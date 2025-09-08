Livres dans la boucle : Raphaël Enthoven confirme sa présence au festival

Raphaël Enthoven a réagi sur X au communiqué publié par la maire de Besançon, Anne Vignot, après la polémique entourant sa participation à un salon littéraire local. Dans un message structuré en quatre points, il dénonce ce qu’il qualifie de ”tentative de censure”, tout en saluant la mobilisation citoyenne qui a permis son maintien dans la programmation.
Une ”censure” qui ne dit pas son nom
Enthoven estime que la mairie a exercé une pression sur les organisateurs du salon afin d’obtenir sa désinvitation, en raison de propos qui, selon lui, n’ont rien d’illégal. ”Anne Vignot a sûrement l’intention de ne jamais censurer, mais elle vient de le faire”, écrit-il, considérant le rétropédalage de la maire comme une reconnaissance implicite.
Une victoire de la mobilisation
Le philosophe souligne que la décision de la maire a été infléchie par la mobilisation citoyenne et médiatique. Selon lui, cet épisode illustre combien la défense des libertés repose sur la vigilance et l’engagement de chacun. ”C’est grâce à ceux qui se sont mobilisés que j’ai été reprogrammé, ce qui est infiniment plus important que ma petite personne”, insiste-t-il.
Un débat sur la liberté d’expression jugé paradoxal
Dans son communiqué, Anne Vignot appelle à un débat sur la liberté d’expression. Enthoven y voit une contradiction : il rappelle que ses propos concernaient le manque d’indépendance des journalistes à Gaza et rejette l’idée qu’il s’opposerait, par ce biais, à la liberté d’expression elle-même. Il dénonce un "infâme procès d’intention” et trouve ”cocasse” que celle qui aurait voulu censurer un écrivain propose désormais d’ouvrir une telle discussion.
Enfin, Raphaël Enthoven écrit : ”Il va de soi que je me rendrai à son invitation chaleureuse, et que j’aurai le plaisir de parler LITTERATURE avec les Bisontins.”
4 remarques sur le communiqué d’@Anne_Vignot, maire de Besançon :
1) La maire se défend d’avoir voulu censurer qui que ce soit. Quel nom donne-t-elle alors à ce qu'elle a fait ? Comment nomme-t-elle le fait d'avoir exercé une pression sur les organisateurs du salon pour qu’ils…
