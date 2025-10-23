L’Union des commerçants répond aux “râleurs” : les braderies, “un moments clé” pour le centre-ville de Besançon

La braderie d’automne vient de se terminer à Besançon, marquant une nouvelle édition de ces journées populaires qui transforment les rues de la ville en un marché à ciel ouvert. Organisées par l’Union des Commerçants de Besançon (UCB), ces braderies ne sont pas seulement un rendez-vous commercial : elles jouent un rôle central dans la vie économique et associative du centre-ville. C’est justement ce que souhaite clarifier l’UCB dans un communiqué du 23 octobre 2025 après avoir reçu des retours de personnes ”sceptiques”, ”réfractaires”, ”râleuses” et celles qui disent que ”c’était mieux avant”.

L’UCB tient à rappeler que les braderies d’été et d’automne ”permettent de financer la majorité des opérations d’animation et de mise en valeur du commerce bisontin”. Les recettes de ces événements sont ainsi réinjectées dans des actions tout au long de l’année, comme Les Beaux Jours au Centre-Ville, au printemps, avec 5.000 € de lots à gagner ou encore le Calendrier de l’Avent, à Noël, doté de 15.000 € de récompenses. ”Soit 20 000 € réinjectés directement dans les commerces participants”, précise le communiqué.

Depuis 2024, l’UCB a également lancé l’opération Bonjour, organisée le premier samedi de juin, pour enrichir le calendrier d’événements et ”faire vivre le cœur commerçant de Besançon tout au long de l’année”.

Une braderie au service de l’association et de ses adhérents

Au-delà de l’aspect économique, les braderies contribuent au fonctionnement de l’UCB elle-même. Elles permettent de financer ses deux salariés permanents, ”qui œuvrent toute l’année pour accompagner les commerçants adhérents, défendre leurs intérêts, animer la vie du centre-ville et promouvoir le commerce de proximité”.

Les adhérents bénéficient de services variés, tels que l’accompagnement en communication, la visibilité sur le site et les réseaux sociaux de l’UCB, la visite virtuelle 360°, les opérations mutualisées et les rencontres régulières entre professionnels. Ces prestations sont détaillées dans le Guide des adhérents de l’UCB.

"Un véritable temps fort économique"

Pour de nombreux commerçants, la braderie constitue un ”moment clé de l’année, un véritable temps fort économique”. Elle permet non seulement d’écouler des stocks et de générer un chiffre d’affaires, mais aussi de renforcer la visibilité et l’attractivité de chaque boutique.

Le communiqué souligne également la dimension solidaire de ces journées : ”Participer à la braderie, ce n’est pas seulement soutenir son propre commerce : c’est soutenir l’ensemble du tissu économique local.” L’UCB profite de remercier ”tous les professionnels qui s’impliquent à chaque édition” et encourage ceux qui hésitent à tenter l’expérience.

Une longue histoire au service du commerce bisontin

L’UCB fédère aujourd’hui près de 200 commerçants et artisans du centre-ville. Si l’association existe officiellement depuis 1974, des archives témoignent d’un syndicat de commerçants dès 1923, soulignant ”sa longue histoire au service du commerce bisontin”. Contrairement à d’autres villes, l’UCB reste une association locale autonome, portée directement par les commerçants eux-mêmes.

Une union commerciale, rappelle le communiqué, est une association régie par la loi de 1901, qui ”a pour objectif de défendre, promouvoir et animer le commerce local en fédérant les acteurs économiques autour de projets communs” et constitue ”un interlocuteur privilégié auprès des collectivités locales pour améliorer l’espace public et dynamiser la vie commerciale”.