Rebondissement : Raphaël Enthoven maintenu au festival Livres dans la boucle

Le 4 septembre, Grand Besançon Métropole annonçait avoir retiré Raphaël Enthoven de la programmation du festival littéraire Livres dans la boucle prévu du 19 au 21 septembre 2025. Cette décision faisait suite à une prise de position du Parti communiste local, qui avait dénoncé certains propos de l’écrivain et philosophe sur Gaza publiés sur X. Mais ce lundi 8 septembre, la présidente de GBM, Anne Vignot, a finalement déclaré par voie de communiqué que Raphaël Enthoven serait maintenu dans la sélection du festival.

Cette décision a provoqué une énorme polémique sur les plateaux de télévision et les réseaux sociaux. Si certains encourageaient cette prise de position, d’autres ont accusé la présidente de l’agglomération notamment de censure, d’”antisémitisme” ou encore de ”stalinisme”. Jacques Expert, écrivain au programme du festival, a par ailleurs annulé sa venue sur X.

Le communiqué d'Anne Vignot :

"Les positions tenues par Raphaël Enthoven cet été m’ont amenée à proposer à Gilles Ory, vice- président Culture du Grand Besançon, de déprogrammer sa venue au festival Livres dans la Boucle, pour éviter que la sérénité de cet évènement soit remise en cause avec des risques de troubles à l’ordre public.

Aujourd’hui, le monde littéraire traduit cela comme de la censure, ce qui n’a jamais été mon intention et ne le sera jamais.

J’entends par ailleurs les inquiétudes des acteurs de la chaine du livre, de nos libraires, des auteurs, des éditeurs et des amoureux du festival, sur le risque d’une dégradation de la manifestation.

C’est pourquoi, j’ai posé la question de la reprogrammation de M. Enthoven aux élus du bureau exécutif du Grand Besançon, qui s’est prononcé pour. La sécurisation sera adaptée.

Mon enjeu aujourd’hui est le maintien de Livres dans la Boucle dans de bonnes conditions.

Par ailleurs, il est urgent que la société s’empare d’un débat sur ce fondement de la démocratie qu’est la liberté d’expression, qui doit être protégée et qui est ébranlée à l’heure des réseaux sociaux qui véhiculent indifféremment informations, opinions mais aussi appels à la haine, menaces et fake news. "