Livres dans la boucle : Raphaël Enthoven confirme sa présence au festival

Dans une publication sur X, le philosophe Raphaël Enthoven confirme qu’il sera présent aux Livres dans la boucle du 19 au 21 octobre 2025 après le rebondissement de la part de Grand Besançon Métropole ce lundi 8 septembre assurant le maintien de l’écrivain au festival littéraire.

Raphaël Enthoven a réagi sur X au communiqué publié par la maire de Besançon, Anne Vignot, après la polémique entourant sa participation à un salon littéraire local. Dans un message structuré en quatre points, il dénonce ce qu’il qualifie de ”tentative de censure”, tout en saluant la mobilisation citoyenne qui a permis son maintien dans la programmation.

Une ”censure” qui ne dit pas son nom



Enthoven estime que la mairie a exercé une pression sur les organisateurs du salon afin d’obtenir sa désinvitation, en raison de propos qui, selon lui, n’ont rien d’illégal. ”Anne Vignot a sûrement l’intention de ne jamais censurer, mais elle vient de le faire”, écrit-il, considérant le rétropédalage de la maire comme une reconnaissance implicite.

Une victoire de la mobilisation

Le philosophe souligne que la décision de la maire a été infléchie par la mobilisation citoyenne et médiatique. Selon lui, cet épisode illustre combien la défense des libertés repose sur la vigilance et l’engagement de chacun. ”C’est grâce à ceux qui se sont mobilisés que j’ai été reprogrammé, ce qui est infiniment plus important que ma petite personne”, insiste-t-il.

Un débat sur la liberté d’expression jugé paradoxal



Dans son communiqué, Anne Vignot appelle à un débat sur la liberté d’expression. Enthoven y voit une contradiction : il rappelle que ses propos concernaient le manque d’indépendance des journalistes à Gaza et rejette l’idée qu’il s’opposerait, par ce biais, à la liberté d’expression elle-même. Il dénonce un "infâme procès d’intention” et trouve ”cocasse” que celle qui aurait voulu censurer un écrivain propose désormais d’ouvrir une telle discussion.

Enfin, Raphaël Enthoven écrit : ”Il va de soi que je me rendrai à son invitation chaleureuse, et que j’aurai le plaisir de parler LITTERATURE avec les Bisontins.”