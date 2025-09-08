Lundi 8 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Culture Politique

Rebondissement : Raphaël Enthoven maintenu au festival Livres dans la boucle

Publié le 08/09/2025 - 15:41
Mis à jour le 08/09/2025 - 15:41

Le 4 septembre, Grand Besançon Métropole annonçait avoir retiré Raphaël Enthoven de la programmation du festival littéraire Livres dans la boucle prévu du 19 au 21 septembre 2025. Cette décision faisait suite à une prise de position du Parti communiste local, qui avait dénoncé certains propos de l’écrivain et philosophe sur Gaza publiés sur X. Mais ce lundi 8 septembre, la présidente de GBM, Anne Vignot, a finalement déclaré par voie de communiqué que Raphaël Enthoven serait maintenu dans la sélection du festival.

Anne Vignot © Alexane Alfaro
Anne Vignot © Alexane Alfaro

Cette décision a provoqué une énorme polémique sur les plateaux de télévision et les réseaux sociaux. Si certains encourageaient cette prise de position, d’autres ont accusé la présidente de l’agglomération notamment de censure, d’”antisémitisme” ou encore de ”stalinisme”. Jacques Expert, écrivain au programme du festival, a par ailleurs annulé sa venue sur X.

Le communiqué d'Anne Vignot :

"Les positions tenues par Raphaël Enthoven cet été m’ont amenée à proposer à Gilles Ory, vice- président Culture du Grand Besançon, de déprogrammer sa venue au festival Livres dans la Boucle, pour éviter que la sérénité de cet évènement soit remise en cause avec des risques de troubles à l’ordre public. 

Aujourd’hui, le monde littéraire traduit cela comme de la censure, ce qui n’a jamais été mon intention et ne le sera jamais. 

J’entends par ailleurs les inquiétudes des acteurs de la chaine du livre, de nos libraires, des auteurs, des éditeurs et des amoureux du festival, sur le risque d’une dégradation de la manifestation. 

C’est pourquoi, j’ai posé la question de la reprogrammation de M. Enthoven aux élus du bureau exécutif du Grand Besançon, qui s’est prononcé pour. La sécurisation sera adaptée. 

Mon enjeu aujourd’hui est le maintien de Livres dans la Boucle dans de bonnes conditions. 

Par ailleurs, il est urgent que la société s’empare d’un débat sur ce fondement de la démocratie qu’est la liberté d’expression, qui doit être protégée et qui est ébranlée à l’heure des réseaux sociaux qui véhiculent indifféremment informations, opinions mais aussi appels à la haine, menaces et fake news. "

Allez + loin

gaza livres dans la boucle livres dans la boucle 2025 raphael enthoven

Publié le 8 septembre à 15h41 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

Besançon
Culture Politique

Rebondissement : Raphaël Enthoven maintenu au festival Livres dans la boucle

Le 4 septembre, Grand Besançon Métropole annonçait avoir retiré Raphaël Enthoven de la programmation du festival littéraire Livres dans la boucle prévu du 19 au 21 septembre 2025. Cette décision faisait suite à une prise de position du Parti communiste local, qui avait dénoncé certains propos de l’écrivain et philosophe sur Gaza publiés sur X. Mais ce lundi 8 septembre, la présidente de GBM, Anne Vignot, a finalement déclaré par voie de communiqué que Raphaël Enthoven serait maintenu dans la sélection du festival.

gaza livres dans la boucle livres dans la boucle 2025 raphael enthoven
Publié le 8 septembre à 15h41 par Alexane
Besançon
Culture
Publi-Infos

Détonation allume les feux de la rentrée à Besançon !

PUBLI-INFO • Détonation repart pour une 12ème édition ! Le festival a connu de nombreuses mutations ces dernières années, il est désormais bien ancré sur ce nouveau site qui replace La Rodia au cœur de l’événement. La configuration reste donc la même que l’année dernière, quatre scènes, toutes abritées : la grande salle de la Rodia, les deux bals montés (Le Bal à Fond & l’Extra Bal) et le Bezac Soundsystem sous la terrasse. Rendez-vous les 26 et 27 septembre 2025 !

danse festival detonation La Rodia musique
Publié le 8 septembre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Culture Société

Enchères exceptionnelles à Besançon : les bibliothèques de deux érudits francs-comtois en vente

Une vente exceptionnelle aura lieu le vendredi 12 septembre à l’Hôtel des Ventes de Besançon. Elle sera dirigée par Me Jean-Paul Renoud-Grappin et portera sur une importante bibliothèque de voyages  constituée par un collectionneur franc-comtois, enrichie de 30 lots de la bibliothèque de voyages d’un ancien député franc-comtois et 20 lots à divers, apprend-on dans un communiqué.

bibliothèque jean-paul renoud-grappin livre vente aux enchères
Publié le 6 septembre à 18h00 par Alexane
Besançon
Culture Société

La Licra s’inquiète de la déprogrammation de R. Enthoven du festival Livres dans la boucle à Besançon

La section bisontine de la Licra (Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme) a exprimé cette semaine son inquiétude suite à la déprogrammation annoncée du philosophe Raphaël Enthoven dans le cadre du festival Livres dans la Boucle en septembre 2025. La décision fait suite à des propos tenus par l’essayiste sur le réseau social X le 15 août dernier.

gaza guerre licra livres dans la boucle 2025 raphael enthoven
Publié le 5 septembre à 18h00 par Alexane
Besançon
Culture Politique

Livres dans la Boucle : pour Raphaël Enthoven, “rien dans mes propos ne justifie la censure”

+ les réactions à Besançon • À la suite de l’annulation de la venue du philosophe Raphaël Enthoven au festival Livres dans la Boucle annoncée jeudi 4 septembre 2025 par Grand Besançon Métropole, de multiples réactions ont émané de différents politiques et associations à Besançon. L’auteur évincé a lui-même réagi sur son compte X.  

gaza livres dans la boucle réactions
Publié le 6 septembre à 17h13 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture Economie

Les Passagers du Zinc fêtent leurs 10 ans : “Punaise, on a tenu 10 ans et on est assez fiers !”

Le café-concert Les Passagers du Zinc à Besançon, PDZ pour les intimes, célèbre en cette rentrée ses 10 ans sous la houlette de sa gérante Meghane Schevènement. Dix années de musique, de soirées improbables et d’engagement militant qui font de ce lieu un incontournable...

anniversaire bar café-concert inclusion les passagers du zinc meghane schevènement musique pdz rock
Publié le 5 septembre à 08h00 par Alexane

Détonation allume les feux de la rentrée à Besançon !

Ouverture de deux nouveaux gîtes nichés dans les hauteurs de Fontain
Offre d'emploi

Quoi de neuf chez Leroy-Merlin pour cette rentrée ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !
Offre d'emploi
publi info 4

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Le Grand Besançon recrute un.e concepteur.trice projeteur.euse
Infos Pratiques

Recherche appartement à Besançon pour le tournage d’un court-métrage
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°1

Une épicerie de quartier de 250 m2 arrive dès le mois d’octobre au centre Saint-Pierre à Besançon

Sondage

 20.99
légère pluie
le 08/09 à 15h00
Vent
1 m/s
Pression
1018 hPa
Humidité
82 %
 