines, celles-ci prenaient le large et bouclaient la rencontre avec un écart de neuf buts. Une première au palais, on ne peut plus réussie donc. 

championnat esbf handball victoire

Publié le 11 septembre à 09h35 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Sport

JURA (39)
Sport

Zian Mouchet et Morgane Coston vainqueurs de la 4ème édition de La Transju’Cyclo

Le Français Zian Mouchet a remporté  dimanche 7 septembre 2025 la 4ème édition de La Transju’Cyclo disputée à Champagnole, au terme d’un parcours de 160 km et 2.000 mètres de dénivelé positif cumulé sur les routes du Jura et du Doubs. Les Français Simon Buttner et Maxence Janodet complètent le podium. Chez les femmes, victoire de la Française Morgane Coston. Jeannie Longo a terminé 3ème du 110km.

cyclisme jeannie longo transju'cyclo
Publié le 7 septembre à 16h30 par Alexane
Franche-Comté
Sport

Sports : Le GBDH lance sa saison à Cherbourg et une ambiance “coupe de France” pour le FCSM

Le FC Sochaux-Montbéliard se déplace ce vendredi 5 septembre 2025 sur la pelouse du Paris Atletico dans le cadre de la 5e journée de National tandis que le GBDH débutera sa saison en championnat en se rendant à Cherbourg pour le compte de la première journée de Proligue. 

FC Sochaux-Montbéliard football GBDH handball sport
Publié le 5 septembre à 10h26 par Elodie Retrouvey
Besançon
Sport

Un dernier réglage pour le BesAC au tournoi de Charleville

Le BesAC se déplace ce jeudi 4 septembre 2025 dans les Ardennes avec au programme deux confrontations prévues dans le cadre de leur préparation estivale. Une contre le club organisateur, l'Étoile de Charleville cet après-midi et une autre contre Metz vendredi. La 4e équipe invitée à ce tournoi à quatre, étant Val de Seine, promu en N1.

basket besAC préparation estivale
Publié le 4 septembre à 08h44 par Elodie Retrouvey

Détonation allume les feux de la rentrée à Besançon !

Plus de 150 entreprises attendues au salon Cap vers l’emploi le 18 septembre à Besançon
Offre d'emploi

Quoi de neuf chez Leroy-Merlin pour cette rentrée ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !
Offre d'emploi
publi info 4

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un chef de groupe mécanicien armement
Infos Pratiques

À Besançon, des baptêmes de l’air offerts aux enfants malades
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°2

Une épicerie de quartier de 250 m2 arrive dès le mois d’octobre au centre Saint-Pierre à Besançon

Sondage

 14.88
légère pluie
le 11/09 à 09h00
Vent
4.82 m/s
Pression
1015 hPa
Humidité
85 %
 