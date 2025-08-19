L’Okapi bar est-il le digne successeur du Savana ?

L’Okapi bar a ouvert ses portes en mars 2025 à Besançon, à la place du mythique Savana. Cinq mois plus tard, nous sommes allés rencontrer ses deux gérants, Jean-Claude et Maurice, pour en savoir un peu plus sur leurs débuts et leurs ambitions.

L’Okapi bar, c’est avant tout l’histoire de deux amis, qui se connaissent depuis plus de 30 ans : Jean-Claude et Maurice. Lorsqu'ils ont appris la fermeture du Savana, l’idée de reprendre le bar a tout de suite été une évidence pour eux.

L'un comme l'autre, les créateurs ont toujours travaillé dans la restauration et le monde de la nuit : bars, discothèques, événementiel... tenir et gérer le bar, ça les connaît. De plus, Jean-Claude travaillait déjà au Savana avant sa fermeture.

Une programmation riche

L’Okapi bar propose depuis l'ouverture de nombreuses soirées à thème : tous les dimanches, des concerts sont organisés, et les vendredis et samedis, des DJ prennent le contrôle du bar pour faire danser les clients sur des musiques afro, latinos ou des Caraïbes.

Dès septembre, le bar prévoit de nouveaux événements : tous les mercredis, les gérants souhaitent mettre en place des karaokés. Une fois par mois, sûrement les vendredis, un concert sera proposé en plus de celui du dimanche. L’équipe d'Okapi souhaite également inviter des DJ maniant d’autres styles de musique (funk ou disco par exemple).

Au niveau de la restauration, l'objectif est de proposer de la nourriture type "apéro" tous les soirs, et non seulement le dimanche comme c'est le cas actuellement. Pour l’instant, le bar est ouvert jusqu’à 1h du matin, mais des démarches avec la mairie sont en cours pour permettre à l’établissement d’ouvrir jusqu’à 2h.

Des débuts "convainquants"

Depuis l’inauguration du bar le 30 mars 2025, les gérants qualifient leurs débuts comme "assez convaincants (...) Nous sommes dans nos prédictions", précise Jean-Claude. Ils s’attendaient aussi au "coup de mou" de juillet et août, comme pour beaucoup de bars à Besançon.

Si les deux amis estiment avoir récupéré un certain nombre de clients du Savana, en particulier lors des concerts du dimanche, ceux-ci affirment aussi créer une nouvelle clientèle, propre à l'Okapi bar.

Infos +